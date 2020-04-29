Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Пессимизм в бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года, показало исследование Deloitte. Доля финансовых директоров, ожидающих падения доходов, выросла до 37%. Сильнее всего бизнес опасается ослабления рубля и сжатия спроса

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% — ожидают падения операционной прибыли, говорится в исследовании (есть у РБК).

Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% - снижения операционной прибыли.

Deloitte в одиннадцатый раз провел регулярный опрос финансовых директоров российских компаний, исследование проводилось в марте и первой половине апреля путем онлайн-анкетирования и личных интервью. В финальную выборку вошли 45 респондентов, которые были сгруппированы по отраслям, объему выручки в 2019 году и численности штата сотрудников.

В Deloitte не исключают, что за апрель, когда в России из-за карантинных мер действует режим нетрудовых дней, негативные настроения компаний могли вырасти сильнее, чем показал опрос.