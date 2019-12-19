Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,95 62,12 EUR Нал. 69,99 69,19 USD Бирж. 62,67 +0,25 EUR Бирж. 69,64 +0,05 USD ЦБ. 62,58 +0,05 EUR ЦБ. 69,69 +0,01 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 7190,90 +483,90 IMOEX 3023,92 +0,35% RTSI 1522,51 +0,13% Brent 66,07 +0,26% DJIA 28239,28 -0,10% Nasdaq 8827,74 +0,05%
Нефтяное пятно на репутации «ФортеИнвеста»
Лента новостей
В конгрессе поддержали предоставление почти $700 млн помощи Украине 09:05, Политика Агрегаторы такси попросили не ограничивать число разрешений для водителей 09:01, Технологии и медиа «Роснефть», Broadcom, Nike: за какими котировками следить сегодня 09:00, Quote Как загубить хорошую бизнес-идею 08:59, РБК и УРАЛСИБ Потенциальные соперники Трампа на выборах выступили за его импичмент 08:58, Политика Москвичам посоветовали не ждать снега до Нового года 08:54, Общество Сооснователь PayPal: «Большинство верят в Х, но Х — это не правда» 08:41, PRO Кремль ограничил размер плакатов журналистов на пресс-конференции Путина 08:40, Общество Цвета Уэса Андерсона: как делают цветокоррекцию в кино 08:29, РБК Стиль и LG OLED Пять человек погибли из-за обвала при строительстве метро в Ташкенте 08:09, Общество Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке 08:00, Общество Эксперты Accenture назвали семь главных трендов в бизнесе в 2020 году 08:00, PRO Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки 07:59, РБК и Сбербанк Как юридическая фирма зарабатывает на автоматизации работы с данными 07:55, PRO Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы 07:54, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:48, Общество Защита обжаловала приговор фигуранта дела о теракте в метро Петербурга 07:39, Общество Дело Израйлита привели как пример бреши в законе об амнистии капитала 07:36, Общество Пассажир автомобиля погиб в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области 07:30, Общество Серфинг-тур или курсы актерского мастерства: 10 идей для нового года 07:20, РБК и OPPO Завоюют ли россияне первое золото: главное о третьем этапе КМ по биатлону 07:00, Спорт В Биробиджане во время эвакуации умерла воспитательница детского сада 06:50, Общество Креативность за 30 дней: как развить необходимый навык 06:40, РБК и Xiaomi СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля 06:34, Общество Boeing 767 экстренно приземлился в Японии из-за загоревшегося двигателя 06:34, Общество А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов экс-банкира Беджамова 06:16, Финансы Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты из сектора Газа 06:11, Политика Оптимистичный прогноз: почему акции Eli Lilly подорожают в 2020 году 06:08, Quote
Газета
Нефтяное пятно на репутации «ФортеИнвеста»
Газета № 206 (3164) (1912)
0
Нефтяное пятно на репутации «ФортеИнвеста»
Три вопроса о следственных действиях в компаниях Михаила Гуцериева
В офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски — по неофициальным данным, одну из его компаний подозревают в контрабанде нефти на 2 млрд руб. Однако и эта сумма, и предполагаемая фабула дела вызывают серьезные вопросы
Михаил Гуцериев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Что происходило в компаниях Гуцериева

Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве. Три очевидца рассказали о подробностях операции в бизнес-центре «Чайка» на Новослободской улице, где расположен офис «ФортеИнвеста». По словам одного из очевидцев, утром в холле этого бизнес-центра появился наряд ОМОНа с представителем Следственного комитета, который показал удостоверение охранникам и провел бойцов с автоматами через турникеты. ОМОН пробыл в офисе около часа, один из сотрудников дежурил внизу, рассказывает очевидец. Это подтвердил РБК и другой собеседник, оказавшийся очевидцем следственных действий.

Обыски прошли в десяти офисах компаний Гуцериева и его родственников, в том числе в штаб-квартирах нефтяной компании «РуссНефть», совет директоров которой возглавляет Гуцериев, и «ФортеИнвест» (владеет Орским НПЗ, занимается трейдингом, гендиректор компании — сын Гуцериева Саид), сообщил ранее Telegram-канал Mash. По его информации, обыск прошел и в квартире Гуцериева в Хамовниках.

В пресс-службе группы «Сафмар», которая объединяет активы миллиардера, отрицают проведение обысков. Сам Гуцериев заявил телеканалу РЕН, что сообщения о них — «неправда и провокация».

Бизнес
Гуцериев назвал провокацией сообщения об обысках в его компаниях

Федеральный чиновник сказал РБК, что Гуцериев и его сын Саид в отъезде. По данным Flightradar, самолет Embraer Legacy 600, который, согласно информации «Открытых медиа», принадлежит Михаилу Гуцериеву, покинул Москву 17 декабря, пробыл около часа в Вероне, а затем улетел в Минск.

Племянник Гуцериева Микаил Шишханов заявил РБК, что информация об отъезде Михаила и Саида Гуцериевых — «неправда», они находятся в России. «Он [Михаил Гуцериев] на рабочем месте», — сказал РБК Шишханов. «Все компании группы «Сафмар» и ее руководитель Михаил Гуцериев работают в штатном режиме», — сообщил и представитель группы.

Миллиардер был дома во время обыска и обещал явиться на допрос к следователю, утверждает Mash. Представитель «Сафмара» не ответил на вопрос РБК про допрос.

В чем подозревают «ФортеИнвест»

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 Уголовного кодекса — о контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник, близкий к силовым структурам. Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, добавил он.

