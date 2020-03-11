В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — отметил он.

Глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что цены на бензин в России стабильны и не превышают уровень инфляции. Он пояснил, что правительство еще в 2018 году создало инструмент, который способен сглаживать колебания на мировых рынках.

Страны-участницы ОПЕК+ на последнем заседании не смогли договориться по вопросу о дополнительном сокращении добычи нефти из-за коронавируса. В результате распада сделки обрушились цены на нефть, а курсы доллара и евро выросли.