ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые зарплатные гранты в размере 12 130 руб. получили индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников. Общая сумма первого транша господдержки составила более 500 млн руб. из предусмотренного на эти цели 81 млрд руб.

Даниил Егоров (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.

О предоставлении малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей безвозмездной помощи в размере одного МРОТ на каждого сотрудника президент Владимир Путин объявил почти месяц назад, 15 апреля. Он пояснил, что эти средства бизнес сможет направить на решение текущих неотложных задач — выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае.

Егоров напомнил, что возможность подать заявление на получение субсидии появилась с 1 мая, однако основные заявки пошли после майских праздников. На сегодняшний день ФНС получила 351 тыс. заявлений, из которых 257 тыс. соответствуют всем необходимым критериям для получения помощи.

Первые 77 тыс. проверенных налоговиками заявлений 12 мая были направлены в Федеральное казначейство. «И вчера первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей уже выплаты на счета получили», — заявил Егоров.

Как пояснили РБК в пресс-службе Федерального казначейства, выплаты в размере одного МРОТ (то есть 12 130 руб.) пока получили индивидуальные предприниматели без работников. Соответственно, общая сумма первых предоставленных субсидий составила около 533,7 млн руб.