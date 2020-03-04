Совладелец «Усть-Луги» будет ждать приговора дома

Суд изменил меру пресечения бизнесмену Валерию Израйлиту

Совладельца компании «Усть-Луга», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, перевели под домашний арест. Однако суд не счел, что деяние Валерия Израйлита относится к сфере предпринимательской деятельности

Валерий Израйлит (Фото: Екатерина Чеснокова / «РИА Новости»)

«Разумное отношение» к следствию

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел из СИЗО под домашний арест совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила РБК его адвокат Виктория Бурковская.

Израйлит провел под стражей более трех лет. Сейчас суд рассматривает его уголовное дело по существу. Под домашним арестом Израйлит пробудет по меньшей мере до 2 мая, ему разрешены три часа прогулок в день, однако он не может общаться ни с кем, кроме близких родственников и участников своего процесса, а также пользоваться интернетом.

За полгода судебного процесса у суда «сформировалась внутренняя убежденность в том, что достичь целей избрания меры пресечения в данном случае и на данном этапе судебного разбирательства возможно и с применением в отношении подсудимого домашнего ареста», говорится в постановлении судьи Анжелики Морозовой, копия которого есть у РБК.

Как уточняется в документе, суд, «безусловно, принял во внимание все позитивные данные об Израйлите», в том числе о его благотворительной деятельности, наградах, «стабильных социальных связях» и о том, что с момента возбуждения уголовного дела подозреваемый себя ничем не скомпрометировал. Морозова отметила, что бизнесмен проявил «разумное и основанное на законе» отношение к «целям и задачам уголовного судопроизводства» и показал, что заинтересован в объективном следствии.

Однако суд пришел к выводу, что назначить Израйлиту более мягкую меру пресечения, чем домашний арест, невозможно, поскольку в этом случае он может воздействовать на свидетелей, давших показания против него.

Без предпринимательской деятельности

Израйлита арестовали в 2016 году по обвинению в хищениях бюджетных средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга. По версии следствия, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,5 млрд руб. В дальнейшем в отношении Израйлита возбудили еще несколько уголовных дел. Сейчас помимо мошенничества Израйлиту вменяются два эпизода перевода денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК), а также легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК).

При этом судья Морозова в постановлении о домашнем аресте не согласилась, что вменяемые Израйлиту преступления относятся к сфере предпринимательской деятельности, несмотря на то что с августа прошлого года действуют поправки в УПК, расширяющие определение таких преступлений. Законодательство запрещает заключать под стражу обвиняемых по делам, связанным с предпринимательской деятельностью.

Суд счел, что в основе действий бизнесмена, согласно обвинению, были цели, связанные не с законным получением прибыли, а с хищением чужого имущества, для чего он, в частности, использовал подложные документы и номинальные юрлица.

«То, что Израйлит после 38 месяцев ареста вышел из СИЗО — хорошо. То, что преступление, по всем формальным признакам совершенное в предпринимательской сфере, таковым не признается — плохо», — заявил РБК уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.