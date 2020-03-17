Воздушный карантин на 360 миллиардов

Эксперты оценили потери российских авиакомпаний от запрета зарубежных перевозок

Российские авиакомпании в случае закрытия всех международных направлений могут потерять 360 млрд руб. выручки, подсчитали аналитики Bain. Это сопоставимо с выручкой «Аэрофлота» от полетов за рубеж за весь 2019 год

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.

За основу расчетов они брали объем перевозок по десяти крупнейшим российским авиакомпаниям («Аэрофлот», S7, «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», Utair, Nord Wind, Azur Air, PegasFly и NordStar) на международных рейсах с апреля и до конца декабря 2019 года, а также средний уровень дохода от международных перевозок на кресло-километр. «Данный сценарий (закрытие всех международных рейсов. — РБК) приведет к значительным убыткам для российских авиакомпаний, так как международные линии обычно являются источником прибыли и позволяют покрыть убытки, которые авиакомпании несут на внутренних линиях», — пояснил эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев.

В случае полной приостановки выполнения рейсов за рубеж авиакомпании не будут нести переменные расходы (их размер изменяется в зависимости от объема предоставленных услуг и товаров), которые обычно составляют около 40–50% от всех расходов: это керосин, аэропортовые сборы, обслуживание пассажиров, поэтому общие прямые убытки могут быть на уровне 180–215 млрд руб., говорит Зайцев.

Но прекращение международных рейсов приводит к потере трансферных пассажиров внутри страны в зависимости от масштабов сети каждой компании. Дополнительный убыток от этого может составить 5–20% выручки, добавляет эксперт Bain. Например, часть пассажиров, летевших на рейсе Москва — Верона, могли начать свою поездку в Санкт-Петербурге или Саратове, указывает он. В результате общие убытки авиакомпаний могут достичь 190–260 млрд руб., подсчитал Зайцев.

Куда уже нельзя летать российским авиакомпаниям

Сейчас в России из-за распространения эпидемии коронавируса действует ограничение на полеты в Китай, Южную Корею, Иран, а также во все страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию. Запрет на полеты в европейские страны, кроме их столиц, начал действовать с понедельника, 16 марта, так как Всемирная организация здоровья (ВОЗ) назвала Европу эпицентром пандемии этого вируса. А уже вечером 16 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила главам стран ЕС на месяц закрыть въезд на свою территорию. К тому же несколько стран, включая Узбекистан, еще раньше закрыли границы для иностранцев, а, например, Израиль ввел обязательный двухнедельный карантин для туристов.

«Международного авиасообщения у нас уже почти не осталось.<...> Такого, чтобы страны закрывали авиасообщение между друг другом, еще не было», — заявила в интервью Forbes председатель совета директоров S7 Татьяна Филева. По ее словам, в S7 прорабатывается самый жесткий сценарий под названием «Ж», который предполагает, что будет «полностью закрыта вся международка», а внутри страны произойдет падение спроса, которое характеризуется снижением тарифа на билеты до 10%. Но этот сценарий «крайне маловероятен», считает она.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса и в оперативный штаб с вопросом о том, возможно ли ограничение полетов на всех международных направлениях.

Выручка «Аэрофлота» от международных перевозок в 2019 году составила 322,4 млрд руб., или 57,87% от общей выручки компании от регулярных пассажирских перевозок. Почти половина этой суммы (145,9 млрд руб.) — выручка от полетов в Европу и обратно. У S7, которая занимает второе место среди крупнейший российских авиакомпаний, 35% выручки приходится на иностранные рейсы. «Авиакомпания будет нести большие потери», — отметила Филева, не назвав размер ожидаемых потерь.

Официально правительство, Минтранс и сами авиакомпании не называли убытки от закрытия направлений. РБК направил запросы в «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Как компании могут справиться с кризисом

Распределить освободившиеся самолеты по другим направлениям. «Мы сейчас в основном работаем с расходами и разыгрываем разные сценарии, куда мы можем поставить самолеты. В первую очередь это внутренние рейсы», — отмечает Татьяна Филева. «Но нельзя сказать, что у нас есть выверенный план. Я думаю, его сейчас нет ни у одной авиакомпании. Все следят за действиями друг друга и стараются оперативно реагировать», — добавила она.

Сейчас авиакомпании будут искать возможность задействовать освободившиеся самолеты на альтернативных направлениях, соглашается Сергей Зайцев. Но, по его данным, эффективность таких мер в среднесрочной перспективе (до августа-сентября) «крайне ограничена» из-за роста конкуренции и возможного избытка предложения перелетов по стране. Это, в свою очередь, может привести к снижению цен на билеты. Положительно на финансовом результате может сказаться удешевление керосина, подчеркивает эксперт Bain.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») Борис Шокуров сказал РБК, что перевозчики для сокращения издержек при аренде самолетов будут вести переговоры с лизинговыми компаниями о снижении лизинговой ставки, а также о сдвиге поставок новых самолетов на более поздний срок.

Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков ранее передавал РБК через пресс-службу, что одна из мер поддержки отрасли — снижение НДС при полетах из регионов в Москву в течение всего 2020 года. Сейчас НДС на полеты в Москву и Московскую область (Жуковский) составляет 10%, для полетов в обход столицы налог был обнулен в апреле 2019 года.

В понедельник, 16 марта, премьер Михаил Мишустин заявил, что для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов. Кроме того, власти сформируют антикризисный фонд на 300 млрд руб. для всех сфер экономики, включая авиакомпании.

Государство должно предлагать механизмы поддержки авиакомпаний, признает Филева. Но она напоминает, что до сих пор перевозчики не получили компенсаций ни за резкий рост цен на топливо в 2018 году, ни за прекращение полетов в Грузию летом 2019 года, несмотря на поручения президента Владимира Путина. «Никаких возмещений не было. Поэтому мы уже ни на что не надеемся», — заключает она.

Первой в мире авиакомпанией, приостановившей полеты из-за коронавируса, стала латвийская AirBaltic. Об этом она объявила в субботу, 14 марта. Компания выполняла около 450 рейсов в неделю из своего основного хаба в Риге и около 50 рейсов в неделю из Таллина. Ранее, 5 марта, в том числе из-за распространения вируса, обанкротился британский лоукостер Flybe.