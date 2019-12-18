Силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и на Украину

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной таможенной службы.
Подозреваемых и обвиняемых по делу пока нет, однако «Коммерсантъ» утверждает, что сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД и Службы экономической безопасности ФСБ проводят обыски и выемку документов в компаниях, связанных с Гуцериевыми.
В офисе компании «ФортеИнвест», которую возглавляет сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид, проходят следственные действия, сообщил РБК источник, знакомый с ходом следственных действий.
Сотрудник одной из компаний, офис которой расположен в одном здании с «ФортеИнвест», сообщил РБК, что видел в холле здания человека в униформе и с автоматом.
Сам Михаил Гуцериев назвал сообщения об обысках в принадлежащих ему компаниях провокацией.
«Нет, это не правда. Это провокация», — приводит слова основного владельца группы «Сафмар» телеканал РЕН ТВ. «Эта информация не соответствует действительности», — заявил РБК представитель группы «Сафмар».
РБК направил запрос в пресс-службу нефтетрейдера Glencore, владеющего 23,46% «РуссНефти».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о каких-либо обысках в офисах группы «Сафмар».
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что силовики проводят обыски дома у Гуцериева и в десяти связанных с ним компаниях. Во время визита силовиков Гуцериев был дома, он не препятствовал действиям правоохранителей, пишет Mash.
«ФортеИнвест» занимается добычей и переработкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов. Ей принадлежат три добывающих актива — «Преображенскнефть», «Геопрогресс» и «Ойлгазтэт» в Оренбургской области (суммарные запасы около 50 млн т), а также нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез».
«ФортеИнвест» поставляет «широкий спектр нефтепродуктов как на российский рынок, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья», говорится на сайте компании. Среди ее контрагентов — резиденты Казахстана, Узбекистана, Монголии, Афганистана, Китая, Белоруссии, а также Турции. Резиденты Украины не указаны в качестве контрагентов на сайте «ФортеИнвеста».
Гуцериев занимает 28-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивают в $3,7 млрд. Он глава совета директоров промышленно-финансовой группы «Сафмар» и компании «РуссНефть».
Среди активов группы — занимающаяся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов «ФортеИнвест», НПФ «Сафмар» и «Моспромстрой-Фонд», группа «М.Видео-Эльдорадо», девелопер «А101», холдинг «Сафмар Плаза» (в который входит гостиница «Националь»), а также несколько радиостанций («Радио Шансон», «Радио Дача» и др.) и телеканалов (Bridge TV).
В 2007 году Гуцериев был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск, но весной 2010 года обвинения сняли.