Кремль ответил на сообщения о визите силовиков к Гуцериеву

В Кремле нет информации о визите силовиков в офисы принадлежащей предпринимателю Михаилу Гуцериеву группы «Сафмар», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Нет, не известно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В группе «Сафмар» ранее заявили, что информация об обысках в компаниях миллиардера, появившаяся утром в Telegram-каналах, не соответствует действительности. Сам Гуцериев назвал эти данные «провокацией».
О том, что в компании Гуцериева пришли силовики, утром сообщили Telegram-каналы Mash и Baza. Эти Telegram-каналы и газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что следственные действия связаны с делом о контрабанде нефти.
В столичном ГУ МВД РБК заявили, что не располагают информацией об обысках у миллиардера.