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Рубль подрубил рекламу
Газета № 030 (3197) (1703)
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Рубль подрубил рекламу
Аналитики готовы ухудшить прогноз доходов медиарынка России
Местные офисы международных рекламных групп пересматривают прогноз развития российского рынка. Его падение из-за девальвации рубля может составить в 2020 году 4–8% при негативном сценарии, не исключает Dentsu Aegis Network
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

О неизбежном пересмотре прогнозов развития российского рекламного рынка РБК сообщили топ-менеджеры трех коммуникационных холдингов: Publicis Groupe, Dentsu Aegis Network и GroupM. Еще в ноябре-декабре 2019-го их аналитики считали, что в 2020 году положительную динамику покажет не только весь отечественный рекламный рынок, но и такой его ключевой сегмент, как телереклама.

Наиболее оптимистичный прогноз в прошлом декабре сделало входящее в Publicis Groupe сетевое агентство Zenith: по мнению его специалистов, в 2020 году расходы на рекламу во всех медиа могли увеличиться на 6%, только на ТВ — на 2%. Местный офис Dentsu Aegis Network в ноябре полагал, что весь рынок вырастет на 5,7%, телерекламный сегмент — на 1%. В GroupМ в том же ноябре рассчитывали, что при росте ВВП на 1,7% рекламные расходы увеличатся на 3,9 и 3,5% соответственно.

Теперь в GroupM сообщают, что пересмотрят прогноз по итогам первого квартала 2020 года. «Мы считаем, что сейчас прогноз делать преждевременно — невозможно в полной мере оценить масштаб всех событий на рынке и их последствий», — передал через пресс-службу директор по закупкам GroupM Михаил Елисейкин.

Прогнозы, сделанные в декабре, сейчас кажутся очень оптимистичными, и их наверняка придется менять: тот ожидаемый рост, который казался реальным в конце 2019 года, сейчас вызывает сомнения, констатирует председатель совета директоров российского офиса Publicis Groupe Сергей Белоглазов.

Прогноз темпов роста рекламного рынка будет пересмотрен в сторону понижения, подтверждает главный операционный директор российского офиса Dentsu Aegis Network Александр Захаров. По его словам, при реалистично негативном сценарии в 2020 году падение отечественного рекламного рынка может составить от 4 до 8%.

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Как развивался рынок в 2019 году и первые месяцы 2020-го

Свою оценку затрат на рекламу в 2019 году Ассоциация коммуникационных агентств России опубликует 17 марта. В первые девять месяцев года положительную динамику показал только один сегмент — интернет. В январе—сентябре затраты на интернет-рекламу выросли на 21%, до 169–171 млрд руб. Это обеспечило рост всего рынка на 5%, до 340–345 млрд руб.

Второй по объему сегмент, телевидение, за январь—сентябрь показал падение на 7%, до 119–121 млрд руб. Но именно на ТВ по-прежнему сосредоточены бюджеты крупнейших рекламодателей, все остальные медиа они планируют по остаточному принципу. Поэтому, как объяснял ранее гендиректор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев, спад на ТВ с большой долей вероятности означает снижение рекламной активности во всех остальных медиа.

В августе 2019 года на фоне продолжающегося падения рекламных доходов телеканалов в Национальном рекламном альянсе, учрежденном вещателями едином продавце телерекламы, сменилось руководство. Новый гендиректор Алексей Толстоган в декабре в интервью РБК говорил, что в 2020-м видит «позитивную динамику относительно 2019 года». Конкретных цифр он не назвал, но источники РБК рассказывали, что учредители альянса поставили перед топ-менеджментом задачу увеличить общую рекламную выручку каналов минимум на 5%.

Первые два месяца 2020 года оказались успешными для телеканалов, следует из предоставленных РБК расчетов Publicis Groupe на основе измерений Mediascope. Подавляющее большинство федеральных телеканалов в январе-феврале предоставили рекламодателям больше инвентаря, чем годом ранее.

Отчасти это связано с изменениями в системе продаж: теперь рекламодатель платит за выход своего ролика не только в крупных городах, но и по всей стране, напоминает Белоглазов. Поскольку продажи рекламы в натуральном выражении в январе-феврале увеличились, то и рекламная выручка большинства каналов должна была вырасти, заключает он.

