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Андрей Ермак поднялся на успехе переговоров с Москвой
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Газета
Андрей Ермак поднялся на успехе переговоров с Москвой
Газета № 008 (3175) (1202) Политика,
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Андрей Ермак поднялся на успехе переговоров с Москвой
Владимир Зеленский сменил главу своей администрации
Владимир Зеленский заменил главу своего офиса, пояснив, что конфликты в президентской команде «мешают работать». Украинский лидер демонстрирует желание дистанцироваться от Игоря Коломойского, уверены эксперты
Андрей Богдан (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса (администрации) Андрея Богдана, документ опубликован 11 февраля на официальном президентском сайте. Другим указом на эту должность назначен Андрей Ермак, который с мая 2019 года был помощником президента.

О скором увольнении Богдана ранее писали украинские СМИ, однако причины такого решения не раскрывались. Ермак принимал активное участие в российско-украинских переговорах, в том числе в рамках «нормандской четверки». До этого у него не было опыта в политике. С 1995 года он занимался адвокатской деятельностью и был продюсером нескольких фильмов. Ермак основал Международную юридическую компанию, а также является основателем Garnet International Media Group.

РБК направил запрос пресс-секретарю украинского президента Юлии Мендель. Богдан не ответил на вопрос РБК.

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СМИ сообщили о планах главы офиса Зеленского уйти в отставку

Кто такой Андрей Богдан

Андрей Богдан родился во Львове в 1976 году. В 2007 и 2014 годах баллотировался в Верховную раду от партии Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная самооборона». В 2007–2010 годах работал заместителем министра юстиции по вопросам борьбы с коррупцией. В правительстве Николая Азарова был уполномоченным по антикоррупционной политике.

После Майдана Богдан был уволен из правительства, а в сентябре 2014-го попал в список подлежащих люстрации по закону «Об очищении власти». Впоследствии это дало основания заместителю министра юстиции Украины Сергею Петухову заявить, что Богдан не может занимать должность главы администрации президента Зеленского.

После ухода из правительства Богдан был внештатным советником Игоря Коломойского, который в 2014–2015 годах возглавлял Днепропетровскую областную администрацию. Работал главным юрисконсультом юридической фирмы «Статус», представляя интересы Коломойского и его партнеров по группе «Приват». «Улицу Банковую можно переименовать в Приватбанковую», — иронизировал по этому поводу в Раде депутат фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, комментируя назначение Богдана главой офиса президента (на Банковой в Киеве расположена администрация президента, а Приватбанк принадлежал Коломойскому).

Конфликты на Банковой

В опубликованном также во вторник, 11 февраля, интервью агентству «Интерфакс-Украина» Зеленский подтвердил, что в его команде «есть конфликты, которые мешают работать». «Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей», — заявил он. Зеленский отметил, что его доверие завоевать непросто, но, когда он уже доверился человеку, никто не может его убедить, что тот «чем-то там занимается нехорошим, недобрым». «Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно», — сказал президент Украины.

Собеседник, близкий к офису Зеленского, утвердительно ответил на вопрос РБК, стоит ли связывать заявление президента о конфликтах в команде с увольнением главы его офиса.

«Богдан всегда очень ревниво относился не к своим инициативам», — ответил на вопрос о причинах его увольнения собеседник РБК, близкий к руководству президентской партии «Слуга народа». Он отказался уточнить, с кем у Богдана был конфликт. «У него была практически монополия, и он ею немножко злоупотреблял и другим пытался блокировать вход [во власть]», — добавил собеседник в «Слуге народа».

Среди прочих причин смещения Богдана с должности он назвал тот факт, что «Богдан откровенно скучал последние пару месяцев, а Ермак — наоборот». «Приоритет сейчас — деоккупация [украинских территорий], а это направление ведет он», — добавил он.

У Богдана был давний конфликт с частью команды Зеленского, в частности с представителями старого состава «Квартала 95», в котором ранее работал Зеленский, в том числе с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и Андреем Ермаком, напоминает украинский политолог Вадим Карасев. В последнее время Богдан «демонстративно саботировал» многие решения команды президента и самоустранился от работы, пытаясь показать, что без него коллективной работы не будет, что он главный режиссер и сценарист украинской политики, говорит эксперт, напоминая о «длительных самоотпусках» Богдана и «вызывающих фотографиях» из Сен-Тропе в его Instagram.

С учетом позиции Белого дома

Отставка Богдана также демонстрирует желание Зеленского публично дистанцироваться от бизнесмена Игоря Коломойского, говорит Карасев. Он считает, что этот тренд будет продолжен и в дальнейшем.

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Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»

Администрация президента США Дональда Трампа считала Богдана токсичным из-за его исторической связи с Коломойским и давно требовала от Зеленского его отставки, напоминает политолог. «Адвокат Трампа Руди Джулиани неоднократно требовал отставки Богдана, Ермак был в контакте с администрацией США, а Зеленскому необходимо выстраивать конструктивные отношения с Белым домом», — объясняет он.

Позиция Вашингтона не была решающей, не соглашается другой украинский политолог Владимир Фесенко. «Вашингтон изначально был против назначения Богдана, но тогда это не повлияло на выбор Зеленского. Не стоит недооценивать самостоятельность президента Украины», — отмечает он.

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Фотогалерея

В пользу Ермака сыграли два его качества, которые ценит Зеленский, — эффективность и умение работать в команде, считает Фесенко. При этом, по его мнению эксперта, Ермак абсолютно лоялен Зеленскому. «Если в первые месяцы президентства Зеленского роль эффективного исполнителя демонстрировал Богдан, то в последние месяцы его монополию на «доступ к телу» разбил Ермак. Он дважды помог организовать обмен пленными, подготовил саммит в «нормандском формате» и провел успешные переговоры с Россией по транзиту газа», — объясняет Фесенко.

Автор: Елизавета Антонова.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Зеленский
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