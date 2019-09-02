Рестораны и мелкие магазины получат право на льготные кредиты

Программа льготного кредитования МСБ будет расширена, что позволит в разы увеличить объем выдачи займов, ожидают в правительстве. Ранее банки могли отсекать микропредприятия от кредитов из-за риска, сказал РБК Максим Орешкин

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Возможность получить заем по сниженной ставке, не более 8,5% годовых, откроют для предпринимателей в сфере торговли, сдачи в аренду имущества и рестораторов. Кроме того, потолок кредита на инвестиционные цели вырастет с 1 млрд до 2 млрд руб. Минэкономразвития внесло в правительство соответствующий проект постановления (есть в распоряжении РБК).

Программа льготного кредитования в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства стартовала с 2019-го и рассчитана до 2024 года. Сумма кредита начинается от 500 тыс. руб. В программе участвует более 90 уполномоченных банков. Кредит на инвестиционные цели предоставляется на десять лет, на оборотные цели (до 500 млн руб.) — на срок до трех лет.

Установлена квота на микропредприятия — не менее 10% от числа заемщиков в рамках программы. Расходы федерального бюджета на реализацию программы составят 1 трлн руб. ежегодно.

Объем выдачи кредитов по льготной ставке должен вырасти в 8–10 раз, поставил ранее задачу первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.