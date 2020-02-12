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Greenpeace оценил ежедневные потери от загрязнения воздуха в $8 млрд

Из-за загрязнения воздуха от сгорания ископаемого топлива мировая экономика ежедневно теряет $8 млрд, говорится в докладе Greenpeace
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Загрязнение воздуха из-за сжигания ископаемого топлива приводит к ежедневным потерям в мировой экономике в размере $8 млрд, что составляет $2,9 трлн в год. Об этом говорится в совместном докладе организации Greenpeace и Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).  

Согласно отчету, потери достигают около 3,3% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Самые высокие годовые потери, связанные с загрязнением воздуха от сжигания ископаемого топлива, несут экономики Китая ($900 млрд, без учета Гонконга и Макао), США ($600 млрд) и Индии ($150 млрд), за ними следуют Германия с $140 млрд в год и Япония — $130 млрд.  

Кроме того, эксперты выяснили, что сжигание угля, нефти и газа, вызывающее проблемы со здоровьем, может привести к 4,5 млн преждевременных смертей в мире каждый год. Так, ежегодно 40 тыс. детей умирают, не дожив до пяти лет, из-за воздействия мелкодисперсных взвешенных частиц, которые попадают в воздух в результате сжигания угля и других видов ископаемого топлива (частицы сажи и т.д.).

По данным ВОЗ, в результате загрязнения окружающей среды каждый год умирают более 1,7 млн детей в возрасте до пяти лет. Ежедневно около 93% (1,8 млрд) детей в возрасте до 15 лет дышат загрязненным воздухом, а в 2016 году от острых инфекций нижних дыхательных путей, вызванных загрязненным воздухом, умерли 60 тыс. детей.

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«Каждый год загрязнение воздуха ископаемым топливом уносит миллионы жизней, увеличивает риск инсульта, рака легких и астмы и стоит нам триллионы долларов», — заявил агентству Bloomberg сотрудник отделения Greenpeace в Юго-Восточной Азии Минву Сон. 

В 2019 году около 91% населения мира проживало в местах, где уровень загрязнения воздуха превышал нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения, отметили в ВОЗ. Из-за загрязнения воздуха в мире каждый год берут около 1,8 млрд больничных дней, что приводит к годовым экономическим издержкам в $101 млрд.

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По мнению экспертов Greenpeace, решить проблему загрязнения воздуха можно путем перехода на возобновляемые источники энергии и поэтапного отказа от автомобилей, работающих на дизельном топливе. Кроме того, для предотвращения глобального изменения климата необходимо сворачивать существующую угольную и нефтегазовую инфраструктуру и переходить на возобновляемые источники энергии. По данным аналитиков Oxford Economics, в отсутствие усилий по ограничению выбросов парниковых газов температура Земли к 2050 году может повыситься еще на 2°C, что чревато сокращением мирового ВВП на 2,5–7,5%.    

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Greenpeace, загрязнение окружающей среды
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