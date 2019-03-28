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Заморозка цен на бензин ,  
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Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта
«Газпром нефть» выступила против предложения вице-премьера Дмитрия Козака о лицензировании экспорта нефтепродуктов с целью сдержать цены на топливо. Правительство делает все, чтобы убить нефтепереработку, считает глава компании
Александр Дюков (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

«Газпром нефть» выступает против предложения вице-премьера Дмитрия Козака ввести лицензирование экспорта нефтепродуктов, чтобы стабилизировать цены на топливо. Об этом журналистам сообщил глава компании Александр Дюков.

Для сдерживания цен на бензин и дизель чиновники уже обязали нефтяников увеличить поставки топлива на внутренний рынок, зафиксировали цены в мелком опте, ввели демпфирующий механизм, а также получили возможность увеличивать экспортные пошлины на нефтепродукты, перечислил Дюков. Лицензирование — это уже пятая и избыточная мера, которая еще больше зарегулирует рынок, считает топ-менеджер.

«Насколько эффективно эти инструменты работают? Мы с вами увидели в первом квартале. Неэффективный демпфер плюс соглашение, которое заставило нас залить рынок (правительство обязало нефтяников увеличить поставки на внутренний рынок на 3% к уровню 2017 года. — РБК), привело к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия получили убытки и производство бензинов стало просто нерентабельным. С одной стороны, мы должны принимать инвестиционные решения и осуществлять инвестиции в модернизацию. С другой стороны, правительство делает все, чтобы убить экономику нефтепереработки и делать эти инвестиции неэффективными», — объяснил Дюков.

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Введение лицензирования экспорта нефтепродуктов компании и правительство обсуждали еще осенью прошлого года на фоне возможного роста цен на топливо. Но решение ввести лицензии было принято только на прошлой неделе на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Правда, вице-премьер Дмитрий Козак оговорился, что возможность введения лицензирования еще придется обсудить со странами ЕАЭС, на обсуждение и разработку законопроекта правительство взяло три месяца.

На этой неделе нефтяные компании также договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта. Их параметры пока обсуждаются, рассказал Дюков.

Компании и правительство также договорились об изменении параметров демпфирующего механизма, что позволит увеличить компенсации нефтяникам за сдерживание цен на топливо. По итогам совещания принято решение снизить условные внутренние цены на бензин и дизельное топливо в формуле демпфирующего механизма на 5 тыс. и 4 тыс. руб., до 51 тыс. и 46 тыс. руб. за тонну соответственно, рассказал министр энергетики Александр Новак.

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Демпфер — это механизм, который должен был компенсировать нефтяникам потенциальную недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок. Исторически внутренний рынок был более выгодным по сравнению с экспортным, но в прошлом году ситуация резко изменилась, что привело к скачку цен на топливо в России. Правительство предложило субсидировать компаниям 50–60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (по решению правительства, 56 тыс. руб. за тонну для бензина и 50 тыс. руб. для дизеля). При этом, если внутренний рынок снова станет выгодным, уже нефтяники начнут делиться прибылью с бюджетом.

Но в первом квартале 2019 года демпфер сработал неправильно: вместо субсидий нефтяникам пришлось самим доплатить в бюджет. Их недополученная прибыль за январь—март составила 110 млрд руб., при этом за счет демпфера нефтяники смогли компенсировать только 25 млрд руб., подсчитали аналитики Vygon Consulting. Это произошло потому, что для дизеля демпфер дал положительный эффект (то есть нефтяникам доплачивали), а для бензина — отрицательный и нефтяники доплатили в бюджет 16 млрд руб., объяснял РБК главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Компании несколько месяцев просили правительство изменить формулу, но Минфин выступал резко против любой корректировки.​

Автор: Алина Фадеева
Теги: цены на бензин
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