Рестораны и мелкие магазины получат право на льготные кредиты

Кредиты магазинам и ресторанам
Проект постановления предлагает расширить охват сфер льготного кредитования.
- Разрешить выдавать кредиты микро- и малым предприятиям в сфере розничной торговли во всех регионах.
Согласно действующей версии постановления, получить льготный кредит могут только малые и средние предприятия в сфере розничной и оптовой торговли, которые зарегистрированы или работают через филиалы в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, Республике Крым и Севастополе, если деятельность в этих регионах принесла не менее 70% доходов предприятия за предшествующий год.
Постановление также предполагает включить в этот список территории субъектов, входящих в Арктическую зону.
- Отменить запрет на выдачу льготных кредитов ресторанам.
Сейчас предоставление таких займов ресторанам запрещено, поскольку они торгуют подакцизным товаром — алкоголем.
- Разрешить выдавать льготные кредиты бизнесу в сфере сдачи в аренду коммерческой недвижимости и движимого имущества, за исключением финансовой аренды (лизинга).
Потолок кредита возрастет
Максимальная сумма кредита на инвестиционные цели вырастет с 1 млрд до 2 млрд руб. для всех приоритетных видов деятельности. Эти изменения анонсировал ранее Антон Силуанов. Мера «позволит расширить финансирование капиталоемких проектов, таких как проекты в сфере строительства, в том числе строительства жилья», отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.
Документ также предусматривает увеличение субсидий банкам на возмещение недополученных доходов, чтобы они активнее кредитовали малых и средних предпринимателей на льготных условиях.
Теперь субсидия будет зависеть от категории заемщика:
- 3,5% — на кредиты микро- и малым предприятиям, а также средним предприятиям — участникам региональных программ повышения производительности труда;
- 3% — по кредитам остальным средним предприятиям.
Согласно действующим правилам, субсидирование начинается от 2,5% и может вырасти до 3,5% при увеличении объемов кредитования МСП.
«Мы столкнулись с проблемой: некоторые заемщики из числа малых предприятий не всегда могли претендовать на льготные кредиты из-за высокого риска. Для банков это был слишком большой риск, который субсидией не покрывался. Мы знаем, что некоторые из них вовсе говорили заемщикам, что таких льготных программ нет. Таким образом, отсекались микро- и малые предприятия», — рассказал РБК министр экономического развития Максим Орешкин. В новых условиях банки будут охотнее выдавать льготные кредиты малым и средним предприятиям, ожидают в Минэкономразвития.
Проект постановления согласован Минфином и не получил замечаний от Банка России, отмечается в документе. Предполагается, что постановление вступит в силу со дня официальной публикации и не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета в 2019 году.