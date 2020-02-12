Greenpeace оценил ежедневные потери от загрязнения воздуха в $8 млрд

Из-за загрязнения воздуха от сгорания ископаемого топлива мировая экономика ежедневно теряет $8 млрд, говорится в докладе Greenpeace

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Загрязнение воздуха из-за сжигания ископаемого топлива приводит к ежедневным потерям в мировой экономике в размере $8 млрд, что составляет $2,9 трлн в год. Об этом говорится в совместном докладе организации Greenpeace и Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Согласно отчету, потери достигают около 3,3% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Самые высокие годовые потери, связанные с загрязнением воздуха от сжигания ископаемого топлива, несут экономики Китая ($900 млрд, без учета Гонконга и Макао), США ($600 млрд) и Индии ($150 млрд), за ними следуют Германия с $140 млрд в год и Япония — $130 млрд.

Кроме того, эксперты выяснили, что сжигание угля, нефти и газа, вызывающее проблемы со здоровьем, может привести к 4,5 млн преждевременных смертей в мире каждый год. Так, ежегодно 40 тыс. детей умирают, не дожив до пяти лет, из-за воздействия мелкодисперсных взвешенных частиц, которые попадают в воздух в результате сжигания угля и других видов ископаемого топлива (частицы сажи и т.д.).

По данным ВОЗ, в результате загрязнения окружающей среды каждый год умирают более 1,7 млн детей в возрасте до пяти лет. Ежедневно около 93% (1,8 млрд) детей в возрасте до 15 лет дышат загрязненным воздухом, а в 2016 году от острых инфекций нижних дыхательных путей, вызванных загрязненным воздухом, умерли 60 тыс. детей.