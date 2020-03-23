Заразительная ликвидация

Торгово-промышленная палата России предупредила о риске разорения 3 млн отечественных бизнесменов

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу, если ситуация с распространением вируса затянется, оценили в Торгово-промышленной палате. РБК разбирался, в каких случаях пандемию можно считать форс-мажором и снизить убытки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказались 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).

«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса», — заявила вице-президент ТПП Елена Дыбова на онлайн-конференции ТПП, передал корреспондент РБК.

Как показал опрос ТПП в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться еще один квартал. Половина их владельцев понимают, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не смогут. Многие могут обанкротиться просто из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет, отметила Дыбова.

Пандемию уже планируется признать форс-мажором при госзакупках, решило правительство. По другим контрактам предприниматели тоже могут снизить потери и избежать неустоек и штрафов, если им удастся доказать, что именно коронавирус или его последствия помешали выполнить обязательства перед заказчиками.

Что можно считать форс-мажором

Форс-мажором признаются чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства. Это стихийные бедствия, пожары, массовые заболевания, военные действия, теракты и санкции государств. Эпидемия — классический форс-мажор, прокомментировал РБК партнер таможенной практики Bryan Cave Leighton Paisner Russia Владимир Чикин. Гражданский кодекс дает общее определение форс-мажора. В договорах же прописываются частные случаи, пояснил юрист.

Форс-мажор имеет место только при наличии контракта.

«Если между сторонами не оформлен договор, то никаких оснований говорить о форс-мажоре нет», — пояснил вице-президент ТПП Вадим Чубаров.

Не являются форс-мажором предпринимательские риски: изменение курсов валют, отсутствие на рынке нужных товаров, отсутствие у должника средств и т.п.

Не признается форс-мажором нарушение обязательств со стороны контрагентов (третьих лиц).

Например, если из-за государственных ограничений страны поставщика предприниматель не получил оборудование, которое должно быть выдано покупателю по другому контракту, это не является форс-мажором в отношениях с покупателем оборудования. «Но если вы получите свидетельство о форс-мажоре от вашего контрагента из другой страны, даже если у вас будет спор с контрагентом по другому контракту, то суд учтет это обстоятельство», — пояснил Чубаров.

Подтверждать форс-мажор из-за запретов государства могут только нормативные акты правительства или местных властей.

«Если запрет не оформлен документами, о форс-мажоре говорить нельзя», — подчеркнул директор юридического департамента ТПП Сергей Васильев.

Например, изначально губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выпустил постановление о закрытии всех ТЦ. Позже в администрации заявили о «технической ошибке», документ был аннулирован и выпущен новый, в котором речь идет о закрытии кинотеатров в ТЦ.

ТПП обратится в правительство с требованием, «чтобы появились внятные документы: если власть хочет закрыть ТЦ, должен быть указ, чтобы предприниматели могли на него ссылаться для подтверждения форс-мажора», прокомментировала Дыбова.

Сертификаты, подтверждающие форс-мажор по внешнеторговым контрактам, уполномочена выдавать Торгово-промышленная палата. По внутренним контрактам общая практика такова: или стороны договора приходят к соглашению и ответственность за нарушение снимается, или же конфликт разрешает суд. Пока суды существенно ограничили свою работу, остается только вести переговоры с контрагентами, договариваться, писать претензии и собирать доказательства, рекомендовали опрошенные РБК эксперты. Раньше сертификаты о форс-мажорных обстоятельствах по внутренним контрактам выдавали торгово-промышленные палаты в регионах. Но практика прекратилась, потому что «некоторые начали, не проверяя обстоятельств дела, просто этими документами торговать», рассказал президент ТПП Сергей Катырин. Сейчас из-за наплыва обращений ТПП планирует вернуть региональным отделениям право выдавать сертификаты по внутренним контрактам. «Облегчит доказывание, если в контракте будет прямо указано, что об обстоятельствах форс-мажора свидетельствует такая-то конкретная ТПП», — отметил Чубаров.

Как доказать форс-мажор

Обстоятельства форс-мажора должны быть напрямую связаны с контрактом.

Уйти от неустоек и штрафов не получится, если нарушитель договора не докажет, что именно эпидемия объективно стала причиной неисполнения контракта, подчеркивает Владимир Чикин.

