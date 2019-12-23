Греф сообщил о планах отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года

Греф сообщил о планах отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года

Сбербанк к середине 2020 года может отменить «банковский роуминг», заявил глава кредитной организации Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы Сбербанка, такую схему уже тестируют в одном из российских регионов. «Будем тестировать еще другие схемы изменения комиссионных платежей. Думаю, к середине года внедрим промышленное решение», — рассказал Греф.

16 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий «банковский роуминг». В соответствии с этим документом банки не смогут брать комиссии за переводы между счетами физических лиц, открытыми в разных структурных подразделениях одной и той же кредитной организации. Закон должен вступить в силу в 2020 году.

В Госдуме ранее отметили, что этот закон позволит устранить «межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг».