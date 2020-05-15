Помощь в дефиците: что показало сравнение антикризисных программ
Правительства разных стран сейчас словно соревнуются, анонсируя масштабные антикризисные программы, измеряемые десятками процентов ВВП. Но действительно ли они готовы тратить государственные бюджеты на преодоление последствий пандемии, в том числе в России и странах СНГ, и насколько реалистичны оценки программ поддержки экономики в развитых странах, например 12% ВВП в США или 16% в Великобритании?
Оценка масштаба
На первый взгляд может показаться, что чем больше объявленный пакет мер, тем лучше. Однако важны и структура антикризисной программы, и то, каким образом она будет финансироваться, ведь если вы наращиваете одни расходы, отказываясь от других, или просто засчитываете в антикризисные меры расходы, которые и так закладывались в бюджет, то расширения совокупного стимула для экономики фактически не происходит. Чтобы понять точный масштаб антикризисных вливаний, надо проследить динамику первичного бюджетного дефицита. Рост этого показателя объективно показывает, сколько государство готово «добавить» в экономику из-за пандемии.
Мы проанализировали заявленные меры и прогнозируемые изменения в бюджетной позиции в регионе СНГ+ (страны СНГ плюс Грузия и Украина), в государствах с аналогичным суверенным кредитным рейтингом (ВВВ/ВВ/В) и в наиболее развитых экономиках. В качестве основы для анализа мы использовали обзоры МВФ «Перспективы развития мировой экономики», содержащие оценки фонда по бюджетным балансам стран в октябре 2019-го и в апреле 2020 года. Также мы воспользовались еженедельно обновляемой базой МВФ по внедренным в отдельных странах мерам поддержки населения и бизнеса и данными об их финансировании, представленными национальными министерствами финансов.
Сравнение основных бюджетных показателей, прогнозируемых на 2020 год, привело нас к трем значимым выводам.