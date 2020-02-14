Глава Сахалина назвал способ покончить со спором о принадлежности Курил

Остров Шикотан (Фото: nasa.gov)

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко назвал идею внести в Конституцию пункт о неотчуждаемости территорий России возможностью прекратить спор с Японией о принадлежности Курильских островов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Сахалинской области.

«Это справедливая инициатива, которая могла бы окончательно и бесповоротно поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов», — сказал Лимаренко, поддержав это предложение.

Накануне такое предложение во время встречи группы по работе над поправками в Конституцию с президентом России выдвинул один из ее членов — актер и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. По его словам, такой пункт в Основном законе помешает отобрать у России часть территорий — например Крым, Калининград или Курильские острова — после ухода Владимира Путина с поста президента. «Отдавать — нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», — отметил Машков.

Путин заявил, что ему нравится «идея сама по себе», и предложил юристам «сформулировать это должным образом».