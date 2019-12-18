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Подозрения в контрабанде компании Гуцериева ,  
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Подозрения в контрабанде компании Гуцериева. Главное
18 декабря СМИ сообщили о следственных действиях в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева. Они могут быть связаны с делом о контрабанде нефти на Украину. Что известно — в обзоре РБК
Офис компании ​«ФортеИнвест» в Москве (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Что произошло

  • Утром 18 декабря в СМИ и нескольких Telegram-каналах появились сообщения о визите силовиков в компании главы холдинга «Сафмар» Михаила Гуцериева и членов его семьи.
  • Источник РБК в главном управлении МВД по Москве сообщил, что следственные действия в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.
  • Собеседник РБК утверждает, что дело возбуждено по ст. 226.1 УК и его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, а в материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти и нефтепродуктов, ущерб оценивается в 2 млрд руб.
  • Источник РБК сообщил, что по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась на Украину.
  • Источник «Ъ», знакомый с ходом следственных действий, уточнил, что обыски проходят в офисе компании «ФортеИнвест».
  • Источник «Ведомостей» сообщил также об обысках совместно с МВД, ФСБ и ФТС в доме Гуцериева.

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Реакция

  • «Сафмар» опроверг сообщения об обысках.
  • Гуцериев назвал сообщения провокацией.
  • На новостях о возможных следственных действиях в отношении Гуцериевых акции принадлежащей Михаилу Гуцериеву компании «М.Видео» упали на 7,5% к 13:00 (мск) и на минимуме опустились до 514 руб. за штуку.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают о визите силовиков в компании Гуцериева.

Активы группы «Сафмар»

Состояние Михаила Гуцериева оценивается в $3,7 млрд, он занимает 28-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019». Среди активов миллиардера — компании из нефтегазового и финансового сектора, ретейла, недвижимости и медиа. Активы Гуцериева объединены в группу «Сафмар».

  • До 2017 года Михаил Гуцериев был миноритарным акционером Бинбанка, но банк перешел на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. По итогам санации претензии к Гуцериеву возникли у банка «Траст», который принадлежит ЦБ и занимается проблемными активами санированных банков. В ноябре 2019 года «Сафмар» и «Траст» заключили сделку, в рамках которой холдинг Гуцериева выкупит у банка активы на 94 млрд руб., откажется от исковых требований к «Трасту» и ФК «Открытие» на 31 млрд руб., а также реструктуризирует часть активов, принадлежащих банку, на общую сумму 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках соглашения, составляет около 135 млрд руб.
  • Холдингу «Сафмар Финансовые Инвестиции» принадлежат НПФ «Сафмар», лизинговая компания «Европлан» и 49% страховой компании ВСК.
  • Гуцериеву принадлежат доли в нефтегазовых компаниях  «Русснефть» и «Нефтиса». Среди активов группы — занимающаяся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов «ФортеИнвест». Ей принадлежат три добывающих актива «Преображенскнефть», «Геопрогресс» и «Ойлгазтэт» в Оренбургской области (суммарные запасы около 50 млн т), а также нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез». «ФортИнвест» поставляет «широкий спектр нефтепродуктов» как на российский рынок, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья», говорится на сайте компании. Среди ее контрагентов — резиденты Казахстана, Узбекистана, Монголии, Афганистана, Китая, Белоруссии, а также Турции. Резиденты Украины не указаны в качестве контрагентов на сайте «ФортеИнвеста».
  • «Сафмару» принадлежит контрольный пакет в компании «М.Видео-Эльдорадо», управляющей сетью магазинов по продаже электроники. Кроме того, в группу «Сафмар» входит маркетплейс Goods.ru.
  • «Сафмару» принадлежат 51% девелоперской компании «А101», крупнейшего застройщика в Новой Москве. Остальная доля в компании принадлежит государственному банку «Траст», но «Сафмар» планировал консолидировать все 100% компании. Акции «А101» были переданы в «Траст», чтобы закрыть «дыру» в активах Бинбанка. В «Траст» также отошли несколько складских комплексов и бизнес-центров, в том числе БЦ Dominion Tower, построенный по проекту Захи Хадид.
  • Группа «Сафмар» занимает четвертое место в рейтинге «Короли российской недвижимости». Доход от аренды торговых центров, офисов, складов и гостиниц за 2018 год, по данным Forbes, составил $575 млн. Под управлением «Сафмара» (в основном через АО «Корпорация А.Н.Д.») находится около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости. В том числе это более 1,7 млн кв. м складов под управлением компании MLP. Среди недвижимости, принадлежащей «Сафмару», — гостиницы Marriott Moscow Grand, Hilton Moscow Leningradskaya, Holiday Inn Moscow Lesnaya и другие.
  • Гуцериев также контролирует медиаактивы — радиостанции «Радио Шансон», «Радио Дача» и другие и телеканал Bridge TV.

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Дмитрий Серков, Антон Фейнберг, Тимофей Дзядко, Надежда Федорова
Теги: Михаил Гуцериев, Саид Гуцериев, «Сафмар»
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