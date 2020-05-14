Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках

В департаменте транспорта Москвы отметили, что выданные ранее штрафы из-за неверно указанных номеров можно обжаловать

Фото: Андрей Любимов / РБК

Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания — за малозначительностью», — говорится в сообщении.

Там добавили, что доля водителей, у которых сейчас нет пропуска, не превышает 3%.

Те, кто получил штраф из-за неверно введенных данных, смогут обжаловать его, подав заявление на сайте mos.ru или avtokod.mos.ru. Сотрудники МАДИ подготовили семь форм заявлений. При подаче жалобы на сайте мэра Москвы нужно выбрать один из образцов заявления, заполнить его, затем перейти в раздел электронной приемной, чтобы подать онлайн-обращение.