Общество
Силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и на Украину

Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в интересах «ФортеИнвеста» в Турцию стоимостью 2 млрд руб. «в обход таможенных платежей», указывает газета «Коммерсантъ». В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти, ущерб составил 2 млрд руб., подтвердил источник РБК. По данным источников «Коммерсанта», делу решили дать ход, после того как СЭБ ФСБ была получена информация о том, что из Турции нефть могла попадать на Украину.

Один из партнеров группы «Сафмар» сказал РБК, что обыски могут быть связаны с деятельностью подрядчика «ФортеИнвеста», а не с самой компанией напрямую. Деталей он не раскрывает.

При этом не вполне ясно, как может возникнуть ущерб в 2 млрд руб. при экспорте 100 тыс. т нефти. Даже если бы экспортер вовсе не платил пошлины при поставках за последние пять лет, максимальный ущерб составил бы около 800 млн руб. при средней цене российской нефти Urals $70 за баррель (такая цена была в 2018 году, пошлины привязаны к цене на нефть).

Бизнес
Подозрения в контрабанде компании Гуцериева. Главное

По версии Mash, «ФортеИнвест» перевозил нефть под видом битума в Киргизию, договор был заключен в 2017 году, поставка произошла через год. Но и в этом случае неясно, каким образом «ФортеИнвест» или его подрядчик могли получить выгоду от махинаций с маркировкой товара. В 2014–2016 годах компании действительно могли сэкономить на более низкой экспортной пошлине на битум 18–34% затрат, но с 1 января 2017 года пошлины на нефть и темные нефтепродукты сравнялись.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, комментируя размер ущерба в 2 млрд руб., напоминает, что в 2018 году выручка «РуссНефти» составила 178 млрд руб., «ФортеИнвеста» — 168 млрд руб.

Чем владеет Михаил Гуцериев

Состояние Михаила Гуцериева оценивается в $3,7 млрд, он занимает 28-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019». Гуцериеву принадлежат доли в нефтегазовых компаниях «РуссНефть» и «Нефтиса», а также в «ФортеИнвесте», занимающемся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов. «ФортеИнвесту» принадлежат три добывающих актива — «Преображенскнефть», «Геопрогресс» и «Ойлгазтэт» в Оренбургской области (суммарные запасы около 50 млн т), а также нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез».

Холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции», подконтрольному группе «Сафмар» Гуцериева, принадлежат одноименный НПФ, лизинговая компания «Европлан» и 49% страховой компании ВСК.

«Сафмар» контролирует компанию «М.Видео-Эльдорадо», управляющую сетью магазинов по продаже электроники. Группе также принадлежат 51% девелоперской компании «А101», крупнейшего застройщика в Новой Москве. Под управлением группы (в основном через АО «Корпорация А.Н.Д.») находится около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе более 1,7 млн кв. м складов под управлением компании MLP. Среди недвижимости, принадлежащей «Сафмару», — гостиницы Marriott Moscow Grand, Hilton Moscow Leningradskaya, Holiday Inn Moscow Lesnaya и другие.

По итогам торгового дня 18 декабря акции «М.Видео» упали на 6,95%. Бумаги «РуссНефти» подешевели на 1,79%.

Какие проблемы были у структур Гуцериева

Это не первый случай претензий правоохранительных органов к компаниям Гуцериева. В 2007 году он был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере компанией «РуссНефть». Гуцериева объявили в международный розыск, и он уехал в Лондон, продав нефтяную компанию Олегу Дерипаске. Весной 2010 года все обвинения с бизнесмена были сняты, он вернул себе контроль над «РуссНефтью», а затем провел ее IPO на Московской бирже.

Нынешняя операция в структурах Гуцериева прошла через полтора месяца, после того как «Сафмар» заключил соглашение об урегулировании споров вокруг попавшего в 2017 году под санацию Бинбанка с банком «Траст» (ему перешли проблемные активы санируемых банков) и банком «Открытие», подконтрольным ЦБ.

По итогам санации Бинбанка у «Траста» возникли претензии к Гуцериеву, который был миноритарным акционером Бинбанка (контрольным пакетом банка владел Микаил Шишханов). В счет компенсации «дыры» в Бинбанке бывшие собственники передали новым владельцам ряд активов, но собственников «Траста» не устроил размер компенсации; у экс-владельцев Бинбанка также были претензии к «Трасту» и «Открытию». Reuters со ссылкой на презентацию «Траста» сообщал, что общий ущерб от сделок, «причиненный» Бинбанку «бывшими контролирующими лицами», «Траст» и консалтинговая компания KPMG оценили примерно в 372 млрд руб. Сумма требований могла вырасти до 753–755 млрд руб., если прибавить к ней проценты за пользование средствами ЦБ, направленными на спасение Бинбанка, отмечало агентство.

Общество
Кремль ответил на сообщения о визите силовиков к Гуцериеву

Согласно договоренности, о которой было объявлено 5 ноября, группа Гуцериева согласилась выкупить у «Траста» ряд активов на сумму около 94 млрд руб., отказалась от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб.

В случае исполнения группой «Сафмар» всех условий соглашения «Траст» и «Открытие» откажутся от требований к «Сафмару», говорилось в сообщении «Траста». По сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании споров, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с нормами законодательства. При этом Шишханов в соглашении не участвовал — с ним «Траст» собирался договариваться отдельно.

Представитель «Траста» отказался от комментариев.

Авторы: Алина Фадеева, Дмитрий Серков.
При участии: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко, Павел Казарновский.
Теги: «РуссНефть» , «Сафмар» , Гуцериев
Материалы по теме
Подозрения в контрабанде компании Гуцериева. Главное Бизнес
Силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и на Украину Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter