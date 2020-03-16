Трамп допустил рецессию в экономике США из-за коронавируса

Экономика США, возможно, движется в сторону рецессии, заявил президент Дональд Трамп. На этих заявлениях ключевые американские индексы обрушились более чем на 10%

Ситуация с распространением коронавируса может привести к рецессии в американской экономике, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. Трансляцию вел телеканал Fox News. На вопрос журналиста, не движется ли экономика в сторону рецессии после последних событий на фондовых рынках, Трамп ответил, что это возможно.

«Что ж, это может случится. Но мы рассматриваем ситуацию не с точки зрения рецессии, а с точки зрения борьбы с вирусом. Как только мы его остановим проявится невероятный неудовлетворенный спрос как на фондовом рынке, так и в экономике. Когда все закончится, когда мы справимся с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост», — заявил Трамп.

В понедельник, 16 марта, на фондовых площадках США произошел третий за последнюю неделю обвал. В самом начале торгов пришлось останавливать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, поскольку индекс пятисот крупнейших компаний США S&P 500 упал на 8%. После возобновления торгов падение продолжилось, но в середине дня акции многих компаний подорожали. Однако к закрытию торгов падение возобладало и S&P 500 к закрытию потерял более 11%, а Dow Jones — почти 13%.

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