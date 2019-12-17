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Быстрые платежи раскодируются до бесконтактности
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Газета
Быстрые платежи раскодируются до бесконтактности
Газета № 204 (3162) (1712) Финансы,
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Быстрые платежи раскодируются до бесконтактности
Центробанк планирует внедрить в СБП технологию покупок с помощью смартфонов
В Систему быстрых платежей, которую ЦБ запустил в 2019 году, планируют внедрить возможность бесконтактной оплаты смартфоном. Сейчас там используется способ оплаты по QR-кодам, но такая технология непривычна для россиян
Фото: Zuma / ТАСС

Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке. Эта технология, в частности, используется для оплаты со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также для бесконтактной оплаты банковскими картами.

Разработку технологии для СБП подтвердила пресс-служба НСПК. Об инициативе слышали представители ВТБ, Промсвязьбанка и «Рокетбанка».

Центробанк запустил СБП в 2019 году, она позволяет переводить деньги между картами разных банков по номеру телефона, с осени в системе реализуется возможность оплатить покупки с помощью QR-кода. Магазины используют QR-коды двух видов: статические, которые представлены в виде наклейки с закодированным счетом магазина, и динамические, которые содержат и сумму покупки. Другой способ оплаты через СБП разработал «Ростелеком», оператор системы по сбору биометрических данных россиян, — платеж с помощью сканирования лица.

Бесконтактная технология может стать еще одним способом оплаты в СБП. Возможность ее внедрения банки сейчас прорабатывают, но сроки реализации пока назвать трудно, сказал один из источников. Технологию оплаты по NFC в СБП рассматривают Промсвязьбанк, «Рокетбанк» и ВТБ, а Тинькофф Банк и «Открытие» ее уже разрабатывают, следует из ответов представителей банков.

Участниками СБП являются 29 банков и две платежные компании. Крупнейшие банки должны были подключиться к системе в обязательном порядке до 1 октября 2019 года. Это сделали все, кроме Сбербанка. Крупнейший банк страны может частично подключиться к СБП до конца марта 2020 года.

Как будет проходить оплата

НСПК показала несколько вариантов проведения NFC-платежей в СБП на своей конференции в начале декабря, рассказал один из собеседников РБК.

  • В магазине может быть установлена NFC-метка, в которую зашивается та же информация о платеже, что и в QR-код: покупателю достаточно приложить свой смартфон, ввести сумму (в некоторых случаях этого может не потребоваться) и подтвердить платеж. Но необходимо решить, каким образом технология будет внедрена в смартфон и разрешат ли это сделать Google и Apple, уточнил источник.
  • Существует еще один сценарий оплаты: покупатель прикладывает смартфон к платежному терминалу, который поддерживает бесконтактную технологию, терминал посылает сигнал на телефон, смартфон плательщика этот сигнал принимает и инициирует запуск deep link (функция в iOS и Android, которая предлагает пользователю выбрать приложение, которым будет открыт тот или иной файл). В этом случае пользователю будет предложено выбрать из установленных на телефоне банковские приложения, которые поддерживают СБП. Затем он выберет нужное и подтвердит оплату. «Этот сценарий всего на один шаг меньше по сравнению с QR-платежом, поэтому несильно облегчит процесс платежа для клиента», — отметил источник.

Банк России работает над различными способами реализации сервиса с2b-платежей (от физических лиц — бизнесу) в СБП — QR-коды, мгновенные счета, NFC-технологии, подписки и другое, сообщил РБК представитель регулятора. В НСПК отметили, что ряд банков и ретейлеров уже проявили интерес к такому способу совершения платежа [через NFC-технологии], но конкретные варианты пока обсуждаются. «Говорить о деталях и сроках его [способа оплаты] внедрения преждевременно», — отметил представитель НСПК. Применение технологии не является обязательным и остается на усмотрение банков, отмечает директор департамента эквайринга «Открытия» Александр Дынин.

Почему вернулись к идее бесконтактных платежей

«СБП через NFC станет логичным продолжением использования привычного сценария и приблизит клиентский опыт по оплате на кассах в магазинах к опыту оплат по картам», — объяснил представитель ВТБ. Банки могут использовать уже существующие технологии, отметила начальник отдела развития цифровых платежных сервисов ПСБ Ольга Алексюк. По ее словам, первые тестовые транзакции могут быть проведены в 2020 году. «В некоторых случаях оплата с помощью NFC для пользователей более удобная, чем оплата с использованием QR-кодов», — сказал представитель Тинькофф Банка.

Многие торговые точки уже оснащены POS-терминалами с бесконтактной функцией, напомнил председатель Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Бесконтактные платежи стали уже привычным способом оплаты для россиян: осенью 2018 года Visa сообщила, что Россия вошла в тройку стран — лидеров по числу бесконтактных платежей, которые совершаются с помощью карт и смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.). С 2010 по 2018 год число безналичных транзакций выросло в 30 раз: с 5,8 до 172 в год на человека, а Россия является крупнейшим в Европе рынком по объему операций через Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п., отметили эксперты BCG.

«На сегодняшний день оплата по QR-кодам еще мало распространена в России, и обучение клиентов банков ее использованию потребует длительного времени. На этом фоне бесконтактная NFC-оплата позволит более активно наращивать использование СБП», — считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.

Однако у этого способа могут быть и минусы, предупреждает глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева: «Если этот способ потребует от пользователя открывать свое приложение, чтобы подтвердить в нем платеж, то он не может быть безопасным и всегда есть риск, что рядом стоящие в магазине люди смогут подглядеть информацию о ваших счетах и завладеть телефоном с открытым приложением. В цифровых мобильных кошельках этот риск полностью исключен».

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: СБП , бесконтактные платежи
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