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В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — отметил он.

Глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что цены на бензин в России стабильны и не превышают уровень инфляции. Он пояснил, что правительство еще в 2018 году создало инструмент, который способен сглаживать колебания на мировых рынках.

Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок
Бизнес

Страны-участницы ОПЕК+ на последнем заседании не смогли договориться по вопросу о дополнительном сокращении добычи нефти из-за коронавируса. В результате распада сделки обрушились цены на нефть, а курсы доллара и евро выросли.

Ранее аналитики сошлись во мнении, что правительство удержит цены на бензин. Так, старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов напомнил, что российским властям удалось удержать цены на бензин, когда нефть подорожала, поэтому они вряд ли допустят рост цен на топливо, когда нефть подешевела.

Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов, в свою очередь, отмечал, что в Европе цена бензина привязана к стоимости нефти, поэтому там бензин уже подешевел. Российские оптовые цены также снизились, но незначительно. Турукалов добавил, что на российском рынке не будет падения цен на бензин из-за особенностей его регулирования.

Теги: Минфин, стабильность, цены, бензин, Россия
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