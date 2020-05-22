Нескорая помощь

Почему лишь 10% компаний смогли получить обещанную правительством поддержку

Часть рассчитывающих на помощь компаний столкнулась с бюрократией, отказами банков и несговорчивостью арендодателей, свидетельствует мониторинг ЦСР. О получении хотя бы одной меры господдержки сообщили всего 10% опрошенных

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Объявленные правительством меры господдержки охватили лишь малую часть бизнеса в России, следует из результатов еженедельного опроса Центра стратегических разработок — ЦСР (есть у РБК). 75% участвующих в исследовании компаний отметили, что поддержка на них не распространяется, хотя большинству она нужна. А многие предприятия, на которые господдержка распространяется, столкнулись с отказами, выявил опрос.

В целом бизнес оценивает достаточность объявленной помощи как среднюю. В малом и среднем предпринимательстве (МСП) наиболее востребована отсрочка при уплате всех налогов, снижение с 30 до 15% страховых взносов, отсрочка при погашении кредитов без начисления процентов. В целом же в деловой среде наиболее востребованы целевые кредиты под 0% на зарплаты, мораторий на банкротства и дополнительные меры кредитования, включая госгарантии.

В среднем 10% компаний получили хотя бы одну меру поддержки, 10% находятся в процессе получения, 50% планируют получить помощь. В секторе МСП показатели несколько выше: одна из десяти компаний получила хотя бы одну меру поддержки, две из десяти — в процессе получения, семь из десяти рассчитывают ею воспользоваться.

ЦСР собирал данные путем структурированных и глубинных личных интервью в рамках еженедельного мониторинга настроений бизнеса. В опросе с 4 по 10 мая участвовали 2,5 тыс. компаний разного размерного класса из различных секторов экономики.

Ситуация с поддержкой МСП

Малый и средний бизнес чаще всего сталкивается с отказами при попытке получить кредиты под 0% на зарплаты — 38% опрошенных не удалось их получить;

32% опрошенных не удалось договориться с банком о беспроцентной отсрочке на полгода, 25% столкнулись с отказом в отсрочке начисления процентов по льготной ставке;

34% не удалось договориться об отсрочке арендной платы;

30% компаний отказали в грантах на выплату зарплат из расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), или 12,1 тыс. руб. на одного сотрудника.

27% заявлений о получении госпомощи поступило от предприятий, не отвечающих критериям для выделения господдержки, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Первые гранты получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей без сотрудников на общую сумму более 500 млн руб. (данные по состоянию на конец апреля). Всего на эти цели предусмотрено выделить 81 млрд руб. Безвозмездные гранты на выплату зарплат охватят только 28% предприятий малого и среднего бизнеса, отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

54% МСП не смогли рассчитывать на снижение тарифов страховых взносов.

Как следует из опроса ЦСР, в топ-5 проблем МСП для получения господдержки вошли бюрократия, отсутствие понятного механизма предоставления помощи, несговорчивость арендодателей, отказы банков и отсутствие уступок со стороны ФНС.

Налоговая служба запустила специальный сервис, где можно пройти тест и проверить, может ли предприятие претендовать на льготные условия, и ответила на часто задаваемые вопросы.

Большинство не получили поддержку

Чаще всего о необходимости господдержки говорят на предприятиях сельского хозяйства, недвижимости и строительства, финансов, инвестиций и страховой деятельности, тяжелой промышленности и фармацевтики. Фармпроизводители испытывают трудности из-за ограничений производства субстанций в Китае и Италии — это крупнейшие поставщики. Страховые компании ждут основной удар в следующем году, когда завершатся действующие договоры страхования и компании начнут экономить на соцпакетах, поясняли ранее эксперты Deloitte.

Правительство определило список пострадавших отраслей по основным кодам вида деятельности (ОКВЭД), которые указаны в ЕГРЮЛ. Падение выручки по видам деятельности при предоставлении помощи не учитывается, обращали внимание предприниматели и эксперты. ОКВЭД же изначально играли чисто статистическую роль и часто не совпадают с фактическими видами деятельности, поэтому часть компаний из пострадавших от кризиса отраслей не может рассчитывать на господдержку.

Среди компаний, на которые не распространились меры поддержки, наиболее востребовано освобождение от плановых проверок до конца 2020 года — 75% опрошенных; снижение страховых взносов для всех МСП — 64% хотят воспользоваться; возможность договориться о реструктуризации по кредитам — 63% респондентов планируют договориться с банком; 33% планируют бесплатно получить сертификат о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам.

80% крупного бизнеса хотело бы получить отсрочку по налогам и страховым взносам, но половина попытавшихся уже получила отказ.

Больше всего компании, на которых не распространяются меры поддержки, надеются на расширение списка пострадавших отраслей, субсидии на выплату зарплат сотрудникам, другую финансовую и правовую помощь и льготные кредиты.

Фото: Виталий Невар / ТАСС

С какими сложностями столкнулся бизнес

У банков нет стимулов менять выстроенные отношения, и они выдвигают большие требования по обеспечению, пояснил руководитель направления «правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов на онлайн-презентации исследования. «Механизмы еще не отлажены. Время до майских праздников ушло на то, чтобы понять, как все реализовывать», — считает бизнес-консультант, член экспертного совета сети фитнес-клубов X-Fit Константин Вехов. Одна из компаний, которую он консультирует, получила кредит на зарплаты, и деньги поступили сразу на карты сотрудникам, минуя счет предприятия, рассказал Вехов: «Причем пришло по 18 тыс., тогда как размер МРОТ по России — 12,1 тыс., а в Москве — 20 тыс. Почему 18 тыс., непонятно, мы разбираемся».

