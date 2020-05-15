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Гранты на зарплаты оказались недоступны для 70% малых и средних компаний

Безвозмездные гранты на выплату зарплат охватят только 28% предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Необходимо изменить критерии признания компаний, пострадавшими от пандемического кризиса
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Менее 30% всех малых и средних предприятий в России смогут воспользоваться финансовой помощью государства на выплату зарплат в расчете одного МРОТ (12,13 тыс. руб.) на сотрудника, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов на основании данных, представленных в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей из 59 регионов.

Для получения зарплатного гранта субъекты малого и среднего бизнеса должны соответствовать ряду критериев, установленных правительством. Сфера их деятельности должна входить в реестр пострадавших отраслей. Проверить относится ли компания к пострадавшей отрасли можно здесь. Кроме того, на субсидии могут рассчитывать компании с налоговой задолженностью не более 3 тыс. руб. по состоянию на 1 марта. Еще одно условие для получателей господдержки — сохранить занятость на предприятии. Численность сотрудников в месяце, за который выплачивается субсидия, должна составлять не менее 90% от этого показателя в марте 2020 года.

«По предварительному анализу, проведенному аппаратом уполномоченного, воспользоваться этой мерой поддержки сможет только 28,4% предпринимателей от общего количества малых и средних предприятий», — сказал Титов.

Он уточнил, что оценка основана на данных, полученных из 59 регионов, и является средним соотношением субъектов МСП, соответствующих критериям для получения гранта, и общего количества предприятий МСП.

Более 50% предпринимателей заявили о невозможности получить господдержку
Бизнес
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Наибольший охват эта мера господдержки из обследованных регионов может потенциально иметь в Курганской области. Там на гранты для выплаты зарплат размере одного МРОТ (12 130 руб.) могут претендовать 77% малых и средних предприятий. Наименьший показатель зафиксирован в Смоленской области — всего 5%.

Федеральная налоговая служба (ФНС) накануне отчиталась о первых 44 тыс. индивидуальных предпринимателей, получивших выплаты в размере одного МРОТ. Поскольку это индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников, общая сумма первого транша господдержки составила 533,7 млн руб. По словам главы ФНС Даниила Егорова, ведомство ежедневно будет проверять заявления бизнесменов на получение субсидии и направлять их в Федеральное казначейство для осуществления выплат.

Правительство выделило из резервного фонда на такие субсидии 81,1 млрд руб. По оценке ФНС, на субсидию могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников, из них 85% — юрлица с численностью занятых от одного до десяти человек. Всего же в реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 мая включены более 6 млн юридических лиц.

О предоставлении малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей безвозмездной помощи в размере одного МРОТ на каждого сотрудника президент Владимир Путин объявил месяц назад, 15 апреля. Он пояснил, что эти средства бизнес сможет направить на решение текущих неотложных задач — выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае.

Подать заявление на получение субсидии стало возможно с 1 мая. По данным ФНС на 14 мая, поступило 351 тыс. заявлений, из которых 257 тыс. соответствуют всем необходимым критериям для получения помощи.

Поддерживать не по виду деятельности, а по потерям

Одним из способов расширить меры господдержки бизнеса Титов называет включение в критерии падение выручки более чем на 30%. По его словам, сейчас тогда под меры господдержки подпадает менее 50 видов экономической деятельности, в то время как предприятия, работающие по 99 видам экономической деятельности, потеряли более 30% выручки.

«Мы направили очередное письмо президенту с предложением перейти на новую форму поддержки и вносить предпринимателей и компании в список пострадавших, не исходя из ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — РБК), а с учетом выручки, если выручка упала на 30% и более», — сказал Титов.

«Единая Россия» предлагала изменить механизм отнесения компаний к наиболее пострадавшим от пандемии и таким образом увеличить охват бизнеса мерами поддержки. Единороссы предлагают вместо поддержки по отдельным кодам деятельности ввести две группы, на которые распространить все льготы: предприятия, принудительно закрытые властями в связи с мерами по борьбе с пандемией; компании, у которых падение выручки составило более 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц по итогам 2019 года.

Бизнес-омбудсмен также привел результаты опроса, проведенного 12 мая совместно с аналитическим центром ФСО. Более половины опрошенных предпринимателей (52,5%) заявили, что временно приостановили свою деятельность в связи с режимом самоизоляции. Почти 61% респондентов сообщили о падении спроса на свою продукцию более чем наполовину.

К наиболее востребованным мерам господдержки предприниматели отнесли отсрочку по всем налогам за исключением НДС на 6 месяцев (60,8%), прямые выплаты из расчета одного МРОТ на каждого сотрудника (59,8%) и снижение размера страховых взносов до 15% от суммы заработной платы выше МРОТ (52,3%).

Автор: Анна Гальчева
Теги: Борис Титов, малый и средний бизнес, зарплаты, субсидии
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