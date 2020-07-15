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Политика ,  
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Госдума обсудит возможность голосования в течение нескольких дней

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Государственная дума на пленарном заседании 15 июля во втором чтении рассмотрит законопроект, в котором предусматривается возможность голосования на выборах в течение нескольких дней, но не более трех, передает ТАСС.

В закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» предлагается внести новую статью «Дни голосования на выборах, референдумах». В соответствии с ней решение о голосовании в течение нескольких дней должен принимать избирком, организующий выборы или референдум. При местных выборах такое решение будет принимать региональная избирательная комиссия.

В законопроекте указано, что если выборы будут проводиться в течение нескольких дней, то будет отменено досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям.

ЦИК обсудит с регионами возможность многодневного голосования на выборах
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Избирательный участок в таёжном посёлке Верхняя Бирюса Красноярского края

Голосование в течение нескольких дней проводилось по поправкам к Конституции, оно длилось неделю — с 25 июня по 1 июля включительно. Развести потоки избирателей «как во времени, так и в пространстве» ЦИК решила из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным, возможность многодневного голосования на выборах обсуждается. По словам Памфиловой, соцопросы показали, что гражданам понравилась процедура многодневного голосования. Глава ЦИК отметила, что речь идет о двух или трех днях голосования.

Теги: выборы, Госдума, голосование
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