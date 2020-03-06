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Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

На минимуме стоимость бумаг TCS Group на Московской и Лондонской биржах упала более чем на 8%
Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов. В момент открытия торгов стоимость бумаг упала до 1350 руб. за штуку, что на 8,9% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Достигнув минимума, стоимость расписок несколько выросла. К 12:25 мск их стоимость составляла 1377 руб. за штуку, что на 7,1% ниже уровня закрытия торгов четверга.

Одновременно с этим расписки TCS Group подешевели и на Лондонской бирже. На минимуме стоимость бумаг опустилась здесь до $20,25 за штуку, что на 8,16% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
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2 марта TCS Group разместила на сайте Лондонской биржи уведомление о том, что Тиньков в связи с претензиями Службы внутренних доходов США (IRS) был задержан в Лондоне и выпущен под залог. При этом в уведомлении отмечалось, что Тиньков участвует в судебных разбирательствах в качестве частного лица, так что «ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы».

6 марта Министерство юстиции США сообщило, что Тиньков обвиняется в сокрытии информации о своих активах в момент выхода из гражданства США, что позволило ему сэкономить на налогах.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Олег Тиньков, TCS
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