Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Кобылкин также отметил, что предложение противоречит целям и задачам Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, а также требованиям антимонопольного законодательства.

«Такой документ в ФАС не поступал, в связи с чем комментировать его не представляется возможным», — сообщил РБК представитель службы.

Что относится к отходам III—V классов Отходы III—V классов очень разнородны, к ним относятся как отходы от добычи полезных ископаемых (буровые нефтяные шламы и отвалы пород после добычи золота), так и лом металлов от бывших в употреблении труб, дерево, строительный мусор и так далее, говорил РБК Георгий Малютин, основатель и владелец группы компаний MGS Group (вывозит в том числе эти отходы в Москве). «Обычно сбор, хранение и утилизацию такого рода отходов компании организуют собственными силами или силами своих специализированных подрядчиков. Часть таких отходов используется для собственных нужд, в том числе в строительстве и обустройстве дорог», — указывал он.

Свою позицию по обращению Чемезова в правительство также предоставил Минпромторг (у РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник). В письме заместителя руководителя ведомства Виктора Евтухова в Минприроды от 31 декабря говорится, что федеральному оператору по обращению с промышленными отходами (в случае его создания) будет необходимо осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III—V классов опасности самостоятельно или с привлечением других операторов на основании договоров и федеральной схемы обращения с такими отходами.

При этом Евтухов подчеркнул, что этот «вопрос требует детальной проработки». По его словам, Минпромторг готов рассмотреть предложения «Ростеха» «при их поступлении в установленном порядке». Представитель Минпромторга не ответил на запрос РБК.

Зачем «Ростеху» промышленные отходы

В письме Гордееву глава «Ростеха» предлагал создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами и наделить этими функциями саму госкорпорацию. «Порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III—V классов законодательно в настоящее время не определен, правоотношения в данной сфере не урегулированы», — отмечал он.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов оценил объем образующихся в России промышленных отходов более чем в 6,2 млрд т в год. По его словам, основная масса — это отходы IV—V классов, 70% из них образуются в Сибири и представляют собой отвальную породу после добычи угля. Примерная стоимость вывоза и складирования отходов III—V классов составит около 1,4 трлн руб. в год, считает эксперт.

«На сегодняшний день активно никто не занимается [такими отходами], так, от случая к случаю понемножку, а на таком профессиональном уровне пока никто этим не занимается», — сказал Чемезов РБК 25 декабря, объясняя необходимость создания такого оператора. Он добавлял тогда, что Гордеев сказал «да» и готов поддержать предложение «Ростеха», и ждет только решения Дмитрия Медведева., который на тот момент занимал пост премьера.

Однако 15 января стало известно об отставке правительства Медведева. Новым главой правительства стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин, а Гордеев не вошел в его кабинет министров.

По словам председателя совета директоров ГК «Чистый город» (региональный оператор по обращению с отходами, работающий в пяти регионах), главы профильного комитета «Опоры России» Полины Вергун, крупные предприятия утилизируют промышленные отходы самостоятельно или же силами своих подрядчиков. Транспортировкой строительных и других распространенных промышленных отходов и их доставкой до лицензированных объектов утилизации сегодня занимаются региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, либо другие операторы. «Федеральный оператор по промышленными отходам, если бы он был назначен, не смог бы самостоятельно вывезти и распорядиться всеми этими отходами, поскольку для их утилизации невозможно подобрать одну типовую технологическую конструкцию, для большинства предприятий она индивидуальная», — указывает Вергун. По ее мнению, если на этот рынок придет федеральный оператор, ему придется пользоваться услугами перевозчиков, которые уже существуют на рынке, заключая с ними договора на субподряд. Таким образом, позиция Минприроды о защите интересов малого бизнеса аргументирована, заключает она.