Вердикт с госактивными последствиями

Что означает для России решение гаагского суда по делу ЮКОСа

Бывшие акционеры ЮКОСа взяли реванш в споре с Россией и теперь могут рассчитывать на компенсацию более чем в $50 млрд, выиграв дело в Апелляционном суде Гааги. Они намерены взыскивать госактивы России на Западе

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, требовавших восстановить их право на компенсацию за ее предполагаемую экспроприацию. Это означает, что решение Международного арбитражного трибунала, который в июле 2014 года присудил им рекордную компенсацию на сумму более чем $50 млрд, снова в силе, говорится в пресс-релизе нидерландского суда.

Таким образом, в споре, который длится уже 15 лет, произошел очередной поворот: стороны снова поменялись местами, Россия опять оказалась в положении защищающегося. Бывшие мажоритарные владельцы ЮКОСа вернутся к попыткам признать в западных странах решение арбитража и будут пытаться взыскать российские суверенные активы в этих странах. Тем временем Россия собирается юридически нейтрализовать решение о компенсациях бывшим акционерам ЮКОСа — через обжалование в Верховном суде Нидерландов.

Поскольку арбитражный трибунал заседал в Гааге под эгидой Постоянной палаты Третейского суда, дальнейшие оспаривания этого решения Российской Федерацией проходили в национальной судебной системе Нидерландов. Арбитражное решение 2014 года уже имело статус окончательного и юридически обязывающего, но на практике большинство стран мира отказывается признавать такое решение, если оно отменено по месту арбитражного разбирательства.

10 лет на аресты и взыскание

«Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа. <...> Проиграл именно Кремль, а не Россия», — написал на своей странице в Twitter бывший основной владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский. В 2005 году, находясь под арестом, он передал свои доли в крупнейшем акционере нефтяной компании GML Леониду Невзлину, поэтому, по официальным данным, Ходорковский не имеет никакой материальной заинтересованности в судебных вердиктах по делу ЮКОСа.

Невзлин сказал РБК 18 февраля, что бывшие акционеры ЮКОСа намерены возобновить кампанию по аресту российских государственных активов. «Мы теперь намерены заниматься имплементацией этого решения [Апелляционного суда Гааги] в разных странах, где есть активы российского государства, и арестом и изъятием этих активов на сумму уже больше $50 млрд», — заявил Невзлин.

Директор по коммуникациям GML Джонатан Хилл указал, что холдинг «определенно намерен приводить в исполнение арбитражные решения».

Невзлин, проживающий в Израиле (в России он заочно приговорен к пожизненному сроку), отметил, что реальная сумма компенсации, причитающаяся экс-акционерам, может доходить до $55 млрд с учетом процентов, накопившихся с 2014 года. «$50 млрд (или $55 млрд с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом», — сказал он.

Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года. С 2015 года по 18 февраля 2020 года суммарный штрафной процент достиг более $4,6 млрд, подсчитал РБК. Таким образом, общая сумма с учетом процентов приближается к $55 млрд.

Бенефициар GML признал, что на территории России нельзя будет исполнить решение гаагского суда, но бывшие акционеры будут добиваться его признания на территории других стран — участниц Энергетической хартии.

Шансы на отмену решения

Сегодняшнее постановление, по сути, окончательное, говорит РБК управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Право Нидерландов допускает лишь незначительное число процедурных оснований для оспаривания в Верховном суде, отмечает он. «При отказе платить мы, видимо, станем свидетелями ареста государственного имущества за рубежом. Такое уже было в практике в связи с претензиями швейцарской фирмы Noga в 1990-е», — прогнозирует Именнов.

Гендиректор Международного центра правовой защиты (координирует защиту России в международных делах по ЮКОСу) Андрей Кондаков признал, что экс-акционеры ЮКОСа могут автоматически возобновить процессы признания и исполнения решения гаагского арбитража в нескольких западных странах. «Процессы в Америке и Великобритании приостановлены, и, с их точки зрения, было бы логично попытаться эти процессы восстановить», — сказал он РБК.

«Будут ли они что-то делать в других странах, мне трудно сказать. С большой долей вероятности, соответствующие процессы о признании этого решения в Штатах и Великобритании (а там нужно сначала признать решение, прежде чем что-то пытаться взыскать) будут возобновлены», — подтвердил Кондаков. Однако он считает, что у России есть шансы успешно оспорить решение Апелляционного суда Гааги в Верховном суде Нидерландов: последний может отменить вердикт, если обнаружит, в частности, «нарушение и неправильное применение норм материального и процессуального права».

