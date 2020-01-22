Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 61,86 (+0,39) Quote, 21 янв, 13:19
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 68,62 (+0,41) Quote, 21 янв, 13:19
Россия без Загитовой и тройной пьедестал. Анонс ЧЕ по фигурному катанию Спорт, 07:10 Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов Бизнес, 07:00 На Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5 Общество, 06:27 В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время Общество, 06:01 На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине Общество, 05:58 Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности Общество, 05:38 Число жертв нового коронавируса в Китае достигло девяти человек Общество, 05:23 В Минобороны раскрыли детали работы системы ПРО Москвы Общество, 05:08 Пользователи сообщили о глобальном сбое в Twitter Технологии и медиа, 04:54 Генсек ООН предложил Совбезу поддержать итоги саммита по Ливии Политика, 04:35 Guardian назвала саудовского принца причастным к взлому телефона Безоса Политика, 04:11 В России за полгода создадут вакцину против коронавируса Общество, 03:56 В Ливане сформировали новое правительство Политика, 03:14 Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина Политика, 03:13
Бизнес ,  
0 

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Ведомство не поддержало предложение главы «Ростеха» Сергея Чемезова наделить госкорпорацию статусом единого оператора по обращению с малоопасными промышленными отходами. По мнению Минприроды, это ущемит интересы малого бизнеса
Дмитрий Кобылкин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России. С такой инициативой глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился в начале декабря к бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, на тот момент курировавшего в правительстве обращение с отходами.

Кобылкин направил письмо в правительство 17 января (копия письма есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил чиновник Минприроды).

Позицию Кобылкина и факт отправки его письма в правительство РБК подтвердила пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова. Представитель «Ростеха» от комментариев отказался.

Почему Минприроды против «Ростеха»

В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%. Поэтому создание федерального оператора на этом рынке в условиях рыночной экономики повлечет за собой «негативные экономические последствия» для субъектов предпринимательства, в том числе таких малых предприятий, и приведет к «ущемлению их прав по ведению предпринимательской деятельности», указывает глава Минприроды. Ущемление прав, по его мнению, возможно в связи с появлением у малых предприятий обязанности по заключению договоров на передачу отходов, образованных в процессе деятельности, «исключительно» с этим федеральным оператором.

Кобылкин также отметил, что предложение противоречит целям и задачам Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, а также требованиям антимонопольного законодательства.

«Такой документ в ФАС не поступал, в связи с чем комментировать его не представляется возможным», — сообщил РБК представитель службы.

Что относится к отходам III—V классов

Отходы III—V классов очень разнородны, к ним относятся как отходы от добычи полезных ископаемых (буровые нефтяные шламы и отвалы пород после добычи золота), так и лом металлов от бывших в употреблении труб, дерево, строительный мусор и так далее, говорил РБК Георгий Малютин, основатель и владелец группы компаний MGS Group (вывозит в том числе эти отходы в Москве). «Обычно сбор, хранение и утилизацию такого рода отходов компании организуют собственными силами или силами своих специализированных подрядчиков. Часть таких отходов используется для собственных нужд, в том числе в строительстве и обустройстве дорог», — указывал он.

Свою позицию по обращению Чемезова в правительство также предоставил Минпромторг (у РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник). В письме заместителя руководителя ведомства Виктора Евтухова в Минприроды от 31 декабря говорится, что федеральному оператору по обращению с промышленными отходами (в случае его создания) будет необходимо осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III—V классов опасности самостоятельно или с привлечением других операторов на основании договоров и федеральной схемы обращения с такими отходами.

При этом Евтухов подчеркнул, что этот «вопрос требует детальной проработки». По его словам, Минпромторг готов рассмотреть предложения «Ростеха» «при их поступлении в установленном порядке». Представитель Минпромторга не ответил на запрос РБК.

Зачем «Ростеху» промышленные отходы

В письме Гордееву глава «Ростеха» предлагал создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами и наделить этими функциями саму госкорпорацию. «Порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III—V классов законодательно в настоящее время не определен, правоотношения в данной сфере не урегулированы», — отмечал он.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов оценил объем образующихся в России промышленных отходов более чем в 6,2 млрд т в год. По его словам, основная масса — это отходы IV—V классов, 70% из них образуются в Сибири и представляют собой отвальную породу после добычи угля. Примерная стоимость вывоза и складирования отходов III—V классов составит около 1,4 трлн руб. в год, считает эксперт.

«На сегодняшний день активно никто не занимается [такими отходами], так, от случая к случаю понемножку, а на таком профессиональном уровне пока никто этим не занимается», — сказал Чемезов РБК 25 декабря, объясняя необходимость создания такого оператора. Он добавлял тогда, что Гордеев сказал «да» и готов поддержать предложение «Ростеха», и ждет только решения Дмитрия Медведева., который на тот момент занимал пост премьера.

Однако 15 января стало известно об отставке правительства Медведева. Новым главой правительства стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин, а Гордеев не вошел в его кабинет министров.

По словам председателя совета директоров ГК «Чистый город» (региональный оператор по обращению с отходами, работающий в пяти регионах), главы профильного комитета «Опоры России» Полины Вергун, крупные предприятия утилизируют промышленные отходы самостоятельно или же силами своих подрядчиков. Транспортировкой строительных и других распространенных промышленных отходов и их доставкой до лицензированных объектов утилизации сегодня занимаются региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, либо другие операторы. «Федеральный оператор по промышленными отходам, если бы он был назначен, не смог бы самостоятельно вывезти и распорядиться всеми этими отходами, поскольку для их утилизации невозможно подобрать одну типовую технологическую конструкцию, для большинства предприятий она индивидуальная», — указывает Вергун. По ее мнению, если на этот рынок придет федеральный оператор, ему придется пользоваться услугами перевозчиков, которые уже существуют на рынке, заключая с ними договора на субподряд. Таким образом, позиция Минприроды о защите интересов малого бизнеса аргументирована, заключает она.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Ростех, Сергей Чемезов, Дмитрий Кобылкин, Минприроды, Алексей Гордеев ..., Минпромторг
Материалы по теме
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Бизнес
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Бизнес
В Минприроды назвали среднюю стоимость вывоза мусора после реформы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter