Вирус ослабит валютный резерв

Минфин закупит в марте наименьший за два года объем иностранных денег

В марте Минфин закупит валюту на 133 млрд руб. нефтяных допдоходов. Это минимум с начала действия текущего бюджетного правила. Риски, что из-за обвала цен на нефть придется, наоборот, продавать валюту, эксперты считают низкими

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Минфин России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — 133,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 133,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 марта по 6 апреля 2020 года», — указало ведомство. Соответственно, ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 6,3 млрд руб.

Валюта закупается в объеме дополнительных нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила, действующего в России с 2018 года. Эти доходы определяются превышением рыночной цены нефти марки Urals над ценой отсечения в бюджете. В 2020 году она составляет $42,4 за баррель. Купленная валюта поступает в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В феврале Минфин закупил валюту на 214,2 млрд руб., в январе — на 309,9 млрд. Мартовские закупки станут минимальными с начала действия бюджетного правила.

На фоне информации о меньших объемах продажи рублей в марте курс рубля на Мосбирже немного укрепился — на 29 коп., до 65,76 руб. за доллар.

В 2019 году объем купленной валюты составил в общей сложности 2,9 трлн руб. Предыдущий минимум по закупкам валюты пришелся на сентябрь (187,1 млрд руб.). В 2018 году наименьшее количество валюты Минфин закупил в марте (192,5 млрд руб.). А наибольшая за два года сумма допдоходов была направлена на покупку валюты в ноябре 2018 года — 525,8 млрд руб.

Котировки обвалил коронавирус

В конце февраля обвальное падение нефтяных котировок на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу сократился до минимального значения за время действия текущей версии бюджетного правила.

В феврале средняя цена Urals составила $54,2 за баррель, сообщал ранее Минфин. Это в 1,2 раза ниже, чем в феврале 2019 года ($63,85 за баррель). Цена российской нефти в конце февраля опускалась до $47, сообщал РБК со ссылкой на данные Reuters и ценового агентства Argus.

Текущие котировки нефти упали ниже прогнозной цены, заложенной в федеральном бюджете на 2020 год. Согласно обновленному макропрогнозу правительства, оценка среднегодовой цены Urals на 2020 год была повышена с $57 до $57,7. Это неприятно, но не критично, поскольку расходы бюджета формируются исходя из бюджетного правила, отмечает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. Снижение цены на нефть с прогнозного уровня до базового повлияет на профицит бюджета и объем накопления резервов в ФНБ, поясняет она.

В пресс-службе Минфина ранее говорили, что, пока фактическая цена на нефть Urals превышает базовую (то есть $42,4 за баррель в 2020 году), осуществляются операции по покупке валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае снижения фактических цен ниже этого уровня предусмотрено проведение операций по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.

Придется ли Минфину продавать валюту

Вероятность того, что Центробанку в интересах Минфина придется продавать накопленные валютные резервы, очень низкая, уверен главный инвестстратег «БКС Брокер» Максим Шеин. «Судя по решимости ОПЕК и тому, как растет число выздоровевших от коронавируса, максимум, что можем увидеть, это касание цены на нефть марки Brent $43 за баррель и отскок наверх», — сказал он РБК. По мнению аналитика, цена на Brent закрепится выше $55.

Встреча в формате ОПЕК+ пройдет 5–6 марта в Вене. Технический комитет ОПЕК+ в феврале рекомендовал рассмотреть возможность сокращения добычи нефти на 600 тыс. барр. в день. Россия, однако, отказалась тогда поддержать эту инициативу и взяла время на оценку рекомендаций.

Нефть уже находится в опасном для российского бюджета диапазоне, отмечал ранее директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. По его мнению, давление на рубль и ОФЗ может заметно возрасти, а если развалится сделка ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи, «рублевые активы ждут серьезные неприятности».

Ожидания по цене на нефть сейчас снижаются в связи с распространением коронавируса, но речь о том, чтобы она опустилась ниже базовой, пока не идет, уверена Суслина. По ее словам, «пока преждевременно паниковать». «Если в Китае все стабилизируется, то темпы роста мировой экономики хоть и затормозятся, но не уйдут в минус, соответственно, и цена на нефть вырастет», — сказала она.

Пессимистичный прогноз дает инвестиционная компания ITI Capital. По мнению ее аналитиков, волатильность сохранится в ближайшее время, курс ослабеет до 70 руб. за доллар, а накопленное влияние пандемии на экономику усилит давление на рынки, даже если будет разработана вакцина от вируса. Федеральная резервная система США, которая на внеплановом заседании 3 марта снизила процентную ставку сразу на 0,5 п.п., до 1–1,25%, продолжит цикл снижений и дойдет до 0,25% в сентябре, полагают в ITI Capital.

В Банке России считают влияние новой коронавирусной инфекции на российскую экономику минимальным, ситуация достаточно стабильная, но требует «постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений», заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.