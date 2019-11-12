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Технологии и медиа ,  
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Российский рекламный рынок в 2020 году ускорит рост
По итогам 2019-го российский рекламный рынок вырастет на 3%, прогнозирует GroupM — рост обеспечат инвестиции в интернет. В следующем году затраты рекламодателей могут в целом увеличиться уже почти на 4%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На своей клиентской конференции GroupM, объединяющая рекламные агентства британского коммуникационного холдинга WPP, во вторник, 12 ноября, представила новый прогноз развития российского рекламного рынка (результаты прогноза есть в распоряжении РБК). В 2019 году общие затраты рекламодателей, по словам гендиректора российского офиса GroupM Марии Колосовой, увеличатся на 3%, до 483 млрд руб.

Рост всего рынка обеспечит только сегмент интернет-рекламы, следует из прогноза GroupM. По ее версии, все остальные медиасегменты — ТВ, пресса, радио, наружная реклама и пр. — покажут отрицательную динамику.

Ассоциация коммуникационных агентств России пока подвела итоги только за первое полугодие 2019 года. По ее оценке, за первые шесть месяцев рекламные бюджеты на ТВ снизились на 9%, до 81–82 млрд руб., на радио — на 4%, до 7,3–7,5 млрд руб., на прессу — на 16%, до 7,4–7,6 млрд руб., на наружную рекламу — на 3%, до 20,7–21,1 млрд руб. Зато затраты на интернет-рекламу увеличились на 20%, до 109–110 млрд руб., в результате чего весь рекламный рынок в первом полугодии показал положительную динамику — плюс 3%, до 226–228 млрд руб. По итогам 2018-го объем рекламного рынка увеличился в годовом сопоставлении на 12%.

В 2020 году весь рынок также покажет положительную динамику, полагает GroupM. При росте ВВП России на 1,7% в 2020 году расходы на рекламу могут увеличиться на 3,9%, примерно до 501,5 млрд руб.

В следующем году рекламодатели вновь начнут больше инвестировать в телерекламу, считает GroupM. Согласно ее прогнозу, рекламные бюджеты на ТВ могут вырасти на 3,5%, примерно до 183 млрд руб. Основным источником роста рекламного рынка останется интернет, уточняет GroupM. Телевещатели ставят перед Национальным рекламным альянсом, продавцом рекламы на ТВ, задачу увеличить общие рекламные доходы минимум на 5%, писал ранее РБК.

В сентябре свой прогноз опубликовал российский офис агентства Zenith. По его версии, в 2020 году общие расходы на рекламу могут вырасти на 6%, только на ТВ — на 2%.

Автор: Сергей Соболев
Теги: реклама на телевидении, реклама в интернете, АКАР, GroupM
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