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«Ростех» добрался до воздуха
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Газета
«Ростех» добрался до воздуха
Газета № 007 (3174) (1102) Бизнес,
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«Ростех» добрался до воздуха
«Ростех» претендует на статус единственного исполнителя по созданию и эксплуатации госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух». В дальнейшем система может применяться для воды и почвы, полагает Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил президенту Владимиру Путину назначить госкорпорацию «единственным исполнителем по созданию, внедрению, развитию и эксплуатации» федеральной государственной информационной системы качества атмосферного воздуха в целях реализации проекта «Чистый воздух». Об этом говорится в письме главы госкорпорации президенту от 20 декабря 2019 года. РБК ознакомился с копией письма, его подлинность подтвердили два источника, близкие к правительству и «Ростеху».

Как рассказали РБК два федеральных чиновника, знакомых с позицией президента, в январе 2020 года Путин поставил на письме Чемезова резолюцию «согласен» и поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить распоряжение о назначении «Ростеха» исполнителем этого проекта.

Представитель «Ростеха» от комментариев отказался. РБК направил запросы в пресс-службы правительства и президента.

Что такое «Чистый воздух»

Проект «Чистый воздух», входящий в нацпроект «Экология», предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России (в том числе в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите). На эти цели за шесть лет планируется потратить 480,5 млрд руб., в том числе чуть больше 100 млрд руб. бюджетных средств. Как отмечали аудиторы Счетной палаты, по итогам 2018 года высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха наблюдались в 46 городах России.

Федеральная информационная система качества атмосферного воздуха создается для обеспечения органов госвласти, организаций и населения «информацией о состоянии атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также оценки вредного воздействия на человека факторов среды обитания», пишет Чемезов. Модернизировать систему планируется из бюджетных средств — на это заложено 1,3 млрд руб. Но общую стоимость создания системы источник РБК, близкий к правительству, и собеседник, близкий к крупной госкомпании, оценивают примерно в 2 млрд руб. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, в свою очередь, оценивает стоимость проекта мониторинга в 12 городах примерно в 5–10 млрд руб.

Сейчас ответственность за создание и эксплуатацию системы возложена на Росприроднадзор, сообщало Минприроды в конце декабря прошлого года. Информацию для системы в рамках эксперимента в 12 промышленных городах помимо Росприроднадзора должны предоставлять Росгидромет, Роспотребнадзор, Росреестр, а также органы исполнительной власти регионов, ответственные за проведение эксперимента, отмечали в пресс-службе министерства.

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Аргументируя целесообразность замены исполнителя по созданию системы, Чемезов пишет, что «Ростех» обладает «необходимыми компетенциями в области создания, внедрения и эксплуатации государственных информационных систем, обеспечения их информационной безопасности», а также «необходимым научно-производственным потенциалом» для разработки и производства аппаратно-программных комплексов мониторинга окружающей среды — не только воздуха, но и «воды и других сред». «Ряд подобных комплексов уже сегодня внедряется для реализации концепции безопасных городов», — отмечает он.

Представители Росприроднадзора и Минприроды от комментариев отказались.

Как «Ростех» сможет следить за воздухом

В ноябре 2019 года под руководством занимавшего тогда должность помощника президента, а теперь первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание с участием «Ростеха» и Росприроднадзора, посвященное цифровизации проекта мониторинга качества воздуха. На нем «Ростех» заявил о своем желании участвовать в создании системы, следует из протокола совещания (копия есть у РБК). К началу декабря участники процесса должны были подготовить целевую архитектуру информационной системы наблюдения за качеством окружающей среды, календарный план работ по ее созданию, подходы к интеграции различных ведомственных систем, оценить необходимый объем финансирования и перечень решений правительства по ее созданию.

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На совещании также обсудили, что первый модуль системы будет отслеживать качество воздуха, а в дальнейшем ее можно будет также распространить на мониторинг образования отходов в России и их передвижения к местам переработки. «Дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест» сейчас строит в Подмосковье и Казани пять мусоросжигательных заводов для получения электроэнергии за счет отходов.

