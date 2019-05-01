Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами

ФАС приступила к подготовке законопроекта, который обяжет банки с июля 2020 года уравнять комиссии за денежные переводы внутри региона и между регионами. Основной игрок рынка, Сбербанк, взимает за межрегиональные переводы 1%

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Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации. Изменения разрабатываются по поручению министра финансов Антона Силуанова, данному 8 апреля, а также в рамках «дорожной карты» ФАС по развитию конкуренции в отраслях экономики России. Информация о разработке опубликована на портале нормативных правовых актов.

Изменения в закон «О банках и банковской деятельности» должны устранить межрегиональную дискриминацию потребителя, которая возникает в результате установления банком различных комиссий за внутрибанковские переводы денежных средств в зависимости от того, открыт банковский счет получателя в том же регионе или в другом. Планируемый срок вступления закона в силу — июль 2020 года.

РБК направил запрос в ЦБ, Минфин и ФАС.

Эти изменения в законодательство касаются в первую очередь Сбербанка, так как другие российские банки в основном не устанавливают комиссии за межрегиональные переводы, говорит глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Сбербанк, по данным ФАС, занимает на рынке денежных переводов 94%. За переводы вне одного региона банк взимает 1%, но не более 1 тыс. руб., тогда как внутрирегиональные переводы бесплатны. РБК направил запрос в Сбербанк.