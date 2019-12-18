Кремль ответил на сообщения о визите силовиков к Гуцериеву

Кремль ответил на сообщения о визите силовиков к Гуцериеву

В Кремле нет информации о визите силовиков в офисы принадлежащей предпринимателю Михаилу Гуцериеву группы «Сафмар», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет, не известно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В группе «Сафмар» ранее заявили, что информация об обысках в компаниях миллиардера, появившаяся утром в Telegram-каналах, не соответствует действительности. Сам Гуцериев назвал эти данные «провокацией».

О том, что в компании Гуцериева пришли силовики, утром сообщили Telegram-каналы Mash и Baza. Эти Telegram-каналы и газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что следственные действия связаны с делом о контрабанде нефти.

В столичном ГУ МВД РБК заявили, что не располагают информацией об обысках у миллиардера.