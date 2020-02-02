Политика , 02 фев, 20:46
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Президент Эстонии заявила о юридической силе Тартуского договора
Тартуский мирный договор был, есть и продолжает действовать. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время своего выступления на мероприятии, посвященного столетию подписания документа, пишет ERR.
«Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. Эстония добровольно не присоединялась к Советскому Союзу. Нас оккупировали», — сказала Кальюлайд.
Однако, по ее словам, существует международный консенсус по поводу того, что послевоенные границы Европы больше не будут «перерисовываться». «Противоположная риторика создает ненужную путаницу», — добавила президент.
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