Подозрения в контрабанде компании Гуцериева , 18 дек, 15:18
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Подозрения в контрабанде компании Гуцериева. Главное
18 декабря СМИ сообщили о следственных действиях в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева. Они могут быть связаны с делом о контрабанде нефти на Украину. Что известно — в обзоре РБК
Офис компании «ФортеИнвест» в Москве
Что произошло
- Утром 18 декабря в СМИ и нескольких Telegram-каналах появились сообщения о визите силовиков в компании главы холдинга «Сафмар» Михаила Гуцериева и членов его семьи.
- Источник РБК в главном управлении МВД по Москве сообщил, что следственные действия в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.
- Собеседник РБК утверждает, что дело возбуждено по ст. 226.1 УК и его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, а в материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти и нефтепродуктов, ущерб оценивается в 2 млрд руб.
- Источник РБК сообщил, что по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась на Украину.
- Источник «Ъ», знакомый с ходом следственных действий, уточнил, что обыски проходят в офисе компании «ФортеИнвест».
- Источник «Ведомостей» сообщил также об обысках совместно с МВД, ФСБ и ФТС в доме Гуцериева.
Реакция
- «Сафмар» опроверг сообщения об обысках.
- Гуцериев назвал сообщения провокацией.
- На новостях о возможных следственных действиях в отношении Гуцериевых акции принадлежащей Михаилу Гуцериеву компании «М.Видео» упали на 7,5% к 13:00 (мск) и на минимуме опустились до 514 руб. за штуку.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают о визите силовиков в компании Гуцериева.