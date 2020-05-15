Гранты на зарплаты оказались недоступны для 70% малых и средних компаний

Безвозмездные гранты на выплату зарплат охватят только 28% предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Необходимо изменить критерии признания компаний, пострадавшими от пандемического кризиса

Борис Титов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Менее 30% всех малых и средних предприятий в России смогут воспользоваться финансовой помощью государства на выплату зарплат в расчете одного МРОТ (12,13 тыс. руб.) на сотрудника, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов на основании данных, представленных в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей из 59 регионов.

Для получения зарплатного гранта субъекты малого и среднего бизнеса должны соответствовать ряду критериев, установленных правительством. Сфера их деятельности должна входить в реестр пострадавших отраслей. Проверить относится ли компания к пострадавшей отрасли можно здесь. Кроме того, на субсидии могут рассчитывать компании с налоговой задолженностью не более 3 тыс. руб. по состоянию на 1 марта. Еще одно условие для получателей господдержки — сохранить занятость на предприятии. Численность сотрудников в месяце, за который выплачивается субсидия, должна составлять не менее 90% от этого показателя в марте 2020 года.

«По предварительному анализу, проведенному аппаратом уполномоченного, воспользоваться этой мерой поддержки сможет только 28,4% предпринимателей от общего количества малых и средних предприятий», — сказал Титов.

Он уточнил, что оценка основана на данных, полученных из 59 регионов, и является средним соотношением субъектов МСП, соответствующих критериям для получения гранта, и общего количества предприятий МСП.