Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% — ожидают падения операционной прибыли, говорится в исследовании (есть у РБК).
Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% - снижения операционной прибыли.
Deloitte в одиннадцатый раз провел регулярный опрос финансовых директоров российских компаний, исследование проводилось в марте и первой половине апреля путем онлайн-анкетирования и личных интервью. В финальную выборку вошли 45 респондентов, которые были сгруппированы по отраслям, объему выручки в 2019 году и численности штата сотрудников.
В Deloitte не исключают, что за апрель, когда в России из-за карантинных мер действует режим нетрудовых дней, негативные настроения компаний могли вырасти сильнее, чем показал опрос.
- В топ-3 рисков, оказавших наиболее сильное влияние на бизнес, вошли ослабление рубля (80%), снижение доходов от основной деятельности (78%) и снижение спроса (78%), говорят финансовые директора;
- 70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора.