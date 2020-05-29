Русские шашечки

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Самозанятые водители для получения пропусков используют данные сторонних компаний
Из-за сложностей с процедурой оформления рабочих цифровых пропусков столичные таксисты притворяются сотрудниками агрегаторов такси и ретейлеров. Это может привести к аннулированию всех пропусков, легально выданных таким компаниям
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Количество оформленных цифровых пропусков для работающих в компаниях Gett и «Везет» (юрлица OOO «Геттакси Рус» и ООО «Такси Везет») превысило среднесписочную численность (то есть число сотрудников за определенный период для расчета налогообложения) по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР). Это следует из данных «Московского инновационного кластера», куда входят обе компании.

Как пояснил РБК источник в одном из указанных агрегаторов такси, зафиксированное превышение может быть связано с тем, что некоторые водители нелегально оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН Gett или «Везет». При этом превышение среднесписочной численности может грозить самим компаниям автоматическим аннулированием всех ранее выданных пропусков.

Представитель Gett сообщил, что в компании разбираются, с чем может быть связано превышение среднесписочной численности сотрудников. «Основная гипотеза — технический сбой: после подачи списков некоторые наши сотрудники по неясной причине получили сразу несколько пропусков. Пока нельзя исключить и вероятность недобросовестного использования ИНН «Геттакси Рус» сторонними лицами, так как он находится в открытом доступе», — сообщил он.

В «Везет» считают, что водители такси ошибочно оформляют пропуска на ИНН ООО «Такси Везет», хотя компания выступает лишь информационной платформой, без таксопарков и водителей в найме. Это может приводить к превышению установленных в ФНС лимитов, объясняет представитель «Везет».

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Кто нелегально оформляет пропуска

На форуме для таксистов forum.taxi РБК обнаружил жалобу одного из пользователей, что у него не получается зарегистрировать пропуск с использованием ИНН «Яндекса» и что тот получил совет использовать реквизиты «Ситимобила». Попытка оформления, исходя из переписки, оказалась успешной.

В разговоре с корреспондентом РБК один из таксистов, заказ на поездку с которым был оформлен через «Яндекс.Такси», признался, что оформил себе пропуск, используя ИНН «Ашана», еще один водитель — с ИНН Wildberries. «Оформить другим способом пропуск не получилось, система выдавала отказ, — пояснил один из собеседников РБК. — А оформленный на ИНН «Ашана» пропуск не аннулирован и действителен уже полтора месяца».

Еще несколько источников РБК из числа индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере услуг и торговли, рассказали, что также оформили пропуска на ИНН сторонней компании, поскольку не хотели, чтобы их настоящие данные попали в базу портала nedoma.mos.ru.

Источник РБК в одной из таксомоторных компаний говорит, что у водителей, которые оформляют пропуска на машины бизнес-класса или любые другие, кроме автомобилей с желтыми номерами, действительно возникают проблемы. «Если водитель формально не трудоустроен в таксопарк или другую компанию, у него могут возникнуть сложности с оформлением пропуска на себя как на самозанятого или как на ИП. В таком случае водители пытаются оформлять пропуска на ИНН сторонних компаний. Мы знаем, что у некоторых компаний сейчас есть такая проблема», — объяснил он.

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10 и 11 мая двое пользователей на форуме водителей такси пожаловались, что рабочие пропуска, оформленные у них в статусе самозанятых, больше не действуют. «Дозвонился в мэрию, девушка в call-центре сказала, что самозанятым пропуска временно отменили. Вопрос восстановления якобы будет решен в ближайшее время», — написал один из них.

Представители Gett, «Везет», «Ситимобила» и «Яндекс.Такси» не стали комментировать, известно ли им о случаях оформления рабочих пропусков водителей такси на сторонние организации.

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Можно ли защититься от нелегального оформления

Режим цифровых пропусков для перемещения по Москве и Подмосковью на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля. Такой пропуск можно получить для поездки на работу, в медицинское учреждение или в личных целях, не нарушающих правил режима повышенной готовности (выдается на один день и не более двух раз в неделю).

Представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы настаивает, что сведения, указанные при оформлении цифровых пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в ФНС и ПФР. «Если человек оформил пропуск на ИНН организации и при этом не является ее сотрудником, его данные не пройдут подтверждение в ПФР и после проверки пропуск будет аннулирован», — добавляет он. Сколько времени уходит на проверку пропусков, представитель ДИТ не уточнил.

В середине апреля пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщала, что водителям такси не нужны цифровые пропуска для работы, так как они «допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок», писал ТАСС. Однако это правило касается только такси с желтыми номерами, которые оформлены в таксопарках.

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Самозанятые граждане должны оформлять рабочий пропуск, указывая свой ИНН физического лица, пояснил представитель ДИТ. Информация проверяется в базах, и если ИНН не будет подтвержден в реестре самозанятых, пропуск будет аннулирован.

Представители «Ашана» и Wildberries воздержались от комментариев. Источник РБК в одном из крупных ретейлеров рассказал, что у них нет технической возможности отслеживать, кто именно оформляет пропуска на их компании. «Сначала правительство Москвы попросило компании предоставить списки сотрудников и выдавало пропуска на их основе, затем процедура поменялась, и сейчас любой человек может сделать заявку на пропуск без подтверждения от компаний», — объяснил собеседник РБК.

По словам представителя ДИТ, 21 мая в личном кабинете юридического лица на портале mos.ru был запущен новый сервис, с помощью которого руководители организаций и индивидуальные предприниматели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников. «В этом сервисе работодатель видит общее число пропусков, оформленных с указанием ИНН его организации, а также полный список этих пропусков. Кроме того, работодатель самостоятельно сможет аннулировать пропуска сотрудников и оформлять новые», — добавил он.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Анастасия Скрынникова, Анна Левинская.
При участии: Владислав Скобелев.
Теги: пропуск , коронавирус , такси , самозанятые
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