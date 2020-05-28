Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 27 мая Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова во время видеоконференции, передает корреспондент РБК.

«У нас наконец-то подключился крупнейший игрок, последний из системно значимых», — сказала Скоробогатова. По ее словам, с точки зрения с2с- и с2b-переводов это даст хороший прирост объемов и количества операций.

Факт подключения к системе РБК подтвердили в Сбербанке. «В настоящий момент сервис переводов в СБП доступен всем клиентам Сбербанка в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на платформах iOS и Android», — сообщили в пресс-службе.

ЦБ и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили систему быстрых платежей в начале 2019 года. С ее помощью можно переводить денежные средства между счетами разных банков по простому идентификатору — номеру телефона. Все системообразующие банки должны были стать участниками СБП до 1 октября 2019 года. Сбербанк единственный из этих банков нарушил условия подключения, за что был оштрафован ЦБ.

После этого глава кредитной организации Герман Греф заявил, что первые сервисы системы Сбербанк подключит примерно к концу марта. В начале апреля Сбербанк сообщил, что подключил Систему быстрых платежей для ограниченного круга клиентов. Первый перевод через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» был проведен 31 марта.