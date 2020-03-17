Воздушный карантин на 360 миллиардов

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
За основу расчетов они брали объем перевозок по десяти крупнейшим российским авиакомпаниям («Аэрофлот», S7, «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», Utair, Nord Wind, Azur Air, PegasFly и NordStar) на международных рейсах с апреля и до конца декабря 2019 года, а также средний уровень дохода от международных перевозок на кресло-километр. «Данный сценарий (закрытие всех международных рейсов. — РБК) приведет к значительным убыткам для российских авиакомпаний, так как международные линии обычно являются источником прибыли и позволяют покрыть убытки, которые авиакомпании несут на внутренних линиях», — пояснил эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев.
В случае полной приостановки выполнения рейсов за рубеж авиакомпании не будут нести переменные расходы (их размер изменяется в зависимости от объема предоставленных услуг и товаров), которые обычно составляют около 40–50% от всех расходов: это керосин, аэропортовые сборы, обслуживание пассажиров, поэтому общие прямые убытки могут быть на уровне 180–215 млрд руб., говорит Зайцев.
Но прекращение международных рейсов приводит к потере трансферных пассажиров внутри страны в зависимости от масштабов сети каждой компании. Дополнительный убыток от этого может составить 5–20% выручки, добавляет эксперт Bain. Например, часть пассажиров, летевших на рейсе Москва — Верона, могли начать свою поездку в Санкт-Петербурге или Саратове, указывает он. В результате общие убытки авиакомпаний могут достичь 190–260 млрд руб., подсчитал Зайцев.
Куда уже нельзя летать российским авиакомпаниям
Сейчас в России из-за распространения эпидемии коронавируса действует ограничение на полеты в Китай, Южную Корею, Иран, а также во все страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию. Запрет на полеты в европейские страны, кроме их столиц, начал действовать с понедельника, 16 марта, так как Всемирная организация здоровья (ВОЗ) назвала Европу эпицентром пандемии этого вируса. А уже вечером 16 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила главам стран ЕС на месяц закрыть въезд на свою территорию. К тому же несколько стран, включая Узбекистан, еще раньше закрыли границы для иностранцев, а, например, Израиль ввел обязательный двухнедельный карантин для туристов.
«Международного авиасообщения у нас уже почти не осталось.<...> Такого, чтобы страны закрывали авиасообщение между друг другом, еще не было», — заявила в интервью Forbes председатель совета директоров S7 Татьяна Филева. По ее словам, в S7 прорабатывается самый жесткий сценарий под названием «Ж», который предполагает, что будет «полностью закрыта вся международка», а внутри страны произойдет падение спроса, которое характеризуется снижением тарифа на билеты до 10%. Но этот сценарий «крайне маловероятен», считает она.
РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса и в оперативный штаб с вопросом о том, возможно ли ограничение полетов на всех международных направлениях.
Выручка «Аэрофлота» от международных перевозок в 2019 году составила 322,4 млрд руб., или 57,87% от общей выручки компании от регулярных пассажирских перевозок. Почти половина этой суммы (145,9 млрд руб.) — выручка от полетов в Европу и обратно. У S7, которая занимает второе место среди крупнейший российских авиакомпаний, 35% выручки приходится на иностранные рейсы. «Авиакомпания будет нести большие потери», — отметила Филева, не назвав размер ожидаемых потерь.
Официально правительство, Минтранс и сами авиакомпании не называли убытки от закрытия направлений. РБК направил запросы в «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.
Как компании могут справиться с кризисом
- Распределить освободившиеся самолеты по другим направлениям. «Мы сейчас в основном работаем с расходами и разыгрываем разные сценарии, куда мы можем поставить самолеты. В первую очередь это внутренние рейсы», — отмечает Татьяна Филева. «Но нельзя сказать, что у нас есть выверенный план. Я думаю, его сейчас нет ни у одной авиакомпании. Все следят за действиями друг друга и стараются оперативно реагировать», — добавила она.
- Сейчас авиакомпании будут искать возможность задействовать освободившиеся самолеты на альтернативных направлениях, соглашается Сергей Зайцев. Но, по его данным, эффективность таких мер в среднесрочной перспективе (до августа-сентября) «крайне ограничена» из-за роста конкуренции и возможного избытка предложения перелетов по стране. Это, в свою очередь, может привести к снижению цен на билеты. Положительно на финансовом результате может сказаться удешевление керосина, подчеркивает эксперт Bain.
- Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») Борис Шокуров сказал РБК, что перевозчики для сокращения издержек при аренде самолетов будут вести переговоры с лизинговыми компаниями о снижении лизинговой ставки, а также о сдвиге поставок новых самолетов на более поздний срок.
- Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков ранее передавал РБК через пресс-службу, что одна из мер поддержки отрасли — снижение НДС при полетах из регионов в Москву в течение всего 2020 года. Сейчас НДС на полеты в Москву и Московскую область (Жуковский) составляет 10%, для полетов в обход столицы налог был обнулен в апреле 2019 года.
- В понедельник, 16 марта, премьер Михаил Мишустин заявил, что для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов. Кроме того, власти сформируют антикризисный фонд на 300 млрд руб. для всех сфер экономики, включая авиакомпании.
- Государство должно предлагать механизмы поддержки авиакомпаний, признает Филева. Но она напоминает, что до сих пор перевозчики не получили компенсаций ни за резкий рост цен на топливо в 2018 году, ни за прекращение полетов в Грузию летом 2019 года, несмотря на поручения президента Владимира Путина. «Никаких возмещений не было. Поэтому мы уже ни на что не надеемся», — заключает она.
Первой в мире авиакомпанией, приостановившей полеты из-за коронавируса, стала латвийская AirBaltic. Об этом она объявила в субботу, 14 марта. Компания выполняла около 450 рейсов в неделю из своего основного хаба в Риге и около 50 рейсов в неделю из Таллина. Ранее, 5 марта, в том числе из-за распространения вируса, обанкротился британский лоукостер Flybe.