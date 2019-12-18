Подозрения в контрабанде компании Гуцериева. Главное

18 декабря СМИ сообщили о следственных действиях в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева. Они могут быть связаны с делом о контрабанде нефти на Украину. Что известно — в обзоре РБК

Офис компании ​«ФортеИнвест» в Москве (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Что произошло

Утром 18 декабря в СМИ и нескольких Telegram-каналах появились сообщения о визите силовиков в компании главы холдинга «Сафмар» Михаила Гуцериева и членов его семьи.

Источник РБК в главном управлении МВД по Москве сообщил, что следственные действия в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

Собеседник РБК утверждает, что дело возбуждено по ст. 226.1 УК и его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, а в материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти и нефтепродуктов, ущерб оценивается в 2 млрд руб.

Источник РБК сообщил, что по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась на Украину.

Источник «Ъ», знакомый с ходом следственных действий, уточнил, что обыски проходят в офисе компании «ФортеИнвест».

Источник «Ведомостей» сообщил также об обысках совместно с МВД, ФСБ и ФТС в доме Гуцериева.

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