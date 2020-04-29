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Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Пессимизм в бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года, показало исследование Deloitte. Доля финансовых директоров, ожидающих падения доходов, выросла до 37%. Сильнее всего бизнес опасается ослабления рубля и сжатия спроса
Фото: Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% — ожидают падения операционной прибыли, говорится в исследовании (есть у РБК).

Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% - снижения операционной прибыли.

Deloitte в одиннадцатый раз провел регулярный опрос финансовых директоров российских компаний, исследование проводилось в марте и первой половине апреля путем онлайн-анкетирования и личных интервью. В финальную выборку вошли 45 респондентов, которые были сгруппированы по отраслям, объему выручки в 2019 году и численности штата сотрудников.

В Deloitte не исключают, что за апрель, когда в России из-за карантинных мер действует режим нетрудовых дней, негативные настроения компаний могли вырасти сильнее, чем показал опрос.

  • В топ-3 рисков, оказавших наиболее сильное влияние на бизнес, вошли ослабление рубля (80%), снижение доходов от основной деятельности (78%) и снижение спроса (78%), говорят финансовые директора;
  • 70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора.

Подробнее о ситуации в разных отраслях, по мнению финансовых директоров ведущих компаний и экспертов Deloitte, читайте в материале РБК ПРО

Среди лидеров по негативным настроениям:

  • медицинские компании и фармпроизводители (75% опрошенных), испытывающие трудности из-за временных ограничений производства субстанций в Китае, а также расширения госрегулирования цен. В числе последствий — спад производства и возможный дефицит отдельных препаратов, объясняет партнер департамента налогов и права Deloitte Олег Березин. 
  • предприятия розничной торговли (67%), в первую очередь речь идет о непродуктовых магазинах, закрывшихся из-за карантинных мер. Из них в наиболее выигрышном положении оказались те, кто ранее развивал онлайн-продажи, отмечает партнер департамента аудиторских услуг Deloitte Владимир Бирюков. 
  • секторе недвижимости и строительства (80% компаний), где в зоне повышенного риска оказалась офисная недвижимость из-за перевода сотрудников на удаленную работу. Снижение ставок аренды в ТРЦ и цен на квартиры прогнозируется в пределах 10%, поясняет менеджер департамента финансового консультирования Сергей Чемерикин.

Ряд отраслей столкнутся с негативным эффектом пандемии и связанных с ней ограничений позднее: в частности, производство автомобилей в первой половине 2020 года будет стабильным, благодаря уже сформированным заказам, а после ожидается спад, указывают в Deloitte. Страховые компании испытают основной удар в следующем году, когда завершатся действующие договоры страхования.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Меньше всего кризис затронет сектор высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ, 75% из них прогнозируют рост доходов в ближайший год. В условиях самоизоляции растет трафик и спрос на быстрый интернет, а также на услуги связи. Карантин практически не затронул и агропромышленный комплекс (АПК) — большинство сельскохозяйственных компаний продолжили работать в обычном режиме, отмечается в исследовании Deloitte.

Автор: Ольга Агеева
Теги: бизнес-климат, Финансовые показатели, негативный прогноз, исследования
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