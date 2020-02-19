Кремль объяснил роль премьера в случае внесения поправок в Конституцию

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Идея закрепить за президентом «общий контроль за правительством» в Конституции пока является только одним из предложений, разница между общим руководством и оперативным, которым занимается премьер-министр, очевидна, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Просто хочу заметить, что премьер-министром ежедневное оперативное руководство осуществляется, поэтому вполне понятная разница общего и оперативного руководства», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, будет ли необходимость в премьере, если президент будет проводить «общее руководство» правительством.

По его словам, в Кремле «не констатируют» какой-либо позиции по поводу закрепления общего руководства правительством за главой государства. «Давайте дождемся решения рабочей группы», — заявил пресс-секретарь президента.

Накануне, 18 февраля, стало известно о предложении пересмотреть конституционные полномочия президента и премьера и указать, что глава государства «осуществляет общее руководство», а председатель правительства «несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство задач».