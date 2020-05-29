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Выбросы идут на рекорд
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Выбросы идут на рекорд

FinExpertiza зафиксировала рост загрязненности воздуха в России
Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года вырос на 57% по сравнению с 2019-м. Такой квартальный результат — рекордный за последние пять лет. Эксперты объясняют это увеличением числа замеров
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев). Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza на основе данных Росгидромета (РБК ознакомился с исследованием). Такой результат за квартал — рекорд за последние пять лет наблюдений (их исследователи проводят с первого квартала 2015-го).

В пресс-службе Минприроды подтвердили, что выводы FinExpertiza совпадают с данными Росгидромета (служба входит в структуру министерства).

Что считается высоким уровнем загрязнения

Под высоким загрязнением воздуха понимается содержание одного или нескольких вредных веществ на уровне в десять и более раз выше, чем определено санитарными нормативами о предельно допустимой концентрации (ПДК). Например, ПДК нефтяного бензина в разовом выбросе не может быть больше 5 мг/куб. м, в суточном — 1,5 мг/куб. м, для свинца и его неорганических соединений ПДК в атмосферном воздухе — 0,0003 мг/куб. м. Такие загрязнения могут сопровождаться неприятными запахами, иногда фиксируются окрашенные осадки.

Почему выросло загрязнение воздуха

За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).

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Рекордным по количеству случаев загрязнения воздуха в годовом измерении стал 2018-й — тогда было зафиксировано 90 случаев (86 высокого загрязнения и четыре — экстремально высокого). Таким образом, только за первый квартал 2020 года выполнена половина «нормы» пикового 2018 года и три четверти показателей 2019 года. Но экстремально высоких выбросов в январе—марте 2020 года не было, уточняется в исследовании.

По данным FinExpertiza, основные источники загрязнения — предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее пострадавшие регионы — Бурятия (21 случай), Забайкалье (восемь) и Красноярский край (семь). Названия конкретных предприятий представитель аудиторско-консалтинговой компании не раскрыл.

Основные источники загрязнений

Основные загрязнители воздуха — бензпирен, сероводород, ионы мышьяка, никеля, меди, марганца, цинка, железа, алюминия, хрома, аммонийный и нитритный азот, фтор, нефтепродукты, указано в исследовании FinExpertiza.

Роспотребнадзор в мониторингах за 2020 год также не указывает конкретных загрязнителей воздуха. Однако в 2019 году ведомство назвало крупными загрязнителями в Улан-Удэ и Селингинске (Бурятия) Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат и Гусиноозерскую ГРЭС. В Красноярском крае основными загрязнителями считаются угольные котельные, а также автотранспорт.

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Шесть случаев загрязнения окружающей среды, которые произошли в первом квартале 2020 года, относились к аварийным. Один из них, приведший к загрязнению атмосферного воздуха, по данным Росгидромета, произошел 9 января при аварии на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в Ухте (Республика Коми).

Количество выявленных фактов загрязнений воздуха напрямую зависит от числа замеров: чем больше их делать, тем больше будет выявлено подобных случаев, пояснил РБК гендиректор НИИ «Атмосфера» Олег Марцинковский. «Контроль за состоянием атмосферного воздуха и его загрязнением с каждым годом усиливается», — отметил он.

Данные Росгидромета пока не слишком репрезентативны из-за недостатка пунктов мониторинга качества воздуха вблизи промышленных предприятий и в жилом секторе, замечает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он сообщил, что на увеличение их количества не хватает средств даже в рамках федерального проекта «Чистый воздух» из-за предстоящего сокращения финансирования проекта со стороны Минфина и отсутствия бюджетных трансфертов. На реализацию этого проекта в 2019–2024 годах было выделено более 500 млрд руб., но Минфин хочет изъять из этой суммы не менее 15 млрд руб.

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Единственный способ — это договоренности губернаторов с промышленниками, чтобы последние модернизировали производство и снижали выбросы, считает Бурматов. По его мнению, улучшить качество воздуха в промышленных центрах может перевод на газ угольных котельных, например в Красноярском крае, рост числа электротранспорта и транспорта на газомоторном топливе.

Как пандемия влияет на загрязнение

Мосэкомониторинг с начала ввода режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в конце марта зафиксировал существенное очищение воздуха в связи со снижением выбросов от автотранспорта и предприятий возле автотрасс и в районе жилой застройки, указано на сайте мэрии. В апреле этот режим был ужесточен. 22 апреля министр энергетики Александр Новак сообщил, что спрос на бензин упал на 50%.

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В шести из 12 самых крупных промышленных центров в России, которые вошли в федеральный проект «Чистый воздух» (предполагает, что к 2024 году выбросы в атмосферу должны снизиться на 22% от уровня 2019 года), состояние атмосферы также улучшилось с конца марта по май 2020 года. По данным Росприроднадзора, в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске и Череповце уровень загрязнения снизился в несколько раз, сообщило ведомство 17 мая.

Но во многих регионах промышленные предприятия работали без остановки, а также продолжался отопительный сезон. В итоге, например, в Чите объем выбросов не снизился, в Нижнем Тагиле даже вырос, следует из данных Росприроднадзора. «К сожалению, учитывая сегодняшнюю кризисную ситуацию, мы не можем рассчитывать на большую экосознательность российских предприятий: проблемы экологии для бизнеса могут уйти на второй план перед более фундаментальным вопросом собственного выживания», — передала РБК через представителя президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: загрязение воздуха , загрязнение воды , Росгидромет
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