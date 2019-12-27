Эксперты предложили создать в России пункты компостирования отходов

Модельный план, представленный в исследовании, предполагает три варианта обращения с отходами: переработка, восстановление и удаление.
- Перерабатываются разные виды вторсырья: пластик, макулатура, дерево, металл, резина, стекло и т.д. Самый распространенный вид переработки — downcycling, когда в результате переработки снижается ценность сырья.
- Восстановление — использование отходов для выделения тепловой или электрической энергии. Самый распространенный способ — сжигание отходов. Кроме того, в результате компостирования органических отходов получается удобрение, а на свалках и полигонах может собираться биогаз.
- Удаление подразумевает захоронение отходов на полигонах или сжигание без выработки энергии.
Наиболее предпочтительным способом обращения с отходами является переработка, подчеркивает КБ «Стрелка». Для этого должны быть выстроены все подготовительные этапы: сбор отходов, их транспортировка и сортировка.
Раздельный сбор, сортировка, переработка
Модельный план КБ «Стрелка» предполагает, что:
- в каждом квартале есть локальный пункт раздельного сбора мусора и сортировки, а также пункт компостирования;
- в каждом районе действует пункт сортировки и мусоросжигательный завод с выработкой энергии;
- на уровне города или региона работает сортировочный комплекс, заводы по переработке вторсырья (макулатуры, стекла, металла, полимеров), мусоросжигательный завод с выработкой энергии и комплекс централизованного компостирования;
- также в городе или регионе есть санитарный полигон, где захораниваются неперерабатываемые отходы и полигон, на котором может вырабатываться биогаз.
Локальные пункты компостирования, по замыслу экспертов, принимают у местного населения пищевые отходы и производят удобрение. Они обслуживают городской район или квартал и располагаются в смешанной застройке и общественных пространствах.
Комплекс централизованного компостирования должен располагаться на окраине города.
«Органические отходы, которые жители будут сдавать в локальные пункты, компостируются там же. Эти удобрения используются для нужд благоустройства в пространствах района», — пояснили РБК в КБ «Стрелка». А в центральные пункты компостирования будут отправляться органические отходы, которые будут накапливаться не в локальных пунктах, а в баках для сбора органических отходов (это не только остатки пищи, но и отходы от садоводства и других видов деятельности, которые появляются в процессе жизнедеятельности домохозяйств).
Предполагается, что централизованный пункт компостирования — это коммерческое производство, которое производит различные продукты из органических отходов. Эти продукты продаются на рынке и могут экспортироваться в разные регионы страны.
«Для того чтобы обеспечить эти производства необходимым сырьем, необходима система транспортировки и сортировки органических отходов из баков. Бак для сбора органических отходов должен быть в каждом дворе, а локальный пункт компостирования — не обязательно в каждом», — уточнили в КБ «Стрелка».
Применение технологии компостирования, особенно в жилых кварталах, имеет ряд ограничений, предупреждает директор группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Иван Барсола. «Установка любого объекта по переработке отходов требует наличия санитарно защитной зоны, которая устанавливается в зависимости от мощности объекта. Не во всех кварталах найдется место для таких объектов», — сказал он РБК.
Помимо этого, не все жители будут согласны с расположением пунктов компостирования рядом с домами, предполагает он. Сама технология сильно зависит от качества отходов, отмечает эксперт. Например, если в такие отходы попадет батарейка, вся партия удобрений может стать непригодной.
«Также важно понимать, что планы по организации сжигания отходов вступают в противоречие с введением раздельного сбора и компостированием: чем больше компонентов достали из отходов, тем хуже они горят. Это необходимо учитывать при планировании», — подчеркивает Барсола.
Как ранее писал РБК, из 15 проектов, отобранных Российским экологическим оператором в качестве лучших практик эффективной обработки отходов, три занимаются компостированием органики для последующего производства удобрений или просто разложения без вывоза на свалку. Это «Экосити» и «Экоград» в Орловской области и коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» в Ленинградской области.
В России с начала 2019 года стартовала мусорная реформа, обязавшая регионы принять территориальные схемы обращения с мусором. Местные власти должны выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем.
Согласно целевым показателям национального проекта «Экология», в 2024 году 36% ТКО в России должны направляться на утилизацию, то есть переработку или сжигание с извлечением энергии.
Сейчас в России ежегодно образуется порядка 70 млн т ТКО, из них на переработку идет порядка 5 млн т.
КБ «Стрелка» со ссылкой на данные Greenpeace отмечает, что из-за отсутствия отлаженной системы раздельного сбора мусора российская экономика ежегодно теряет 232,8 млрд руб.