ФАС пролила ясность на бензин

Служба Игоря Артемьева ответила на президентскую критику роста цен

ФАС не видит риска роста цен на бензин после скачка на оптовом рынке за последний год. Стабилизировать ситуацию накануне поручил Владимир Путин. Топливо в опте подорожало из-за действий властей по сдерживанию цен, говорят эксперты

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок ни для роста оптовых цен на бензин, ни для повышения цен в рознице, заявил РБК представитель ведомства после критики президента Владимира Путина. Он добавил, что ФАС продолжает осуществлять мониторинг всех индикаторов рынка нефтепродуктов и при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства примет необходимые меры.

Чем был недоволен Путин

Накануне вечером, 17 марта, на совещании с членами правительства в Кремле Путин раскритиковал чиновников за рост цен на бензин АИ-92. «У нас летняя дизелька выросла по цене незначительно, зимняя — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Как вы это оцениваете?» — обратился Путин к членам правительства.

Президент отметил, что нефть подешевела вдвое, и потребовал стабилизировать цены на нефтепродукты. «Хорошо бы держаться на прежнем уровне. Вышло больше чем в два раза, чем инфляция», — заявил Путин. Инфляция в 2019 году составила около 3%. На совещании с Путиным присутствовал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который пообещал совместно с Минэнерго «держать на контроле» ситуацию с ценами на бензин и дизтопливо.

Путин говорил не о розничных, а об оптовых ценах на бензин АИ-92, следует из комментария ФАС, поступившего в РБК. Розничные цены на этот сорт бензина с начала 2019 года по март 2020-го выросли всего на 2,2%, до 42,83 руб. за литр, следует из данных ценового агентства Reuters. Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК.

Скачок оптовых цен на бензин — следствие регулирования цен государством, сказали эксперты, опрошенные РБК.

Почему подорожало топливо

Цены на АИ-92 на оптовом рынке выросли на 10,4% с января 2019 года по январь 2020 года из-за эффекта низкой базы, объясняет аналитик Reuters Максим Назаров. Это подтверждает и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Весной 2018 года цены на бензин резко выросли, и правительство срочно приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Одна из них — соглашения с нефтяными компаниями, в рамках которых компании с 1 ноября 2018 года увеличили поставки на внутренний рынок на 3% к предыдущему году, а также заморозили цены в мелком опте. Соглашения действовали до 1 июля 2019 года, а обязательство по увеличению поставок отменили в конце марта 2019 года.

В результате с ноября 2018 года по апрель 2019-го рынок был перенасыщен бензином, говорит Назаров. Оптовые цены тогда упали на 20%, до 29,8 руб. за литр, следует из данных Reuters. Нефтепереработка получила убытки и производство бензинов стало просто нерентабельным, сетовал весной 2019 года глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

После провала зимой 2019 года оптовые цены к январю 2020 года действительно выросли на 10,4%, до 34,25 руб. за литр. Если сравнивать цены марта 2019 года к марту 2020-го, рост еще больше — 17%, следует из данных Reuters.

Как ведут себя розничные цены на бензин

С 1 января 2020 года по 18 марта 2020 года розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли лишь на 0,2%, зимнее дизельное топливо — на 0,19% при инфляции 0,9%, говорит представитель ФАС.

Обычно рост оптовых цен при практически замороженных розничных (российское правительство настроило налоговую систему так, что розничные цены растут не выше инфляции) означает снижение маржи АЗС. Но, по словам Аркуши, текущая маржинальность заправочного бизнеса в целом приемлемая. Точные цифры, по его словам, зависят от региона, например на Дальнем Востоке и в Приморье маржа АЗС, как и раньше, отрицательная.

Для того чтобы бизнес по продаже бензина не был убыточным, владельцам АЗС необходимо, чтобы разница между оптовыми и розничными ценами на топливо в пересчете на литр составляла 6–8 руб. и более в зависимости от региона, логистики у конкретного оператора, объема реализации, говорит Назаров. Это позволяет покрывать все издержки и работать по крайней мере в ноль, добавляет он. По данным Reuters, за первые три месяца 2020 года эта разница составила в среднем по России 8,6 руб. на литр.

Пока ситуация стабильна, но главные опасения связаны с тем, что нефтяники могут сократить производство в случае падения прибыльности нефтепереработки, говорит Аркуша. Российская налоговая система выстроена так, что маржа НПЗ падает из-за снижения цен на нефть: при ценах на уровне 35 долл. за баррель заводы в 2020 году недосчитаются 0,5 трлн руб., оценивал главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. 18 марта нефть марки Brent подешевела до $25 впервые с 2003 года.

Другой риск для топливного бизнеса — снижение спроса на топливо из-за введения ограничительных мер на фоне распространения коронавируса, говорит Аркуша. Правда, пока такие меры, из-за которых люди стали меньше пользоваться автотранспортом, затронули только Москву, добавляет он.