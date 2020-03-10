Две беды Олега Тинькова

Акции TCS Group Holding рухнули после сообщений о болезни российского банкира

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что с октября 2019 года борется с лейкемией. Одновременно его юристы работают с претензиями американской налоговой службы на $1 млрд. На этом фоне акции TCS рухнули на 23% за день

Олег Тиньков (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Врачи диагностировали у основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова острую форму лейкемии, он прошел уже несколько курсов химиотерапии. Об этом говорится в заявлении Тинькова, которое передал РБК его представитель.

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — заявил Тиньков.

По словам бизнесмена, диагноз был поставлен ему еще в октябре 2019 года, но он долго не хотел раскрывать его. Тиньков поблагодарил своих родных и близких за поддержку и заверил, что с его бизнесом «все хорошо».

«Там прекрасная команда во главе с Оливером (Оливер Хьюз — председатель правления Тинькофф Банка. — РБК), и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен», — сказал Тиньков. Одновременно информацию о заболевании бизнесмена разместила на сайте Лондонской биржи TCS Group Holding (объединяет Тинькофф Банк, «Тинькофф Страхование» и другие активы).

Заявление Олега Тинькова последовало через несколько дней после того, как стало известно о его тяжбе со Службой внутренних доходов США (IRS). Налоговики обвинили бизнесмена в сокрытии информации о своих активах. «Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — сказал Тиньков.

Претензии в США

Об обвинениях американских налоговиков в отношении Олега Тинькова стало известно 28 февраля, когда об этом сообщила сама TCS Group Holding, глобальные депозитарные расписки которой торгуются в Лондоне. С 1996 по 2013 год Тиньков был гражданином США, в 2013 году TCS Group вышла на IPO в Лондоне, а через три дня он отказался от гражданства, сообщил позднее Минюст США. Американская налоговая служба считает, что через структуры на Британских Виргинских островах Тиньков владел акциями общей стоимостью $1 млрд, но подал недостоверную налоговую декларацию, в которой отчитался о доходе менее $206 тыс. В другом документе налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства, сумма не превышала $300 тыс. Из релиза Минюста следовало, что Тинькову грозит до шести лет лишения свободы (до трех лет по каждому эпизоду), а также денежные штрафы, потенциальная сумма которых не раскрывается.

Тиньков внес в Великобритании залог по делу об экстрадиции в размере £20 млн, он также ограничен в передвижениях по Лондону, следует из материалов Вестминстерского магистратского суда: бизнесмен сдал удостоверения личности (российский паспорт, кипрскую ID Card и о резидентстве в Италии), находится под электронным контролем и не должен покидать квартиру рядом с Холланд-парком в Кенсингтоне с 19:00 до 7:00, а также выезжать за пределы кольцевой автодороги М25. Вопрос об экстрадиции Тинькова в США должен рассматриваться в Лондоне 27 апреля.

Если имущество гражданина США при выходе из гражданства составляет более $2 млн, он должен заплатить специальный налог, объясняет управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов: все его имущество оценивается как проданное по рыночной цене на дату, предшествующую выходу из гражданства, и из этой суммы вычитают около $700 тыс., а с остального взимается exit tax до 23,8% (в случае с Тиньковым — с $1 млрд). «Неуплата налогов является тяжким преступлением (felony) по праву США. Однако в данном случае он может пойти на сделку со стороной обвинения (plea agreement). В США подсудимый может урегулировать определенные обвинения в преступлениях средней тяжести (misdemeanors) путем урегулирования вопроса с выплатой денежной компенсации», — уточняет Именнов. Сумма определяется индивидуально, но «в Калифорнии аппетиты выше, чем в среднем по стране».

