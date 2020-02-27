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Блумберг использовал коронавирус в политической рекламе против Трампа

Экс-мэр Нью-Йорка отметил, что из-за решений президента США американские власти теперь не располагают достаточными ресурсами, чтобы предотвратить распространение коронавируса
Фото: Ed Kosmicki / Reuters

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который борется за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, использовал тему коронавируса в политической рекламе. Внимание на это обратили телеканал CNBC News и издание The Hill.

В 30-секундном телевизионном ролике под названием «Пандемия», опубликованном в YouTube, Блумберг обращает внимание на распространение нового и смертельно опасного коронавируса. В рекламе утверждается, что Блумберг, будучи мэром Нью-Йорка с 2002-го по 2013 годы, уже эффективно справлялся с кризисными и чрезвычайными ситуациями, в том числе, с последствиями трагедии 9 сентября 2001 года, поэтому сейчас, в отличие от президента США Дональда Трампа, мог бы остановить вспышку инфекции в стране.

«После событий 11 сентября он (Блумберг — РБК) восстановил крупнейший город Америки, повысил уровень готовности больниц к реагированию на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, он также активно финансирует передовые исследования по сдерживанию различных эпидемий», — говорится в ролике.

На сайте Блумберга отмечается, что Трамп «каждый день подвергает жизнь американцев риску», утверждая, что коронавирус «чудесным образом» исчезнет к апрелю, и полагаясь на «теплую погоду», которая положит конец распространению инфекции. «Понятно, что стране нужен лидер с реальным опытом управления кризисом», — утверждается в заявлении.

Кроме того, ранее на теледебатах, проходящих в Чарлстоне (Южная Каролина), Блумберг заявил, что два года назад Трамп уволил специалиста по пандемии, в связи с чем сегодня никто не может проконсультировать власти страны, как им действовать в ситуации с коронавирусом. Трамп также сократил финансирование Центров по контролю и профилактике заболеваний, напомнил бизнесмен. Миллиардер также напомнил о падении индексов фондовых рынков, что, по его мнению, связано с опасениями людей по поводу распространения вируса. «Они правы, потому что у нас нет тех, кто может принять меры», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в стране находится под контролем, отметив, что центры по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работают «усердно». Он также говорил, что эпидемия коронавируса, впервые обнаруженного в Китае в конце прошлого года, может закончиться в апреле, когда «придет жара». Сенатор-демократ от Вермонта Берни Сандерс, также борющийся за звание кандидата на пост президента, на недавних дебатах высмеял утверждения Трампа о том, что коронавирус находится «под контролем».

The Washington Post и Politico ранее писали, что администрация Трампа планирует запросить у конгресса более $2,5 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы с коронавирусом. По данным Politico, деньги будут выделены на лабораторные испытания и разработку вакцин. По данным китайской Национальной комиссии по здравоохранению, по всему миру количество зараженных коронавирусом превысило отметку в 81 тыс. человек, более 2,6 тыс. погибли. Эпидемия охватила 31 страну, в Штатах коронавирус диагностировали у 36 человек, в основном это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированные из Японии в середине февраля.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, Майкл Блумберг, Выборы, коронавирус
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