Роуминг переводят на лимит

Сбербанк раскрыл детали отмены комиссии за перечисление денег с карты на карту между клиентами в разных регионах

Сбербанк нашел способ отмены «банковского роуминга», который с лета будет запрещен законом. Для переводов внутри региона и между разными субъектами установят бесплатный лимит, а при его превышении клиентам придется купить подписку

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сбербанк отменяет комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами из разных регионов. Физические лица смогут переводить бесплатно до 50 тыс. руб. в месяц вне зависимости от региона, но при превышении лимита необходимо будет купить подписку. Новые условия распространятся и на внутрирегиональные переводы, которые раньше были полностью бесплатными. Об этом рассказала журналистам зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Новые условия станут доступны клиентам Сбербанка с апреля, сказала Кирсанова. Проект уже протестирован в Карелии, объявлял банк. По словам источника РБК, близкого к банку, развертывание проекта начнется с Дальнего Востока (новые тарифы уже опубликованы на сайте банка) и продолжится до июня. В этом же месяце вступает в силу закон, который запрещает кредитным организациям устанавливать так называемый «банковский роуминг» — разную стоимость переводов в зависимости от региона.

Законопроект был разработан Федеральной антимонопольной службой в мае 2019 года. В первую очередь он направлен на Сбербанк, который, по подсчетам ФАС, занимает на рынке денежных переводов 94%. Глава Сбербанка Герман Греф, впрочем, замечал, что у Сбербанка монетизируются только 5% всех переводов, а 95% являются бесплатными, а также называл некорректным сам термин «банковский роуминг». По данным ЦБ, в 2019 году россияне перевели друг другу 35,6 трлн руб. В ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, «Открытии», Райффайзенбанке, Промсвязьбанке нет комиссий за денежные переводы внутри банка в зависимости от региона, сказали их представители. РБК направил запрос в другие крупные банки.

Сколько будут стоить переводы

Сейчас комиссия за перевод в другой регион через «Сбербанк Онлайн» составляет 1% от суммы, но не может превышать 1 тыс. руб. За переводы внутри одного региона клиенты ничего не платят банку. Кроме того, банк может взимать комиссию за платежи через «Сбербанк Онлайн» в зависимости от оплачиваемой услуги (ЖКХ, связь, телефония и т.п.).

После появления системы подписок клиенты смогут подключить новый сервис в мобильном приложении. Все переводы до 50 тыс. руб. как внутри региона, так и между субъектами, будут бесплатными. В случае превышения лимита его можно увеличить до 100 тыс. руб. до конца месяца за 99 руб. или купить безлимитный пакет за 134 руб. в месяц. Клиентам также будет доступен безлимит на переводы и платежи от 209 руб. в месяц. Новые условия касаются только переводов внутри Сбербанка и не распространяются на переводы между разными банками, в том числе через Систему быстрых платежей.

В «Сбербанк Онлайн» банк будет предупреждать клиентов о том, что они приближаются к порогу 50 тыс. руб. и в случае необходимости предлагать им оформить подписку на переводы.

«В настоящий момент более 88% наших клиентов ежемесячно переводят средства на сумму менее 50 тыс. руб. и зачастую платят комиссию за перевод в другой регион. Это значит, что после введения новой системы тарификации денежных переводов подавляющее большинство клиентов будут получать эту услугу абсолютно бесплатно», — заявила Кирсанова.

По словам Кирсановой, на российском банковском рынке подписок на переводы раньше не было. При этом банк не может сделать их полностью бесплатными: «Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техническую поддержку, выстраивание инфраструктуры и операционных процессов», — объяснила Кирсанова.

В 2019 году Сбербанк от комиссий, которые связаны с обслуживанием банковских карт (в них входят комиссии за переводы), получил доход в размере 63,6 млрд руб., в 2018 году — 60,2 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО.

При новой схеме тарифов Сбербанк может недополучить определенную часть своего комиссионного дохода, считает глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева: доходы от подписки за 134 руб. в месяц будут кратно ниже, чем от тарифа в размере 1% суммы перевода, когда комиссия за операцию могла составлять до 1 тыс. руб. С другой стороны, теперь Сбербанк начнет получать комиссии за крупные платежи внутри регионов, например при оплате аренды или выплатах фрилансерам. Но для большей части населения условия для переводов улучшатся, подчеркивает Обаева.