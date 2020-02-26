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Вирус из Китая ,  
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Facebook ввел запрет на рекламу способов исцеления от коронавируса

Социальная сеть ужесточила правила рекламы для борьбы с дезинформацией о вирусе. Запрещены будут объявления, которые гарантируют излечение от коронавируса, а также реклама способов предотвратить заражение
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Фото: Nazanin Tabatabaee / Reuters

Компания Facebook решила бороться с нагнетанием страха и дезинформацией о коронавирусе с помощью запрета рекламы, которая обещает излечить от вируса или предотвратить заражение. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

Под запрет попадут объявления, которые «имеют отношение к коронавирусу или создают ощущение срочности за счет того, что подразумевают ограниченное предложение, гарантируют исцеление или предотвращение заболевания». Собеседник Business Insider также пояснил, что такие меры предусмотрены и для других рекламных площадок Facebook, например Marketplace.

В конце января Facebook объявил о том, что будет удалять любую недостоверную информацию о коронавирусе или конспирологические теории, приписываемые ведущим организациям по охране здоровья или местным властям. В компании также пообещали удалять хештеги, под которыми недостоверные сведения о вирусе распространяются в Instagram.

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Facebook также пообещал способствовать распространению достоверной информации в социальной сети, например размещать проверенные данные о вирусе в верхней части ленты новостей.

Меры предосторожности связаны с тем, что в социальных сетях появилось большое количество недостоверной информации о коронавирусе. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала компании бороться с ее распространением. Об этом сообщала Би-би-си со ссылкой на представителя ВОЗ Эндрю Паттисона. По его словам, фейковые сообщения распространяются «быстрее, чем сам вирус».

По последним данным, число зараженных новым типом коронавируса превысило 80 тыс. человек, 2763 инфицированных умерли.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Facebook, реклама
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