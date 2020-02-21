Конституционное решение земельного вопроса

Как будет действовать поправка в Основной закон на запрет отчуждения территорий России

РБК узнал формулировку готовящейся поправки в Конституцию о запрете на отчуждение российских территорий. «Поправка Машкова» будет действовать для всех находящихся на территории России персон и коснется дипломатических переговоров

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Как оформят «поправку Машкова»

Участники рабочей группы по изменению Конституции рассказали РБК, в каком виде будет прописана в поправках поддержанная президентом Владимиром Путиным идея народного артиста Владимира Машкова запретить действия, направленные на отчуждение российских территорий.

«Скорее всего, в Конституции будет формулировка «запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ», а именно «запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы (к отчуждению. — РБК) или другие действия», — сказал РБК сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Запрет будет касаться не только граждан РФ, но и граждан других стран, находящихся на территории России, отметил он.

По словам другого собеседника РБК, участвующего в работе над поправкой, также будет оговорен «запрет на ведение переговоров по отчуждению земель». Другой сопредседатель рабочей группы — Андрей Клишас, который участвует в работе над этой поправкой, подтвердил РБК, что в формулировке нормы про запрет на отчуждение территорий будет прописан запрет «как на призывы, так и на ведение переговоров», связанные с отчуждением территорий России.

На вопрос, как будут в таком случае вести переговоры с другими странами о землях дипломаты, Клишас ответил, что они не будут этого делать. «У дипломатов не будет таких полномочий. На это будет конституционный запрет», — заявил он.

Будет общий запрет в рамках Конституции, а ответственность за его нарушение будет предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях или другими нормативными актами, отметил Крашенинников. «Пока мы не обсуждаем, что это будет за ответственность и будет ли это Уголовный кодекс», — уточнил Клишас, добавив, что это будет зависеть от окончательной формулировки конституционной поправки.

«Территориальную» поправку депутаты и сенаторы из рабочей группы планируют внести ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе. По словам одного из собеседников РБК, близких к группе, окончательную формулировку поправки планируется обсудить на заседании рабочей группы 25 февраля.

РБК направил запрос в МИД.

Что уже запрещено Сейчас в Уголовном кодексе есть ст. 280.1 со схожей формулировкой («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). Она предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации и интернета, предполагают наказание сроком до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Зачем понадобилась норма о запрете отчуждения земель

13 февраля на встрече рабочей группы с президентом Машков сказал, что много путешествовал по России и общался с людьми, которые опасаются, что, после того как Путин уйдет с поста президента, появятся желающие отобрать у России часть территорий — например, Курильские острова, Крым или Калининград. «Я могу не совсем точно сформулировать, но мне кажется, было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать — нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», — заявил Машков. Президент ответил, что «идея сама по себе ему нравится», и предложил передать ее юристам, чтобы те смогли «сформулировать это должным образом».

В поддержку инициативы высказался губернатор приграничной Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Это справедливая инициатива, которая могла бы окончательно и бесповоротно поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов», — сказал глава региона.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с РБК назвал данную конституционную норму избыточной. «Это похоже на стремление еще больше закрепить территориальную целостность России и минимизировать риски, что в ходе каких-то переговоров отдельных ведомств или отдельных политических лидеров эта территориальная целостность может быть нарушена», — отмечает он.

У России существует множество территориальных споров — от Японии до Эстонии — подобные вопросы будут возникать в будущем, продолжает он. «Такое решение должно если не поставить точку, то создать веский аргумент для российского руководства, на который можно ссылаться. Мне это предложение кажется странным», — говорит эксперт.