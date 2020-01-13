Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Даже если удастся достичь всех задач нацпроекта и вывести темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей (БНО) на уровень не менее 5% (по оценке в 2018 году — 1,4%), этого может быть недостаточно для вхождения России в топ-5 крупнейших экономик мира, полагает Счетная палата.

Основную критику аудиторов вызвало:

отсутствие в нацпроекте важнейшего показателя — количества изготовленной продукции за единицу времени, что противоречит международной практике;

методика расчета показателей нацпроекта допускает участие в нем не только средних и крупных предприятий, на которые он ориентирован, но и малых предприятий с годовым оборотом от 400 млн до 800 млн руб.;

при цели привлечь в проект по росту производительности 10 тыс. предприятий (к 2024 году) установлена высокая доля компаний (40,8%), которые должны достигать этих целей самостоятельно; это создает, по мнению аудиторов, риски формального выполнения цели по числу привлеченных предприятий в нацпроект и вызывает сомнения в эффективности и результативности подобных мер;

низкое кассовое исполнение нацпроекта: на 1 ноября израсходовано 48,5% от планового финансирования. К 26 декабря уровень освоения средств федерального бюджета составил уже 80%.

Оценить фактическое достижение целевых показателей нацпроекта пока невозможно. Основной показатель — прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях — будет представлен только в ноябре 2021 года.

Проблемы малого и среднего бизнеса

В нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» (МСП) заложено серьезное несоответствие: одни лица получают средства, а другие — несут ответственность за достижение целей, указали аудиторы. Речь идет о том, что получатели субсидий не отвечают за достижение его целевых показателей (численность занятых в сфере МСП, доля МСП в ВВП, его доля в несырьевом экспорте), а лица, ответственные за достижение показателей, не влияют на распределение средств и, как правило, не владеют информацией о деятельности получателей ресурсов, говорится в отчете Счетной палаты.

Около 63% средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию нацпроекта (более 260 млрд руб.), до 2024 года будет направлено Корпорации МСП, в Банк МСП, а также другим российским банкам с целью увеличения объема льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. При этом за развитие МСП в регионах прежде всего отвечают губернаторы: им выставлены персональные KPI по увеличению числа занятых в этой сфере, подчеркивают аудиторы.

Сама программа субсидирования, по оценке Счетной палаты, не обеспечивает решения задачи по росту льготного кредитования малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 ноября 2019 года субъекты МСП получили кредитов на 131,3 млрд руб. при целевом показателе — не менее 1 трлн руб., приводят данные аудиторы.

Финансирование «Науки» без гарантий

Достижение результатов нацпроекта «Наука» напрямую зависит от финансирования за счет внебюджетных средств, которые не гарантированы, указывает Счетная палата. В общем объеме финансирования доля внебюджетных средств в среднем составляет 36% в 2019–2024 годах, а к 2024 году должна превысить 50%. «Механизмы привлечения, обоснования и детализации источников внебюджетных средств» до сих пор не созданы, подчеркивают аудиторы. При их отсутствии или неполном вложении высок риск недостижения целей нацпроекта, указывают они.

«В целом отмечается системный риск фундаментального недофинансирования российской сферы исследований и разработок по сравнению со странами — лидерами научно-технологического и инновационного развития», — говорится в отчете Счетной палаты. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию передовой инфраструктуры для научных исследований, включая развитие установок «мегасайенс», недостаточно для осуществления масштабных научных прорывов.

Один из целевых показателей нацпроекта «Наука» — присутствие России в топ-5 стран по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов — «не означает роста практического применения патентов», указывают аудиторы. Аналогичная ситуация характерна также для научных статей, где место России по удельному весу статей «не отражает реальный уровень развития научных исследований», предупреждают они.

Дисбалансы в образовании

В нацпроекте «Образование» отсутствуют задачи по сокращению неравенства между школами и преодолению образовательной неуспешности, указывают аудиторы. Нет целевого ориентира по ликвидации кадрового дефицита преподавателей, продолжают аудиторы. Нацпроект не предусматривает мероприятий по обновлению или созданию инфраструктуры для использования современных технологий обучения, перечисляют аудиторы, тогда как, по их мнению, эти задачи значимы с точки зрения вклада образования в социально-экономическое развитие страны.

В рамках образовательного нацпроекта не затронуты вопросы эффективности региональных высших учебных заведений. По данным аудиторов, в трети регионов отсутствуют вузы с наивысшими баллами ЕГЭ у зачисленных студентов, а во многих региональных вузах нет собственных исследований или они слабы.

Счетная палата обратила внимание и на дисбаланс в расходах бюджетных средств. Основная их часть идет на текущие расходы: в период 2016–2018 годов 70% шло на заработную плату и лишь 1,7% — на приобретение оборудования и капитальный ремонт.