IPO «влечет налоговые последствия в форме налога на рост капитала» (capital gain tax), и при выходе из гражданства Тиньков «хотел обезопасить себя от дополнительной налоговой нагрузки», полагает Именнов. В США налогообложение не привязано к месту жительства и стране получения дохода, а в 2010 году президент Барак Обама подписал закон FATCA, согласно которому американцы независимо от места жительства стали обязаны предоставлять отчеты по иностранным банковским счетам (FBAR) и активам, а также платить налоги с глобального дохода.

Влияние диагноза на разбирательство

«Маловероятно, что диагноз Олега Тинькова имел какое-то влияние на решение об освобождении под залог и условия залога. И так по практике английских судов размер залога в £20 млн — это сильно выше среднего», — рассуждает управляющий партнер О2 Consulting Ольга Сорокина. IRS, по ее словам, «всегда придерживается максимально жесткой позиции в отношении нарушителей, уклоняющихся от уплаты налогов, и болезнь налогоплательщика никогда не является для них основанием для смягчения санкций или снижения размера налога и штрафа к уплате».

Заболевание Тинькова «точно будет учтено» в ходе разбирательства, полагает партнер компании «А2 Адвокаты» Михаил Александров. Если врачи выдадут заключение о том, что банкира нельзя подвергать трансатлантическому перелету, вероятность его экстрадиции в США снизится. Кроме того, «заболевание может быть основанием для изменения условий залога, чтобы ему разрешили отправиться на лечение», добавляет юрист.

Адвокаты могут использовать болезнь банкира как одно из оснований, чтобы настаивать на том, чтобы он остался в Великобритании, считает Сорокина.

Реакция инвесторов

Тиньков сейчас владеет только 40,4% акций TCS, еще 6,5% — у менеджмента компании, а остальные 53,1% находятся в свободном обращении. У Тинькова акции класса B, когда одна акция дает десять голосов, и его голосующая доля остается выше 80%. Тиньков неоднократно подчеркивал, что не занимается операционным управлением в Тинькофф Банке, сам банк отмечал, что его основатель вовлечен только в разработку стратегии.

Но инвесторы верят в это не до конца. Акции TCS 6 марта лидируют по темпам падения на Московской бирже: ситуация с коронавирусом, которая заставляет инвесторов перекладывать средства в более надежные активы, наложилась на опасения рынка из-за налоговых претензий к Тинькову и затем из-за его болезни. 27 февраля рыночная капитализация TCS (на основе акций, торгуемых в Лондоне) составляла $4,7 млрд, а 6 марта падала ниже $3 млрд, по данным терминала Bloomberg. Если цена акций на Лондонской бирже еще 27 февраля составляла $23,6, то 6 марта опустилась до $15,5. Падение акций после заявления Олега Тинькова достигало почти 30% внутри торгового дня. По итогам торгов падение составило 22,9% к закрытию предыдущего дня.

«Причина отчасти в том, что у банка большое количество физлиц среди акционеров. Банк недавно получил листинг на Московской бирже. И физлица, в отличие от профессиональных фондов, сильнее ассоциируют Олега Тинькова с банком, поэтому такая реакция сейчас. Это отчасти объясняет, что бумаги в Лондоне теряют в цене не так сильно, как в Москве», — говорит старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин. Это «эмоциональная реакция», добавляет он.

Поведение инвесторов — «во многом эмоциональная реакция, хотя и не беспричинная», полагает и инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. «Олег Тиньков в оперативном управлении не участвует, но он основатель, идеолог и лицо проекта, ключевой акционер. Инвесторы это не могут не учитывать. При этом налоговое дело имеет неопределенный характер, это порождает опасения. Кроме того, нужно учитывать общий фон: сейчас в целом неспокойное время для рынка, многие индексы падают, и идет бегство инвесторов от риска», — говорит эксперт.

В дальнейшем на динамику акций будут иметь влияние финансовые результаты компании, добавляет Бахтин. 11 марта Тинькофф Банк раскроет итоги по МСФО за 2019 год. Тогда же с заявлением выступит менеджмент холдинга — это должно успокоить инвесторов, считает Ганелин.