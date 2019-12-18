Силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и на Украину

Силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и на Украину

Источники в силовых структурах утверждают, что уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, возбуждено в связи с контрабандой нефти и нефтепродуктов через Турцию на Украину

Михаил Гуцериев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Следственные действия в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли в среду в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.

По словам собеседника РБК, дело возбуждено по ст. 226.1 УК и его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд руб. При этом, как отметил источник, по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась на Украину.

О связи следственных действий с подозрениями в контрабанде сообщает и «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

По данным издания, дело по ст. 226.1 УК было возбуждено на основании поступившей из Федеральной службы безопасности (ФСБ) информации о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию. Поставки, как утверждает источник «Коммерсанта», велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», руководителем которого является Саид Гуцериев, а нефть в итоге попадала на Украину.