Что касается арендных отношений, то неустойка за расторжение договора нередко может достигать суммы платежей за весь оставшийся период, «а этого никто не выдержит», рассказал основатель ресторанного холдинга «Росинтер» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Небольшим сетям, по его словам, сейчас проще, чем крупным. «Малые, как правило, работают по модели «одна точка — одно юрлицо», и, если одной не удалось снизить аренду, остальные выживут. Крупные же сети работают под одной юридической крышей, и, если несколько точек не снизят аренду, обанкротится вся сеть», — пояснил бизнесмен.

Арендодатели более лояльны к малому бизнесу, согласна ресторатор, совладелец сети Bazar Family Евгения Качалова: «Шесть из девяти наших заведений получили арендные каникулы на все время карантина, остальным трем снизили ставки до минимума, с которыми мы справляемся».

Сеть «Леонардо» пока не добилась изменения ни одного договора аренды из почти 200 точек по всей стране, рассказал директор по развитию Борис Кац: «Есть устные договоренности, но не изменены договоры. Девелопмент — достаточно жесткий бизнес, и, пока документы не подписаны, ни в чем нельзя быть уверенным. Ситуация неопределенности неприятная, очень давит». По его словам, некоторые договоры аренды заключены в валюте и ставки только выросли из-за скачка курса.

Бизнес приостанавливает увольнения из-за льгот

Негативные настроения в бизнес-среде достигли уровня кризиса 2015 года, показало ранее исследование Deloitte. ЦСР отмечает дальнейшее ухудшение ожиданий и высокий уровень вероятности банкротств:

90% респондентов ожидают снижения выручки — на 5 п.п. больше, чем было в апреле;

32% компаний отмечают риски банкротства, наиболее уязвимы компании в сфере торговли и услуг (40% опрошенных).

В трудовой сфере, напротив, негативный фон сокращается, что связано с необходимостью сохранять штат ради получения субсидий, считают эксперты. Ряд мер господдержки напрямую связаны с сохранением рабочих мест — на уровне 90%, это субсидии на зарплаты и программы льготного кредитования.

Доля компаний, планирующих увольнения, сократилась на 24 процентных пункта и составила 60% опрошенных. Сферы с высоким риском увольнений — туризм, гостиницы и рестораны;

66% компаний планируют урезать зарплаты — на 11 п.п. меньше, чем собирались это делать в апреле.

Прогноз безработицы

Количество безработных к концу 2020 года может достигнуть 12 млн, или 16% от общей численности трудоспособных граждан, оценил ЦСР. Это почти в 3,5 раза выше уровня 2019 года, когда, по данным Росстата, численность безработных составляла 3,5 млн, или 4,6%.

Реальные зарплаты сократятся почти на 18,5%, а среднемесячная начисленная зарплата снизится с 47,5 тыс. руб., по данным Росстата, в 2019-м до 41,9 тыс. руб. в 2020 году, прогнозирует ЦСР.

Исследование показало резкий рост перевода сотрудников с бессрочных договоров на договоры гражданско-правового найма (ГПХ). «Все хотят минимизировать размер страховых взносов», — отмечает Максим Башкатов.



15% компаний хотят продолжить переводить сотрудников на дистанционную работу в дальнейшем, к концу года число таких работников может вырасти на 5 млн человек, ожидает ЦСР. При этом дистанционная работа не урегулирована в трудовом законодательстве, в частности, что рабочий день на удаленке не должен превышать восемь часов. «Работники очень плохо знают о своих правах. Многие вынужденно соглашаются на перемены в надежде, что потом трудовые гарантии восстановятся», — отметил эксперт.

Эксперты выявили тенденцию усиления участия государства в экономике. Его доля в общей выручке компаний может вырасти на 0,5 п.п. и составить 27,5% в 2020 году, а доля малого и среднего бизнеса может сократиться на 1 п.п., до 16,1%, прогнозирует ЦСР. В реальности рост доли государства может быть выше, потому что компании с госучастием лишь частично представлены в исследовании, пояснил руководитель направления «Промышленность и энергетика» ЦСР Антон Белоглазов.

Сейчас вклад МСП в экономику составляет 21,9%, оценивал Росстат. Президент Владимир Путин ставил задачу увеличить этот показатель до 40% к 2025 году.

22% компаний восстановятся только в 2021 году. Топ-5 проблем, препятствующих выживанию: падение спроса и отток клиентов, долги, рост закупочных цен, уход с рынка (банкротство) поставщиков, нехватка оборотного капитала. Актуальные стратегии на ближайший год: развитие бизнеса за счет естественного роста, выход на новые рынки, поиск новых поставщиков, выпуск новой продукции или услуг, увеличение расходов на маркетинг и рекламу.

2020 год потерян для бизнеса, уверен Константин Вехов: «Сейчас стоит задача просто выжить, сохранив коллективы и технологии, впасть в анабиоз и ждать, когда все это закончится». «К сожалению, скоро у нас появятся две популярные торговые марки: «Аренда» и «На продажу» — такие вывески будут висеть повсюду», — иронизирует основатель ресторанного холдинга «Росинтер».