Доводы России не встретили понимания в суде

По мнению Кондакова, Апелляционный суд допустил серьезные ошибки, и главная из них — он не учел, что Россия никогда не давала ясного и недвусмысленного согласия на арбитраж. Фундаментальный спор заключался в том, распространялась ли юрисдикция многостороннего Договора к Энергетической хартии на спор с инвесторами ЮКОСа. Дело в том, что Россия подписала этот договор в 1994 году, но не ратифицировала. На суде российская защита утверждала, что договор применялся временно только в отношении тех его положений, которые не противоречат российскому законодательству. Статья 26 этого договора гласит, что споры в области публичного права (такие как спор с бывшими акционерами ЮКОСа) не могут быть переданы в международный арбитраж — они подлежат рассмотрению в российских судах. Но Апелляционный суд Гааги посчитал, что во временном применении Договора к Энергетической хартии Россией не было конфликта с российским правом.

Апелляционный суд также отклонил другие аргументы России, такие как доктрина «чистых/нечистых рук» (Договор к Энергетической хартии защищает только добросовестных инвесторов, а бывшие владельцы ЮКОСа получили компанию незаконно, через мошеннические приватизационные аукционы, считает Россия) и довод о фиктивных иностранных инвесторах (договор защищает иностранных инвесторов, но структуры, которые владели акциями ЮКОСа, были офшорными «пустышками», а на деле компанию всегда контролировали российские «олигархи»). «Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что бывшие акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы Минюста России.

Юристы ведомства подчеркивают, что это решение не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который еще в сентябре 2011 года при рассмотрении иска ЮКОСа отказал в признании нарушения ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес России в «политической мотивации» и «репрессивном характере» преследования компании ЮКОС, а также о якобы имевшей место дискриминации в отношении нее со стороны российских властей.

«Естественно, Россия имеет право на обжалование этого решения в Верховном суде Нидерландов», — признает Невзлин. Но он выразил сомнение, что Верховный суд королевства может отменить решение апелляционной инстанции, которая «реально занималась процессом». «Более глубокого изучения материалов уже не предвидится», — заключил бизнесмен.

У России есть три месяца на то, чтобы оспорить решение Апелляционного суда Гааги в Верховном суде. По статистике в среднем разбирательство в Верховном суде Нидерландов длится полтора года, но ввиду сложности и уникальности дела ЮКОСа в данном случае процесс может занять больше среднего времени, считает Кондаков.

«Апелляционный суд признал, что Энергетическая хартия стала обязательным договором для Российской Федерации. Полагаю, что Верховный суд Нидерландов оставит в силе решение Апелляционного суда, поскольку вмешательство государственного суда в юрисдикцию международного арбитража недопустимо», — считает адвокат Forward Legal Станислав Бородаев.

Кампания по поиску имущества России на Западе

В 2015 году GML уже пыталась арестовать российские государственные активы для исполнения решения арбитражного трибунала в Гааге. Дальше всего она продвинулась во Франции, где сумела временно наложить аресты на активы России и ее госструктур на сумму €1 млрд. Однако затем бывшие акционеры ЮКОСа свернули или приостановили все процессы после решения Окружного суда Гааги 2016 года. В частности, были приостановлены соответствующие процессы по ходатайствам GML в Великобритании и США.

Американский суд отложил рассмотрение дела до вынесения решения по апелляции бывших акционеров ЮКОСа в Гааге и теперь сможет возобновить слушания.

На фоне попыток бывших акционеров ЮКОСа арестовать суверенные активы российские чиновники разработали стратегию по защите госсобственности от таких притязаний. Например, в некоторых случаях на зарубежное имущество России целенаправленно ставились дипломатические пломбы, чтобы защитить ее дипломатическим иммунитетом.

Во Франции и Бельгии местные депутаты приняли «законы имени ЮКОСа», которые существенно затрудняют аресты суверенных активов. Сведения о зарубежном имуществе России были засекречены Росимуществом. На фоне западных санкций, которые вводятся против России после присоединения Крыма в 2014 году, была дополнительно усилена защита российских госактивов.

Частным сторонам обратить взыскание на суверенные активы трудно, поскольку в большинстве юрисдикций подобные меры против других государств невозможны, за исключением взыскания активов, используемых в коммерческих целях. Поэтому бывшим акционерам ЮКОСа придется в каждом случае потенциального взыскания доказывать, что актив используется «в коммерческих целях», что затруднительно. Российская защита в свое время указывала, что компенсация на $50 млрд является «существенным условным обязательством» России, которое ограничивает суверенный кредитный рейтинг и потенциально делает международные заимствования России более дорогими. Экс-акционеры ЮКОСа на это заявляли, что компенсация нужна им в том числе для того, чтобы выполнить обязательства перед бывшими российскими акционерами ЮКОСа и перед российскими пенсионерами, в 1990-х годах находившимися в системе пенсионного фонда ЮКОСа.