Падение цен на нефть не снизит стоимость бензина в России

Цены на нефть рухнули на треть, но это не приведет к снижению стоимости бензина в России из-за особенностей регулирования отрасли. Выгоду от разницы внутренних и экспортных цен нефтяники поделят с бюджетом

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В ночь на 9 марта фьючерс на нефть сорта Brent обвалился на 30%, до $31 за баррель, но затем немного отыграл падение. По мнению аналитиков Bank of America и Goldman Sachs, нефть может упасть и до $20.

Нефть обрушилась после того, как на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса развалилась сделка ОПЕК+ по сокращению добычи, а один из крупнейших производителей нефти с низкой себестоимостью, Саудовская Аравия, объявил конкурентам ценовую войну. РБК разбирался, как это отразится на ценах на бензин в России.

Нефть подешевела, цены на бензин не упадут

В Европе цена бензина привязана к стоимости нефти, и бензин уже подешевел вслед за падением цен на сырье, отметил гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Российские оптовые цены также снизились, но незначительно. Тонна АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 10 марта (первый рабочий день после праздников) подешевела на 4,4%, до 44,2 тыс. руб., АИ-95 — на 4,9%, до 45,7 тыс. руб. На российском рынке нельзя ожидать падения цен на бензин из-за особенностей его регулирования, говорит Турукалов.