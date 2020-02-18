Суд в Нидерландах восстановил компенсацию акционерам ЮКОСа на $50 млрд

Апелляционный суд Гааги отменил выгодное для России решение окружного суда от 2016 года и восстановил решение арбитража от 2014 года. Оно гласило, что Россия обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа компенсацию свыше $50 млрд

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Апелляционый суд в Нидерландах вынес решение, в соответствии с которым бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС должна быть выплачена компенсация в $50 млрд. Это означает, что решение международного арбитражного трибунала от июля 2014 года о присуждении экс-акционерам ЮКОСа рекордной компенсации более чем в $50 млрд снова в силе, говорится в пресс-релизе голландского суда.

Суд аннулировал решение окружного суда Гааги, которым тот в 2016 году отменил постановление гаагского международного арбитража, обязавшего Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа компенсацию за предполагаемую экспроприацию нефтяной компании.

«Мы изучим решение апелляционного суда во всех деталях. Сейчас уже можно сказать, что мы намерены приводить его в исполнение», — сказал РБК представитель бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Джонатан Хилл. Теперь экс-акционеры могут в принципе начать заново попытки обратить взыскание на госсобственность России в различных странах.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Российские власти уже заявили, что будут обжаловать это решение в Верховном суде.