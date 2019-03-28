Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта

«Газпром нефть» выступила против предложения вице-премьера Дмитрия Козака о лицензировании экспорта нефтепродуктов с целью сдержать цены на топливо. Правительство делает все, чтобы убить нефтепереработку, считает глава компании

Александр Дюков (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

«Газпром нефть» выступает против предложения вице-премьера Дмитрия Козака ввести лицензирование экспорта нефтепродуктов, чтобы стабилизировать цены на топливо. Об этом журналистам сообщил глава компании Александр Дюков.

Для сдерживания цен на бензин и дизель чиновники уже обязали нефтяников увеличить поставки топлива на внутренний рынок, зафиксировали цены в мелком опте, ввели демпфирующий механизм, а также получили возможность увеличивать экспортные пошлины на нефтепродукты, перечислил Дюков. Лицензирование — это уже пятая и избыточная мера, которая еще больше зарегулирует рынок, считает топ-менеджер.

«Насколько эффективно эти инструменты работают? Мы с вами увидели в первом квартале. Неэффективный демпфер плюс соглашение, которое заставило нас залить рынок (правительство обязало нефтяников увеличить поставки на внутренний рынок на 3% к уровню 2017 года. — РБК), привело к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия получили убытки и производство бензинов стало просто нерентабельным. С одной стороны, мы должны принимать инвестиционные решения и осуществлять инвестиции в модернизацию. С другой стороны, правительство делает все, чтобы убить экономику нефтепереработки и делать эти инвестиции неэффективными», — объяснил Дюков.

Введение лицензирования экспорта нефтепродуктов компании и правительство обсуждали еще осенью прошлого года на фоне возможного роста цен на топливо. Но решение ввести лицензии было принято только на прошлой неделе на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Правда, вице-премьер Дмитрий Козак оговорился, что возможность введения лицензирования еще придется обсудить со странами ЕАЭС, на обсуждение и разработку законопроекта правительство взяло три месяца.