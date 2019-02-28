Часть банков решили отложить полноценный запуск быстрых платежей ЦБ

Часть банков не запустит переводы по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей для всех клиентов. Ранее регулятор обещал, что полноценный запуск системы состоится 28 февраля

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Запуск мгновенных денежных переводов по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с 28 февраля для всех своих интернет-клиентов подтвердили только 4 из 12 участников системы. Это Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-Банк. Росбанк отметил, что пользователям мобильного банка надо будет обновить приложение.

ВТБ и РНКО «Платежный центр» (обслуживает карты «Кукуруза», «Билайн» и другие) не ответили на вопрос РБК, будет ли обеспечен доступ к услуге для всех клиентов. Альфа-банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Киви Банк, Газпромбанк и Ак Барс сообщили, что подключение к системе будет проходить поэтапно. В Газпромбанке добавили, что система быстрых платежей заработает 28 февраля для приема переводов.

Ранее ЦБ заявлял о том, что система запустится полноценно 28 февраля после месяца работы в тестовом режиме для фокус-групп. Однако, в среду, 27 февраля, ЦБ заявил, что некоторые банки будут подключать своих клиентов к системе не сразу. «С 28 февраля банки открывают сервис СБП для всех своих клиентов. Часть из них будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой», — сообщили в пресс-службе регулятора.

С помощью системы клиенты банков смогут проводить переводы в режиме реального времени по простым идентификаторам, например, по номеру мобильного телефона, независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Переводы можно делать не только с привязанных к картам счетов, но и с текущих счетов клиентов.

С 28 февраля банк начнет развертывать систему переводов по схеме поэтапного подключения клиентов, сообщили в Альфа-банке. Клиенты Райффайзенбанка с четверга в рамках СБП смогут только получать денежные средства от других отправителей, исходящие переводы для них станут доступны позднее. Такая же модель запуска у АК Барс банка. Совкомбанк также будет поэтапно запускать систему: «платежи в системе с 28 февраля будут доступны всем клиентам, у которых установлена система ДБО «ЧатБанк», в дальнейшем банк планирует подключить к СБП пользователей карты рассрочки «Халва». Для клиентов Киви Банка 28 февраля станет доступной только услуга пополнения карты «Совесть». В дальнейшем банк планирует масштабировать использование Системы быстрых платежей для других продуктов группы — «QIWI Кошелька» и Рокетбанка, где уже будут доступны переводы и получение средств на/со счетов других банков.