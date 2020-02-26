Facebook ввел запрет на рекламу способов исцеления от коронавируса

Социальная сеть ужесточила правила рекламы для борьбы с дезинформацией о вирусе. Запрещены будут объявления, которые гарантируют излечение от коронавируса, а также реклама способов предотвратить заражение

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Компания Facebook решила бороться с нагнетанием страха и дезинформацией о коронавирусе с помощью запрета рекламы, которая обещает излечить от вируса или предотвратить заражение. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

Под запрет попадут объявления, которые «имеют отношение к коронавирусу или создают ощущение срочности за счет того, что подразумевают ограниченное предложение, гарантируют исцеление или предотвращение заболевания». Собеседник Business Insider также пояснил, что такие меры предусмотрены и для других рекламных площадок Facebook, например Marketplace.

В конце января Facebook объявил о том, что будет удалять любую недостоверную информацию о коронавирусе или конспирологические теории, приписываемые ведущим организациям по охране здоровья или местным властям. В компании также пообещали удалять хештеги, под которыми недостоверные сведения о вирусе распространяются в Instagram.

Facebook также пообещал способствовать распространению достоверной информации в социальной сети, например размещать проверенные данные о вирусе в верхней части ленты новостей.