Например, если сотрудник подхватил коронавирус и все предприятие закрыли на карантин распоряжением главного санитарного врача, так что оно не может выполнить контракты, — это форс-мажор, объяснил партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Если же сотрудники следуют рекомендациям и сидят на карантине — то нет. «Предприниматели должны помнить, что бизнес — рисковая деятельность, а в России вдвойне. Бдительность вряд ли будет подтверждена судом как невозможность исполнить обязательства», — отметил адвокат.

В российских судах уже рассматривалось по крайней мере два дела. В одном случае суд признал форс-мажор, поскольку лица, чья подпись была необходима на документе для исполнения обязательств, застряли на карантине в Китае.

В другом случае сторона спора ссылалась на невозможность предоставить доказательства по делу в суд: якобы лицо, у которого находились данные документы, было на карантине. «Очевидно, что во втором случае ни о каком форс-мажоре речи идти не может», — отметил Чикин.

Правительство планирует ослабить валютный контроль для несырьевого экспорта в связи с коронавирусом. ТПП предложила отменить штрафы для российских предпринимателей, которые не смогли выполнить требования валютного законодательства о передаче установленной части валютной выручки из-за запретительных мер других государств. «Скорее всего, такой форс-мажор нужно будет подтверждать за рубежом, потому что нерезидент находится за пределами России», — пояснил Чубаров.

Существует риск, что даже те, кого ситуация напрямую не затронула, прикрываясь пандемией, перестанут выполнять свои обязательства, предупреждает Денис Фролов. Важно, что форс-мажор не обнуляет обязательства по контрактам, а лишь снимает ответственность за их нарушение, указал адвокат: «Не придется платить штрафы и неустойки, но аванс нужно вернуть или же договориться выполнить обязательства позже, когда ситуация стабилизируется».

Как разъяснил Верховный суд, если обстоятельства форс-мажора закончились и у кредитора сохранился интерес в продолжении отношений, он может потребовать от должника исполнить обязательства, а должник не будет отвечать за убытки. Если же кредитор потерял интерес, то он вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Можно ли снизить арендную плату

Значительная часть малого и среднего бизнеса в России — арендаторы точек в торговых центрах и на рынках, напомнила Елена Дыбова: «Арендные платежи — первая проблема во всех регионах».

Запрет на массовые мероприятия не освобождает предпринимателей от платы за аренду, подчеркивает Денис Фролов. Хотя правительство дало отсрочку малому и среднему бизнесу, который арендует федеральное имущество, большинство предпринимателей арендуют коммерческую недвижимость и не получили никаких льгот. «Здесь единственный вариант — попробовать индивидуально договориться с арендодателем о рассрочке, отбиться от неустойки», — рекомендовал Фролов.

Будут ли поблажки по кредитам

Многие предприниматели взяли кредиты по льготной программе, и сейчас есть существенный риск, что теперь они не смогут расплатиться с банками, предупредила Дыбова.

Последствия коронавируса нельзя признать форс-мажором для освобождения от санкций за просрочку кредитов, подчеркивают в ТПП. «Это вопрос взаимоотношений с банками — насколько они готовы пойти навстречу: заморозить платежи или не начислять штрафные санкции», — отметил Чубаров.

Отбиться от пени и штрафов по кредитам из-за коронавируса практически нереально, констатировал Фролов. «Но ничто не мешает предпринимателям обратиться в банк: не занимать позицию «не трогайте нас, у нас форс-мажор», а вести переговоры. Страдают все, и банки тоже не заинтересованы в том, чтобы заемщики обанкротились и не платили совсем, — лучше договориться, увеличить срок кредита, снизить ставку», — считает адвокат.

Правительство поручило Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о моратории на банкротство предприятий. Пока он не готов, премьер Михаил Мишустин рекомендовал органам власти не инициировать процедуру по обязательствам перед бюджетом. «Государство в России — активный участник хозяйственной деятельности и серьезный кредитор. Поэтому госкомпаниям и исполнителям госконтрактов это поможет, — рассуждает Фролов. — Но многие предприниматели, которые финансируют свою деятельность из оборота и не накопили подушки безопасности, сильно пострадают и окажутся в объективном банкротстве. Предотвратить это могут только серьезные государственные меры».