Региональное бездорожье

Кассовое исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по всем российским регионам за десять месяцев 2019 года составило 77,6%. Но выполнение основных целей в этой сфере, обозначенных в майском указе президента, — сохранение жизни и здоровья граждан на дорогах, а также улучшение состояния региональной сети — не в полной мере обеспечивается предусмотренными нацпроектом задачами, считают в Счетной палате. Так, в проекте отсутствуют мероприятия по утверждению в регионах нормативов безопасности автодорог, а также по увеличению затрат на их ремонт и содержание, если это повышает безопасность дорожного движения.

Несмотря на то, что в 2017–2018 годах более трети всех ДТП было связано с нарушениями требований к состоянию автодорог, их качество в нацпроекте оценивается только по показателям ровности и наличия дефектов, а такие параметры, как коэффициент сцепления автомобиля с покрытием, наличие разметки, дорожных знаков и так далее, не учитываются, обратили внимание аудиторы. В ряде регионов на дорогах появляются новые места концентрации ДТП, хотя нацпроект ставит задачу снизить их количество вдвое по сравнению с 2017 годом, а смертность в ДТП — в 3,5 раза — до уровня не более четырех человек на 100 тыс. населения.

Еще одна цель — увеличение до 50% доли региональных автодорог, соответствующих нормативам, — в 21 регионе не будет выполнена и через пять лет (срок завершения нацпроекта), а останется в диапазоне от 24,8 до 48,8%, предрекают аудиторы. Кроме того, региональные данные по изначальной доле таких автодорог, использовавшиеся при установке целевых показателей, в ряде случаев были недостоверны, указали в Счетной палате. Так, у семи регионов после проведения дорожных работ в течение двух лет доля автодорог, соответствующих нормативам, вместо того чтобы вырасти, к концу 2019 года снизится.

Воздух, сточные воды и мусор

Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта «Экология». Кассовое освоение средств было одним из самых низких по итогам 2019 года среди всех нацпроектов: на 27 декабря освоено 62,2% от плана, следует из данных «Электронного бюджета».

Нацпроектом охвачены не все вопросы, необходимые для решения экологических проблем в России, считают аудиторы. Так, проект «Чистый воздух» (в рамках нацпроекта «Экология») предусматривает совокупное снижение вредных выбросов в атмосферу на 22% к 2024 году всего в 12 промышленных городах, в том числе в пяти с низким загрязнением воздуха. При этом по итогам 2018 года высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха наблюдались в 46 городах России.

В стране из-за выброса сточных вод загрязнены практически все реки, указывают аудиторы. «88% сточных вод, подлежащих очистке, сбрасываются неочищенными до требуемого уровня. 95% сельских поселений вообще не имеют канализационных очистных сооружений», — говорится в отчете. Аудиторы также прогнозируют рост пожароопасности в лесах и указывают на риски деформации инфраструктуры, расположенной на вечной мерзлоте, которая подтаивает из-за ускорения глобального потепления.

Счетная палата предупреждает и об опасности повышения захоронения бытовых и промышленных отходов на свалках вместо последующей переработки. «Не предусмотрены меры по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьем», — подчеркивают аудиторы. В семи из десяти регионов, где емкость мусорных полигонов близка к исчерпанию, по итогам выполнения нацпроекта критическая ситуация с местами захоронения отходов не изменится, в том числе в Ленинградской и Московской областях, прогнозирует Счетная палата.

Полпроцента ВВП на культуру

Критических отклонений в достижении целей нацпроекта «Культура» Счетная палата не выявила, следует из ее отчета. Однако некоторые из запланированных на 2019 год проектов выполнены не были: например, было профинансировано только 60 из 123 творческих проектов некоммерческих организаций, которые должны были по плану получить господдержку в 2019 году. Также по итогам проверки Счетной палате не удалось узнать данные по одному из целевых показателей нацпроекта — увеличению числа посещений объектов культуры. По плану в прошлом году число посещений театров, музеев и других организаций, входящих в нацпроект, должно было вырасти на 15%.

На реализацию нацпроекта «Культура» в 2019 году было выделено 15 млрд руб. из госбюджета — 2,3% от всех госрасходов на культуру и кинематографию, указывает Счетная палата. Суммарные расходы на развитие культуры и кинематографа (включая финансирование нацпроекта) составляют лишь 0,57% ВПП, что почти в три раза ниже 1,5%, заложенных в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года.

Всего на реализацию нацпроекта «Культура» в 2019–2024 годах планируется выделить 113,5 млрд руб., напоминают аудиторы. Но заявленные показатели не позволяют объективно оценить качественные преобразования в сфере культуры по итогам выполнения нацпроекта, резюмирует Счетная палата, а сами методики расчета этих показателей дают возможность «манипуляции данными в случае недостижения плановых значений».