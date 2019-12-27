Эксперты предложили создать в России пункты компостирования отходов

По мнению экспертов по городскому развитию, компостирование должно стать звеном системы обращения с отходами наряду с переработкой пластика, стекла и макулатуры, а также сжиганием мусора с выработкой энергии

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Консалтинговая компания КБ «Стрелка» предлагает в рамках стратегии управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) создавать в городах пункты компостирования, чтобы перерабатывать пищевые отходы в удобрения. Это следует из исследования компании, с которым ознакомился РБК.

Пункты компостирования должны стать частью инфраструктуры по переработке отходов. Чтобы способствовать переходу системы обращения с отходами на качественно новый уровень, специалисты предлагают внедрить в регионах и городах России мастер-планы управления ТКО.

Мастер-план

Существующие региональные документы не отражают стратегические приоритеты как государственной стратегии, так и международной практики, они направлены на точечные решения острых проблем, но не предлагают комплексного подхода, полагают специалисты по городскому развитию.

По их замыслу, каждый региональный мастер-план должен быть индивидуален, исходить из особенностей субъекта и предлагать гибкие инструменты.