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Как цены на нефть влияют на рекламу

В начале марта развалилась сделка ОПЕК+, в рамках которой члены картеля, Россия и еще несколько стран-нефтеэкспортеров с 2017 года сокращали добычу. В результате цены на нефть резко упали, а рубль подешевел: к 15 марта доллар подорожал к российской валюте на 18%.

Именно цены на нефть в конечном счете определяют динамику развития российского рекламного рынка, объяснял еще в 2008 году Сергей Веселов, директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра «Видео Интернешнл» (сейчас — Новая сервисная компания, тесно связанная с Национальным рекламным альянсом). Цена барреля влияет на макроэкономику и, соответственно, на потребительскую активность населения, что, в свою очередь, сказывается на инвестициях в рекламу.

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Спровоцированная падением цен на нефть девальвация рубля может усугубить и так непростую из-за эпидемии ситуацию, заставив производителей товаров повседневного спроса, которые выступают основными рекламодателями на ТВ, пересматривать свои маркетинговые бюджеты, предупреждает Белоглазов, напоминая, что так было в кризисы 1998/99, 2008/09 и 2015 годов.

«Конечно, зависимость от обменного курса сейчас меньше, чем в предыдущие кризисы, снизилась доля импортной составляющей в себестоимости», — признает Белоглазов. Но обращает внимание на то, что региональные и глобальные финансовые показатели транснациональных компаний по-прежнему считаются в валюте. Поэтому даже само ослабление рубля без падения спроса вынуждает транснациональные компании корректировать расходы.

Распространение коронавируса, отмечают в российском офисе Publicis Groupe, ссылаясь на данные своих коллег из других стран, значительно увеличивает время телесмотрения, но не улучшает экономическую ситуацию и, следовательно, негативно влияет на маркетинговую активность.

В России эффект от эпидемии коронавируса и падения цен на нефть окажет влияние на покупательскую способность со второго квартала, полагает Александр Захаров. По его мнению, потребитель заметно изменит свой традиционный уклад как с точки зрения медиапотребления, так и в покупательских привычках. Больше всего это ударит по индустриям туризма и офлайновых развлечений, а также ресторанному бизнесу.

Рост социальной изоляции приведет к перераспределению внимания аудитории в пользу интернета и ТВ, потребление которых будет расти, прогнозируют в Dentsu Aegis Network. Адаптируясь к изменению потребительского поведения, бренды уже переориентируются на такие направления, как e-commerce, видеоплатформы, работа с контентом и лидерами мнений, заключает Захаров.

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Для телеканалов продолжающееся падение рекламных доходов означает сокращение расходов на контент, указывает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Соответственно, на традиционных вещателей усилится давление со стороны стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров, которые все активнее сами инвестируют в производство контента.

Представители Национального рекламного альянса и крупнейших телеканалов отказались от комментариев.

Затронет всех

GroupM на глобальном уровне еще не скорректировала прогнозы по каждой стране и всему миру, сообщил РБК главный аналитик холдинга Брайан Визер. Пока очень трудно подсчитать, какое влияние пандемия окажет даже на рекламный рынок Китая, хотя очевидно, что это воздействие будет глубоким и продолжительным. Он напомнил, что местные медиаплощадки уже предупреждали о падении доходов на 20–30% в первом квартале, но пока остается неясной глубина падения во втором квартале.

Как минимум вирус негативно повлияет на рекламную отрасль в краткосрочной перспективе, худшим вариантом будет влияние в среднесрочной перспективе, полагает Визер.

В декабре GroupM прогнозировала, что в 2020 году расходы на рекламу во всем мире могут вырасти на 3,9% (по итогам 2019-го рост оценивался в 4,8%). Увеличение затрат на рекламу в Китае в текущем году, в частности, ожидалось на уровне 1,4% (до $90,3 млрд), а в США предполагался рост на 8,1% (до $245,6 млрд).

Автор: Сергей Соболев.
Теги: реклама на телевидении , АКАР , GroupM , Publicis Groupe
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