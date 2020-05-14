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ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые зарплатные гранты в размере 12 130 руб. получили индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников. Общая сумма первого транша господдержки составила более 500 млн руб. из предусмотренного на эти цели 81 млрд руб.
Даниил Егоров
Даниил Егоров (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.

О предоставлении малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей безвозмездной помощи в размере одного МРОТ на каждого сотрудника президент Владимир Путин объявил почти месяц назад, 15 апреля. Он пояснил, что эти средства бизнес сможет направить на решение текущих неотложных задач — выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае.

Егоров напомнил, что возможность подать заявление на получение субсидии появилась с 1 мая, однако основные заявки пошли после майских праздников. На сегодняшний день ФНС получила 351 тыс. заявлений, из которых 257 тыс. соответствуют всем необходимым критериям для получения помощи.

Первые 77 тыс. проверенных налоговиками заявлений 12 мая были направлены в Федеральное казначейство. «И вчера первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей уже выплаты на счета получили», — заявил Егоров.

Как пояснили РБК в пресс-службе Федерального казначейства, выплаты в размере одного МРОТ (то есть 12 130 руб.) пока получили индивидуальные предприниматели без работников. Соответственно, общая сумма первых предоставленных субсидий составила около 533,7 млн руб.

По словам Егорова, ФНС будет ежедневно направлять проверенные заявления предпринимателей в Казначейство. «Как только мы обработали данные налогоплательщиков, мы сразу их направляем в Казначейство, и тут же эти деньги распыляются по банковской системе», — сказал он.

Правительство выделило из резервного фонда на такие субсидии 81,1 млрд руб. По оценке кабмина, воспользоваться помощью смогут более 970 тыс. организаций. По оценке ФНС, на субсидию могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников, из них 85% — юрлица с численностью занятых от одного до десяти человек.

Кто чаще всего обращается за субсидией

Егоров также рассказал, компании и индивидуальные предприниматели из каких сфер чаще всего пока обращаются за помощью государства. «На сегодняшний день это грузоперевозки, торговля, туристическая отрасль, косметология, парикмахерские. Это основная когорта людей и компаний, которые к нам сегодня заявились», — отметил он.

Глава ФНС напомнил критерии предприятия, имеющего право на субсидию для выплаты зарплат сотрудникам. Компания или индивидуальный предприниматель

  • должны быть в реестре пострадавших отраслей, утвержденном правительством;
  • должны быть субъектами малого и среднего бизнеса;
  • не должны иметь задолженности по состоянию на 1 марта или она должна быть погашена к моменту подачи заявления;
  • не должны быть в состоянии ликвидации или банкротства;
  • не должны сократить штатную численность сотрудников в апреле и мае более чем на 10% по отношению к концу марта.

Егоров порекомендовал предпринимателям оформлять заявления через личный кабинет на сайте ФНС, где большинство полей заполняется автоматически и остается только выбрать счет для зачисления субсидии. В случае заполнения вручную и оправки по почте возрастает риск ошибок, пояснил он.

Автор: Анна Гальчева
Теги: ФНС, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели, субсидии
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