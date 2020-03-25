Товары вирусного спроса

Аналитики Nielsen назвали самые востребованные сейчас россиянами продукты

Гречка, макароны и пельмени вошли в число самых популярных у россиян товаров за неделю с 9 по 15 марта, показал аудит Nielsen. Этот период с начала 2020-го стал вторым по уровню потребительской активности после новогодней недели

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».

Nielsen сравнил динамику продаж в натуральном выражении за 11-ю неделю 2020 года (с 9 по 15 марта) с аналогичным периодом 2019 года. За эту неделю количество зараженных коронавирусом в России увеличилось в три раза (на 9 марта было зафиксировано 20 случаев заражения, к 15 марта — 63). Незадолго до этого, 5 марта, Москва ввела режим повышенной готовности из-за роста числа заболевших, а уже с 10 марта начали вводиться предметные ограничения, например на массовые мероприятия.

На отчетной неделе в магазинах начали пустеть полки с крупами и макаронами. Рост спроса на повседневные товары, в том числе крупы и консервы, фиксировали сети продуктовых магазинов: например, в «Магните» отмечали возросший интерес потребителей к товарам длительного хранения — бакалее, средствам личной гигиены, бытовой химии, детскому питанию, кормам для животных. Рост продаж отмечали и онлайн-магазины: например, у сервиса по доставке продуктов «СберМаркет» (работает с Metro Cash & Carry, «Ашаном», «Азбукой вкуса», «ВкусВиллом» и «Лентой») количество заказов 13 и 14 марта выросло на 104% в целом по России по сравнению с 11 марта.

Неделя с 9 по 15 марта стала для российских торговых сетей второй крупнейшей по объемам продаж с начала 2020 года, констатирует Nielsen. Больше товаров россияне купили в магазинах только во время новогодних каникул на самой первой неделе года (с 1 по 7 января). Продажи у крупнейших торговых сетей за неделю ускорились более чем в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей — до 13,8%, отмечают в Nielsen. Если средний темп роста продаж в 2020 году составлял, по оценкам Nielsen, 8,3% в неделю, то закупки потребителей на 11-й неделе года из-за подготовки к карантину внесли в продажи крупнейших розничных сетей в России 5,5 процентных пункта роста.

Что покупали чаще всего

Среди лидеров продаж — товары длительного хранения, которые россияне покупают, готовясь к возможному карантину, отмечают в Nielsen. В топ-10 таких товаров вошли:

гречка;

рис;

мука;

пельмени;

сахар;

мясные консервы;

макароны;

туалетная бумага;

мыло;

влажные салфетки.

Больше всего выросли продажи гречки (на 66% к аналогичному периоду прошлого года), риса (на 64%), сахара (на 56%) и мясных консервов (плюс 54%), а также остальных круп (на 38%). Среди непродовольственных товаров лидером роста стали влажные салфетки, продажи которых выросли на 54% к уровню прошлого года.

Россияне запасались не только товарами длительного хранения, но и закупали в больших количествах мясо, сыры, алкоголь и яйца. Так, продажи алкоголя ускорились по сравнению с предыдущей неделей (с 2 по 8 марта) более чем вдвое — с 7 до 15,5%. Также вырос спрос на пиво и водку — на 15 и 10% соответственно.

В каких регионах закупались больше всего

В Москве, где пока сконцентрировано основное число заболевших, продажи в крупнейших розничных сетях ускорились в денежном выражении почти в три раза — до 14,9% по сравнению c 5,2% неделей ранее. Продажи самых востребованных в столице товаров — гречки и риса — по сравнению с прошлым годом выросли почти на 100%, сахара — на 43%, супов быстрого приготовления — на 38%, влажных салфеток — на 86%, средств для чистки дома — на 52%.

В Центральном регионе на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений темп роста продаж за неделю с 9 по 15 марта ускорился более чем вдвое и составил 14,6% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года. В Северо-Западном регионе потребители запасались продовольствием и средствами гигиены еще интенсивнее: на той неделе продажи там оказались выше уровня прошлого года на 18,6%.

Что покупали онлайн

Покупательский ажиотаж на фоне распространения нового коронавируса привел и к значительному росту интернет-торговли: на 11-й неделе года онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли на 81%. В отличие от традиционных магазинов, в интернете корзина потребителей оказалась более разнообразной. Рекордсменом онлайн-продаж стали макароны — их закупили в натуральном объеме в 3,7 раза больше, чем неделей ранее. Помимо товаров для «карантина» в онлайн-магазинах выросли продажи супов быстрого приготовления (на 271%), туалетной бумаги (на 185%), чистящих средств для дома (на 171%), соусов (на 136%), а также ультрапастеризованного молока (на 128%) и воды (на 102%).

Как изменилось поведение потребителей

Вторая неделя марта — яркий пример того, что может происходить с рынком товаров повседневного спроса, когда типичные покупательские привычки отходят на второй план, уступая место ажиотажному спросу: случаев заражения коронавирусом становится все больше, и потребители начинают активно запасаться товарами на случай карантина, расширяя свою стандартную покупательскую корзину, поясняет директор по работе с ретейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. Вместе с товарами первой необходимости покупатели берут много сопутствующих товаров, «опасаясь того, что в ближайшем будущем будут ограничены в возможности совершать покупки и питаться как обычно», отмечает собеседник РБК.

Еще в феврале повышенного спроса на повседневные товары (FMCG) не было, но уже на первой неделе марта продажи продуктов начали расти как из-за ажиотажа вокруг COVID-19, так и на фоне резкого ослабления рубля, фиксировал ранее Nielsen. На тот момент 53% россиян были обеспокоены распространением коронавируса, а 5% потребителей в России уже закупили продукты, чтобы подготовиться к возможному карантину. Также 7% закупили лекарства, а 18% — дезинфицирующие средства и средства для личной гигиены.