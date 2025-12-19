Подведение «Итогов года с Владимиром Путиным» продлилось почти 4,5 часа

Сколько длились прямые линии и пресс-конференции Путина с 2013 года

19 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и граждан страны. Беседа длилась почти 4,5 часа. Продолжительность пресс-конференций и прямых линий президента с 2013 года — в инфографике РБК

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

19 декабря прошла прямая линия с Владимиром Путиным, которую третий год подряд объединили с итоговой пресс-конференцией. Россияне прислали президенту больше 3 млн вопросов.

Путин отвечал на вопросы журналистов и граждан 4 часа 27 минут (ровно столько же было и в 2024 году). Самая долгая прямая линия была в 2013 году — она длилась 4 часа 47 минут.

Первую пресс-конференцию Владимир Путин провел 18 июля 2001 года. Первая прямая линия состоялась в том же году 24 декабря. С тех пор прямые линии проводились каждый год, кроме 2004 и 2012 годов. Пресс-конференции также проводились практически каждый год с перерывами в 2005 году и с 2009 по 2011 год.

В год начала военной операции на Украине не проводились оба формата, во время пандемии COVID-19 в 2020 году состоялась только пресс-конференция с элементами прямой линии. С 2023 года прямая линия и пресс-конференция проводятся в объединенном формате.