Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

На минимуме стоимость бумаг TCS Group на Московской и Лондонской биржах упала более чем на 8%

Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов. В момент открытия торгов стоимость бумаг упала до 1350 руб. за штуку, что на 8,9% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Достигнув минимума, стоимость расписок несколько выросла. К 12:25 мск их стоимость составляла 1377 руб. за штуку, что на 7,1% ниже уровня закрытия торгов четверга.

Одновременно с этим расписки TCS Group подешевели и на Лондонской бирже. На минимуме стоимость бумаг опустилась здесь до $20,25 за штуку, что на 8,16% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

2 марта TCS Group разместила на сайте Лондонской биржи уведомление о том, что Тиньков в связи с претензиями Службы внутренних доходов США (IRS) был задержан в Лондоне и выпущен под залог. При этом в уведомлении отмечалось, что Тиньков участвует в судебных разбирательствах в качестве частного лица, так что «ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы».