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«Дело ЮКОСа» ,  
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Суд в Нидерландах восстановил компенсацию акционерам ЮКОСа на $50 млрд

Апелляционный суд Гааги отменил выгодное для России решение окружного суда от 2016 года и восстановил решение арбитража от 2014 года. Оно гласило, что Россия обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа компенсацию свыше $50 млрд
Фото: Ведомости / ТАСС

Апелляционый суд в Нидерландах вынес решение, в соответствии с которым бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС должна быть выплачена компенсация в $50 млрд. Это означает, что решение международного арбитражного трибунала от июля 2014 года о присуждении экс-акционерам ЮКОСа рекордной компенсации более чем в $50 млрд снова в силе, говорится в пресс-релизе голландского суда.

Суд аннулировал решение окружного суда Гааги, которым тот в 2016 году отменил постановление гаагского международного арбитража, обязавшего Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа компенсацию за предполагаемую экспроприацию нефтяной компании.

Гаагский суд отменил решение о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа
Экономика

«Мы изучим решение апелляционного суда во всех деталях. Сейчас уже можно сказать, что мы намерены приводить его в исполнение», — сказал РБК представитель бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Джонатан Хилл. Теперь экс-акционеры могут в принципе начать заново попытки обратить взыскание на госсобственность России в различных странах.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Российские власти уже заявили, что будут обжаловать это решение в Верховном суде.

Минюст пообещал оспорить решение суда в Гааге по ЮКОСу
Политика

Центральный вопрос юридического спора — распространялась ли юрисдикция многостороннего Договора к Энергетической хартии на спор с инвесторами ЮКОСа. Россия подписала этот договор в 1994 году, но не ратифицировала. На суде она утверждала, что договор применялся временно только в отношении тех его положений, которые не противоречат российскому законодательству. Статья 26 этого договора гласит, что споры в области публичного права (такие как спор с акционерами ЮКОСа) не могут быть переданы в международный арбитраж — они подлежат рассмотрению в российских судах.

Но апелляционный суд Гааги посчитал, что во временном применении Договора к Энергетической хартии Россией не было конфликта с российским правом.

Материал дополняется

Авторы: Иван Ткачёв, Евгений Калюков
Теги: ЮКОС, Суд, Нидерланды
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