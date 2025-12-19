 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Сколько длились прямые линии и пресс-конференции Путина с 2013 года

Подведение «Итогов года с Владимиром Путиным» продлилось почти 4,5 часа
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Инфографика РБК
19 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и граждан страны. Беседа длилась почти 4,5 часа. Продолжительность пресс-конференций и прямых линий президента с 2013 года — в инфографике РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

19 декабря прошла прямая линия с Владимиром Путиным, которую третий год подряд объединили с итоговой пресс-конференцией. Россияне прислали президенту больше 3 млн вопросов.

Путин отвечал на вопросы журналистов и граждан 4 часа 27 минут (ровно столько же было и в 2024 году). Самая долгая прямая линия была в 2013 году — она длилась 4 часа 47 минут.

Первую пресс-конференцию Владимир Путин провел 18 июля 2001 года. Первая прямая линия состоялась в том же году 24 декабря. С тех пор прямые линии проводились каждый год, кроме 2004 и 2012 годов. Пресс-конференции также проводились практически каждый год с перерывами в 2005 году и с 2009 по 2011 год.

В год начала военной операции на Украине не проводились оба формата, во время пандемии COVID-19 в 2020 году состоялась только пресс-конференция с элементами прямой линии. С 2023 года прямая линия и пресс-конференция проводятся в объединенном формате.

О чем спрашивали Владимира Путина на прямой линии. Фотогалерея
Политика

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Роман Покатилов, Анастасия Сирина Анастасия Сирина, София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
Россия Владимир Путин Прямая линия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
О чем спрашивали Владимира Путина на прямой линии. Фотогалерея
Политика
Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 17:50
ЦБ видит риск, что банки повысят тарифы из-за введения НДС на эквайринг Инвестиции, 18:00
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 22 декабря выше ₽80 Инвестиции, 17:58
События недели на рынке майнинга и криптовалют Крипто, 17:55
Тренер ПСЖ заявил, что Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой Спорт, 17:51
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear Политика, 17:48
Axios анонсировал визит советников глав ЕС в США на переговоры по Украине Политика, 17:38
Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии Политика, 17:36
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Sony получит контроль в компании-владельце прав на Чарли Брауна и Снупи Технологии и медиа, 17:24
Сломавший руку Матвей Сафонов обратился к болельщикам Спорт, 17:23
Набиуллина исключила снижение ключевой ставки «в режиме автопилота» Экономика, 17:20
Биткоину грозит самый убыточный за последние 7 лет конец года Крипто, 17:17
Сколько длились прямые линии и пресс-конференции Путина с 2013 года Политика, 17:16
Глава ЦБ спрогнозировала минимальный за пять лет рост цен Экономика, 17:15
Сбербанк снизит ставки по кредитам и ипотекам Финансы, 17:11