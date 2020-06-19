Быстрый платеж со сберегательным барьером

Российские банки сообщили об участившихся проблемах при переводе средств через СБП

Клиенты банков — участников Системы быстрых платежей испытывают трудности с отправкой переводов в Сбербанк, сообщили РБК в кредитных организациях. В частности, у ВТБ лишь десятая часть таких операций проходит успешно

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк. Основная причина отказов в проведении операций — дополнительное согласие на получение переводов через СБП, которое Сбербанк просит от своих клиентов, рассказали РБК представители кредитных организаций.

Сбербанк сначала отказался от комментариев. После публикации материала представитель банка заявил, что «на первом этапе внедрения сервиса, до получения критической массы согласий пользователей, возможны неудачные переводы». «С ростом количества полученных согласий процент успешных транзакций будет расти», — прогнозируют в банке. Опция подключения и отключения переводов, как отмечают в кредитной организации, «реализована для предоставления возможности клиентам гибко управлять функционалом, в том числе учитывает потребность клиентов самостоятельно ограничивать поступление средств по номеру телефона».

Сбербанк начал постепенно подключать своих клиентов к СБП в конце марта и к концу мая, по данным ЦБ, подключил всех своих клиентов. Изначально присоединяться к системе Сбербанк не хотел, но был вынужден это сделать из-за внесенных в законодательство поправок, требовавших подключиться к СБП системно значимым банкам. Сама СБП отчасти создавалась как конкурент системе денежных переводов Сбербанка по номеру телефона, первоначально работавшей только между клиентами самого банка.

«Неудачные переводы» в Сбербанк

Число попыток клиентов ВТБ, желающих перевести деньги получателю в Сбербанк через Систему быстрых платежей, существенно превышает число фактически проведенных переводов, утверждает представитель банка: «По нашей статистике, лишь десятая часть таких операций оказывается успешной. Из ВТБ в адрес клиентов Сбербанка с помощью СБП совершено переводов на 300 млн руб., объем неудачных попыток, возникших из-за отказа на стороне банка-получателя, составляет 3 млрд руб.». Ранее уровень одобрения исходящих переводов клиентам сторонних банков превышал 90%, но с мая этого года он снизился в два-три раза, уточнили в банке.

«Основная причина заключается в том, что клиентам Сбербанка необходимо дополнительно дать свое согласие на входящие переводы в рамках СБП. Без него клиенты ВТБ и других банков-участников не могут перевести им средства», — пояснил представитель ВТБ. Эту же тенденцию фиксируют в Альфа-банке, Газпромбанке, «Ак Барсе» и Абсолют Банке. Не заметили роста доли неудачных переводов в СБП после подключения Сбербанка только в Райффайзенбанке.

«По переводам в сторону Сбербанка действительно присутствуют ошибки, которые вызваны отсутствием разрешения на получение перевода у получателя. Доля таких ошибок действительно сейчас велика», — констатировал представитель Альфа-банка. Управляющий директор Абсолют Банка (у которого сейчас в структуре всех переводов по СБП 30% занимают операции между его клиентами и клиентами Сбербанка) Антон Павлов рассказал РБК, что в случае неуспешных попыток при переводе в Сбербанк юзер видит два типа сообщений. Первый — «технологические работы в банке получателя. Попробуйте повторить через некоторое время», второй — «свяжитесь с получателем средств и уточните реквизиты для зачисления денежных средств».

«Даже в случае, когда клиенты подключили все по инструкции, сам Сбербанк при звонке в их контакт-центр предлагал для начала обращаться в офис банка-отправителя, так как с их точки зрения все сервисы подключены», — пояснил Павлов.

Банк «Зенит» в июне зафиксировал рост количества обращений от клиентов насчет переводов через СБП, сообщил заместитель председателя правления банка Дмитрий Юрин. Два собеседника в крупных банках также подтвердили в беседе с РБК наличие проблемы. Один из них уточнил, что в его банке более 60% операций в СБП являются неуспешными переводами в Сбербанк.

Клиенты Промсвязьбанка и Сбербанка провели между собой более 10 тыс. транзакций на 76 млн руб., сообщила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк. Она не ответила прямо, есть ли сложности с отправкой переводов, но уточнила, что банк всегда информирует своих клиентов, почему они не могут совершить перевод, что сводит число неудачных операций к минимуму.

Сложная активация услуги

В Сбербанке действительно нужно совершить неочевидные действия, чтобы найти и активировать функцию подключения СБП, отмечает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова (активация возможна в разделе «Соглашения» в настройках приложения или личного кабинета). Надо отдельно подключать отправку и получение платежей, а также иметь последнюю версию мобильного приложения, в то время как в подавляющем большинстве российских банков дополнительных действий по подключению СБП не требуется, отметила эксперт.

Необходимость акцептировать подключение двух вроде бы взаимосвязанных услуг (отправки и получения переводов) может иметь два резона, рассуждает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. С одной стороны, они могут быть технически не взаимосвязаны, несмотря на очевидность наличия такой связи для пользователя, то есть с точки зрения банка речь идет о двух совершенно разных действиях — списании средств со счета клиента и зачисления на него средств. Соответственно, де-юре клиент должен подтвердить свое согласие на подключение как услуги перевода денежных средств, так и их получения, отмечает юрист.

С другой стороны, можно предположить, «что это может быть искусственным барьером, который банк создает в целях развития собственной инфраструктуры, обеспечивающей переводы внутри самого банка», допускает Иккерт. «Если функцию получения переводов из других банков в приложении конкретной организации нужно включать, следовательно, по умолчанию она выключена», — указывает он, добавляя, что это может быть сопряжено с трудностями у пользователей, которые могут не подозревать, что им такая функция доступна вообще. «Впрочем, сам факт наличия возможности включения этой услуги означает, что банк действует в рамках закона», — заключил юрист.

Для решения проблемы банки информируют своих клиентов через соцсети и официальные сайты о настройках, которые нужны для удачной отправки денег в Сбербанк. ВТБ разработал пошаговую инструкцию в своем мобильном приложении, которую можно отправить через мессенджеры адресатам в Сбербанке, чтобы они смогли принять перевод. Внедрение подсказок в свое приложение рассматривает и Газпромбанк.

По расчетам ВТБ, ограничения на стороне Сбербанка снижают потенциальный объем переводов через СБП примерно в 2,5 раза. «Объем операций в СБП с приходом в систему Сбербанка вырос, но пока не так значительно, как ожидалось. Ежедневный прирост оборотов в начале июня находится в пределах 10%, хотя изначальные прогнозы на июнь были на уровне 40% роста. Общий объем проведенных транзакций клиентами ВТБ в СБП за три недели с 13 мая составил более 7 млрд руб.», — указал представитель ВТБ.

Отказы в проведении операций, скорее всего, носят временный характер для всех игроков, которые недавно подключились к СБП, поскольку на то, чтобы большая часть клиентской базы освоила новый сервис, нужно время, считает исполнительный директор по развитию банка «Русский стандарт» Елена Петрова.