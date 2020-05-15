Помощь в дефиците: что показало сравнение антикризисных программ

Во-первых, не всегда реальные бюджетные стимулы пропорциональны анонсируемым мерам поддержки. Например, в СНГ+ увеличение первичного дефицита составит от 3 до 6 п.п. ВВП. На верхней границе этого диапазона находятся Россия, Казахстан, Грузия и Украина, что делает их программы сопоставимыми с действиями крупнейших развитых экономик, таких как германская и британская. Но даже и те страны, которые располагаются ближе к нижней границе (Узбекистан и Армения), опережают страны-аналоги с рейтингом ВВ/В, например Мексику, Бразилию, Гану, Нигерию, Пакистан.

Во-вторых, поддерживающий эффект для экономики от фискального стимула вполне сопоставим в развитых и развивающихся странах, несмотря на существенные различия в том, как доводятся антикризисные меры до общества.

Третий, весьма интересный вывод: при прочих равных изменение бюджетного баланса, прогнозируемое МВФ, оказывается ниже там, где меньше прибегали к мерам изоляции населения (например, в Белоруссии), либо ожидаются более высокие темпы роста экономики в 2020 году (например, в Узбекистане и Армении).

Большинство стран региона СНГ+, за исключением Таджикистана и Белоруссии, реализуют целый набор мер, среди которых социальные выплаты, поддержка занятости, отсрочки в уплате или освобождение от налогов для пострадавших секторов, а также поддержка системно значимых компаний, субсидирование кредитов и дополнительные госинвестиции. Помимо очевидного фокуса на противодействие эпидемии, государственная поддержка прежде всего концентрируется на социальной стабильности и поддержке занятости. Прямая поддержка бизнеса, на первый взгляд, оказывается заметно меньше, чем в таких странах, как Германия. Однако стоит отметить, что в то же время во многих экономиках региона, включая Россию, Казахстан, Грузию, правительства сохраняют или даже расширяют инвестиционные планы на этот год, что в итоге должно поддержать деловую активность на этапе восстановления экономики.

Адекватны ли российские меры

Когда мы говорим о России, важно оценивать не только расширение совокупного бюджетного баланса, но и изменение ненефтегазового дефицита бюджета. По этому показателю расширение менее масштабное, чем по совокупному балансу, — около 3% ВВП, но все же сопоставимое с аналогичными показателями других крупных сырьевых экспортеров (Бразилия, Мексика), а также стран Южной и Восточной Европы (Венгрия, Болгария). Стоит также отметить, что 1,5 трлн руб. будет добавлено к доходам 2020 года для финансирования дополнительных расходов за счет поступлений от покупки правительством у ЦБ Сбербанка. Без учета этих средств скорректированное увеличение ненефтяного дефицита можно оценить уже в 4,5% ВВП.

Важно, что нынешнее смягчение существенно отличает ситуацию от предыдущего кризиса 2014–2015 годов, когда бюджетная политика фактически ужесточалась, хотя нынешние бюджетные стимулы пока еще и уступают по объему реализованным во время кризиса 2008–2009 годов.

Мы предполагаем, что в ближайшие месяцы российские власти продолжат расширение антикризисного пакета с усилением фокуса на поддержку бизнеса, который в настоящий момент принял на себя основной удар кризиса. Однако даже уже объявленное бюджетное стимулирование, по нашим оценкам, может достичь 3,5 трлн руб. — с учетом объявленных 11 мая президентом мер поддержки домохозяйств и бизнеса. Все это может добавить к росту экономики России в 2020 году 2–2,5 п.п. Именно с учетом такого прогноза мы ожидаем спад российского ВВП на 0,8–2,5% в 2020 году (в зависимости от длительности эпидемии) с последующим восстановлением экономического роста до 3% в 2021 году.