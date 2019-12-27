Эксперты предложили создать в России пункты компостирования отходов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 12:56
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:29 Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке Финансы, 18:29 В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница Общество, 18:29 Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок Партнерский материал, 18:17 Росстат спрогнозировал недостижение целей по демографии из майского указа Экономика, 18:15 Открытие терминала С1 в Шереметьево перенесли на два дня Общество, 18:15 Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз Общество, 18:12 Турция из-за севшего на мель сухогруза перекрыла движение по Босфору Общество, 18:01 Как правильно ездить зимой: 5 главных советов РБК и Renault, 17:45 СМИ узнали о появлении исчезающих сообщений в WhatsApp Технологии и медиа, 17:44 Ethereum Classic прибавил 35% к стоимости за 2 недели Крипто, 17:35 Писатель и книготорговец Шон Байтелл — о жизни в шотландской деревне Стиль, 17:31 Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет Пресс-релиз, 17:26 Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете Общество, 17:24
Экономика ,  
0 
Эксперты предложили создать в России пункты компостирования отходов
По мнению экспертов по городскому развитию, компостирование должно стать звеном системы обращения с отходами наряду с переработкой пластика, стекла и макулатуры, а также сжиганием мусора с выработкой энергии
Фото: КП / Global Look Press

Консалтинговая компания КБ «Стрелка» предлагает в рамках стратегии управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) создавать в городах пункты компостирования, чтобы перерабатывать пищевые отходы в удобрения. Это следует из исследования компании, с которым ознакомился РБК.

Пункты компостирования должны стать частью инфраструктуры по переработке отходов. Чтобы способствовать переходу системы обращения с отходами на качественно новый уровень, специалисты предлагают внедрить в регионах и городах России мастер-планы управления ТКО.

Мастер-план

Существующие региональные документы не отражают стратегические приоритеты как государственной стратегии, так и международной практики, они направлены на точечные решения острых проблем, но не предлагают комплексного подхода, полагают специалисты по городскому развитию.

По их замыслу, каждый региональный мастер-план должен быть индивидуален, исходить из особенностей субъекта и предлагать гибкие инструменты.

Модельный план, представленный в исследовании, предполагает три варианта обращения с отходами: переработка, восстановление и удаление.

  • Перерабатываются разные виды вторсырья: пластик, макулатура, дерево, металл, резина, стекло и т.д. Самый распространенный вид переработки — downcycling, когда в результате переработки снижается ценность сырья.
  • Восстановление — использование отходов для выделения тепловой или электрической энергии. Самый распространенный способ — сжигание отходов. Кроме того, в результате компостирования органических отходов получается удобрение, а на свалках и полигонах может собираться биогаз.
  • Удаление подразумевает захоронение отходов на полигонах или сжигание без выработки энергии.

Наиболее предпочтительным способом обращения с отходами является переработка, подчеркивает КБ «Стрелка». Для этого должны быть выстроены все подготовительные этапы: сбор отходов, их транспортировка и сортировка.

Раздельный сбор, сортировка, переработка

Модельный план КБ «Стрелка» предполагает, что:

  • в каждом квартале есть локальный пункт раздельного сбора мусора и сортировки, а также пункт компостирования;
  • в каждом районе действует пункт сортировки и мусоросжигательный завод с выработкой энергии;
  • на уровне города или региона работает сортировочный комплекс, заводы по переработке вторсырья (макулатуры, стекла, металла, полимеров), мусоросжигательный завод с выработкой энергии и комплекс централизованного компостирования;
  • также в городе или регионе есть санитарный полигон, где захораниваются неперерабатываемые отходы и полигон, на котором может вырабатываться биогаз.

Компост — в каждый район

Локальные пункты компостирования, по замыслу экспертов, принимают у местного населения пищевые отходы и производят удобрение. Они обслуживают городской район или квартал и располагаются в смешанной застройке и общественных пространствах.

Комплекс централизованного компостирования должен располагаться на окраине города.

«Органические отходы, которые жители будут сдавать в локальные пункты, компостируются там же. Эти удобрения используются для нужд благоустройства в пространствах района», — пояснили РБК в КБ «Стрелка». А в центральные пункты компостирования будут отправляться органические отходы, которые будут накапливаться не в локальных пунктах, а в баках для сбора органических отходов (это не только остатки пищи, но и отходы от садоводства и других видов деятельности, которые появляются в процессе жизнедеятельности домохозяйств).

Предполагается, что централизованный пункт компостирования — это коммерческое производство, которое производит различные продукты из органических отходов. Эти продукты продаются на рынке и могут экспортироваться в разные регионы страны.

«Для того чтобы обеспечить эти производства необходимым сырьем, необходима система транспортировки и сортировки органических отходов из баков. Бак для сбора органических отходов должен быть в каждом дворе, а локальный пункт компостирования — не обязательно в каждом», — уточнили в КБ «Стрелка».

Потенциальные проблемы

Применение технологии компостирования, особенно в жилых кварталах, имеет ряд ограничений, предупреждает директор группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Иван Барсола. «Установка любого объекта по переработке отходов требует наличия санитарно защитной зоны, которая устанавливается в зависимости от мощности объекта. Не во всех кварталах найдется место для таких объектов», — сказал он РБК.

Помимо этого, не все жители будут согласны с расположением пунктов компостирования рядом с домами, предполагает он. Сама технология сильно зависит от качества отходов, отмечает эксперт. Например, если в такие отходы попадет батарейка, вся партия удобрений может стать непригодной.

«Также важно понимать, что планы по организации сжигания отходов вступают в противоречие с введением раздельного сбора и компостированием: чем больше компонентов достали из отходов, тем хуже они горят. Это необходимо учитывать при планировании», — подчеркивает Барсола.

Как ранее писал РБК, из 15 проектов, отобранных Российским экологическим оператором в качестве лучших практик эффективной обработки отходов, три занимаются компостированием органики для последующего производства удобрений или просто разложения без вывоза на свалку. Это «Экосити» и «Экоград» в Орловской области и коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» в Ленинградской области.

В России с начала 2019 года стартовала мусорная реформа, обязавшая регионы принять территориальные схемы обращения с мусором. Местные власти должны выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем.

Согласно целевым показателям национального проекта «Экология», в 2024 году 36% ТКО в России должны направляться на утилизацию, то есть переработку или сжигание с извлечением энергии.

Сейчас в России ежегодно образуется порядка 70 млн т ТКО, из них на переработку идет порядка 5 млн т.

КБ «Стрелка» со ссылкой на данные Greenpeace отмечает, что из-за отсутствия отлаженной системы раздельного сбора мусора российская экономика ежегодно теряет 232,8 млрд руб.

Автор: Анна Гальчева
Теги: отходы, мусор, «Стрелка»
Материалы по теме
Производители заявили о подорожании газировки из-за утилизации отходов
Бизнес
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Бизнес
Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter