Блумберг использовал коронавирус в политической рекламе против Трампа

Экс-мэр Нью-Йорка отметил, что из-за решений президента США американские власти теперь не располагают достаточными ресурсами, чтобы предотвратить распространение коронавируса

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Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который борется за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, использовал тему коронавируса в политической рекламе. Внимание на это обратили телеканал CNBC News и издание The Hill.

В 30-секундном телевизионном ролике под названием «Пандемия», опубликованном в YouTube, Блумберг обращает внимание на распространение нового и смертельно опасного коронавируса. В рекламе утверждается, что Блумберг, будучи мэром Нью-Йорка с 2002-го по 2013 годы, уже эффективно справлялся с кризисными и чрезвычайными ситуациями, в том числе, с последствиями трагедии 9 сентября 2001 года, поэтому сейчас, в отличие от президента США Дональда Трампа, мог бы остановить вспышку инфекции в стране.

«После событий 11 сентября он (Блумберг — РБК) восстановил крупнейший город Америки, повысил уровень готовности больниц к реагированию на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, он также активно финансирует передовые исследования по сдерживанию различных эпидемий», — говорится в ролике.

На сайте Блумберга отмечается, что Трамп «каждый день подвергает жизнь американцев риску», утверждая, что коронавирус «чудесным образом» исчезнет к апрелю, и полагаясь на «теплую погоду», которая положит конец распространению инфекции. «Понятно, что стране нужен лидер с реальным опытом управления кризисом», — утверждается в заявлении.