Системы мониторинга можно использовать не только для воздуха, следует из письма Чемезова: «Результаты данного проекта в дальнейшем могут быть использованы для тиражирования на всей территории Российской Федерации, а также для создания полномасштабной системы мониторинга окружающей среды, включающей в себя мониторинг состояния и загрязнения воздуха, воды и почв». 

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У «Ростеха» есть опыт в создании цифровых систем экологического мониторинга. В октябре 2019 года была представлена система на основе искусственного интеллекта, разработанная концерном «Созвездие» (входит в структуру «Ростеха»), которая позволяет проводить мониторинг опасных природных явлений, коммунальных систем жизнеобеспечения и экологической обстановки. Измерительный комплекс с помощью датчиков и контроллера обеспечивает сбор данных по широкому спектру показателей: химический состав воздуха, радиационный фон, параметры воды и почвы, температура, атмосферное давление, направление и скорость ветра, количество осадков, указывали разработчики. Структуры концерна принимали участие и в создании системы гидрохимического мониторинга озера Байкал.

Кто может быть партнером «Ростеха»

Источник, близкий к «Ростеху», отмечает, что госкорпорация готова кооперироваться с российскими участниками рынка для создания системы. Как уточняет собеседник РБК, близкий к правительству, в создании такой системы были заинтересованы, например, телекоммуникационные компании «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом»). Но в случае если «Ростех» назначат единственным исполнителем по созданию системы, их статус — подрядчики госкорпорации.

У «Ростеха» есть собственные производственные мощности и возможность более оперативно, чем у любого ведомства, а значит, и Росприроднадзора, реализовать проект, даже если потребуется привлечь подрядчиков, например, на создание необходимых для системы газоанализаторов, поясняет источник РБК в одном из мобильных операторов: «Для ведомств такой процесс обычно более дорогой и долгий». Но представитель еще одного оператора связи напоминает, что «Ростеху» также потребуется инфраструктура для размещения датчиков — ее госкорпорация должна будет либо построить, либо арендовать на имеющихся в стране вышках.

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Представитель «ВымпелКома» напомнил, что у компании и других мобильных операторов есть вся необходимая инфраструктура связи и уровень компетенций, возможности предоставить сервис мониторинга под ключ, например, установить датчики на антенно-мачтовых сооружениях и поставить программное обеспечение в облако. «Мы считаем, что подобного рода решения и их компоненты должны выбираться на базе открытых конкурсов. Более того, в 2019 году в ряде других национальных проектов уже было продемонстрировано, что проведение открытых конкурсов позволяет достичь в том числе и серьезной экономии бюджетных средств», — замечает представитель «ВымпелКома». По его словам, задействование сети операторов и их инфраструктуры может быть «наиболее рациональным решением» с точки зрения сроков реализации проекта.

По словам представителя МТС, компания «обладает технологической базой и инфраструктурой, в том числе крупнейшей в России федеральной сетью интернета вещей стандарта NBIoT и ИT-платформами для управления датчиками, компетенциями ИT-интегратора, которые необходимы для развития масштабных цифровых экологических проектов». Представитель «МегаФона» в свою очередь сказал, что компания реализует собственный пилотный проект с региональными властями по мониторингу качества воздуха в семи городах России.

О чем еще просил Сергей Чемезов

В декабре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов написал письмо занимавшему тогда пост вице-премьера Алексею Гордееву с просьбой предоставить госкорпорации статус оператора по обращению с промышленными отходами, к которым относится и строительный мусор. «Порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III–V классов законодательно в настоящее время не определен, правоотношения в данной сфере не урегулированы», — отметил он. Против этой идеи выступил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, предупредивший о риске монополизации рынка, что ударит по предприятиям малого и среднего бизнеса, которые сейчас преимущественно занимаются вывозом таких отходов.

Авторы: Людмила Подобедова, Анна Балашова, Анастасия Скрынникова.
При участии: Юлия Старостина, Наталья Галимова.
Теги: Ростех , Сергей Чемезов , Росприроднадзор , Андрей Белоусов , Владимир Путин , загрязение воздуха , ГИС ...
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